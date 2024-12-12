💥Обзор новостей: ГД хочет право направлять обращение гаранту о снятии главы ЦБ, на 13-ю зарплату можно не рассчитывать, потеряли 323 флакона со смертельными вирусами

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту для снятия главы ЦБ. По их задумке, такой запрос будет возможен, если его поддержат 90 депутатов (всего их в ГД 450). Предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности.
Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это значительно выше среднемировых темпов роста.
Минфин пообещал контрмеры при зарубежном обложении российских корпораций. Минфин оценит необходимость налоговых изменений в связи с глобальной реформой под эгидой ОЭСР к середине 2025 года. Если налог с «российской налоговой базы» будет уплачиваться за рубежом, последуют контрмеры, пообещали в ведомстве.
Мошенники стали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или службу поддержки. Они предлагают пользователю решить «проблему» с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ-2025.
Выпускники начнут сдавать экзамены в рамках основного периода с 23 мая — ЕГЭ по истории, литературе и химии.
Последними же 11-классники будут сдавать иностранные языки и информатику (11 июня). Для пересдач предусмотрены даты 3 и 4 июля.
Путин предложил провести в России «международный форсайт» — стратегическую сессию о будущем ИИ. Он отметил возможность появления «сильного ИИ», который превзойдет людей в ключевых видах деятельности.
Официальные курсы ЦБ РФ с 12 декабря — 103,2707 руб./$1 и 108,5588 руб./EUR1.
Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый санкционный пакет предполагает расширение списка лиц и организаций, в том числе в третьих странах, которые попадают под антироссийские ограничения.
Матвиенко раскритиковала главу Минцифры из-за «Почты России». Минцифры и глава ведомства Максут Шадаев сделали недостаточно для стабилизации финансово-экономических показателей «Почты России», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Госдума приняла закон об отчислениях в бюджет за рекламу в интернете. Дума одобрила поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за показ рекламы в интернете.
В Австралии ученые потеряли 323 флакона со смертельными вирусами. Сотни образцов смертоносного вируса пропали из Лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда (Австралия) из-за серьезного нарушения протоколов биобезопасности.В колбах были образцы таких патогенов, как вирус Хендра, лиссавирус, хантавирус и другие.
К Новому году конфеты и вафли подорожают еще на 20%, пишет Коммерсант.
Виноват слабый рубль. Из-за него ингредиенты для сладостей стали дороже.
В частности, подорожает продукция компаний «Коломенский», Konfesta, Strock, «Акконд» и «Славянка».
Только 9% работодателей в России выплатят 13-ю зарплату — исследование SuperJob. 63% руководителей не планируют ее выплачивать, а 10% будут действовать выборочно. В 2023 году 13-ю зарплату получили 71% сотрудников.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии18
Доброе утро, коллеги!
С утром, какое оно бы ни было!
Доброе утро!
Доброе))
Ну да, работа без зарплаты встречается гораздо чаще
К сожалению))
Страшненько как-то
Сладкое вредно)))
Доброе, Ирина! Надеюсь они хотя бы ищут))
Вредно, но вкусно
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти (с)
А и правда давно, оказывается они потеряли их уже больше года назад))) Потрясающе! Я ругаюсь, когда ребенок теряет игрушки, а тут 323 флакона с вирусами, которые всх убить могут потеряли и норм))
А почему не англосаксы и
?
С моделями айфонов хотят сравняться. Радует, что в 17 серии возможна слим версия😏
Потому что 15-й ещё не ввели. Как введут, так ещё что-нибудь подорожает)))
Потому что санкции только на пользу же...
Ага, для повышения цен
Конечно, делают нас сильнее)