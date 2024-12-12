💥Обзор новостей: ГД хочет право направлять обращение гаранту о снятии главы ЦБ, на 13-ю зарплату можно не рассчитывать, потеряли 323 флакона со смертельными вирусами

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту для снятия главы ЦБ. По их задумке, такой запрос будет возможен, если его поддержат 90 депутатов (всего их в ГД 450). Предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности.

Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это значительно выше среднемировых темпов роста.

Минфин пообещал контрмеры при зарубежном обложении российских корпораций. Минфин оценит необходимость налоговых изменений в связи с глобальной реформой под эгидой ОЭСР к середине 2025 года. Если налог с «российской налоговой базы» будет уплачиваться за рубежом, последуют контрмеры, пообещали в ведомстве.

Мошенники стали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или службу поддержки. Они предлагают пользователю решить «проблему» с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета.

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ-2025. Выпускники начнут сдавать экзамены в рамках основного периода с 23 мая — ЕГЭ по истории, литературе и химии. Последними же 11-классники будут сдавать иностранные языки и информатику (11 июня). Для пересдач предусмотрены даты 3 и 4 июля.

Путин предложил провести в России «международный форсайт» — стратегическую сессию о будущем ИИ. Он отметил возможность появления «сильного ИИ», который превзойдет людей в ключевых видах деятельности.

Официальные курсы ЦБ РФ с 12 декабря — 103,2707 руб./$1 и 108,5588 руб./EUR1.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый санкционный пакет предполагает расширение списка лиц и организаций, в том числе в третьих странах, которые попадают под антироссийские ограничения.

Матвиенко раскритиковала главу Минцифры из-за «Почты России». Минцифры и глава ведомства Максут Шадаев сделали недостаточно для стабилизации финансово-экономических показателей «Почты России», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Госдума приняла закон об отчислениях в бюджет за рекламу в интернете. Дума одобрила поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за показ рекламы в интернете.

В Австралии ученые потеряли 323 флакона со смертельными вирусами. Сотни образцов смертоносного вируса пропали из Лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда (Австралия) из-за серьезного нарушения протоколов биобезопасности.В колбах были образцы таких патогенов, как вирус Хендра, лиссавирус, хантавирус и другие.

К Новому году конфеты и вафли подорожают еще на 20%, пишет Коммерсант. Виноват слабый рубль. Из-за него ингредиенты для сладостей стали дороже. В частности, подорожает продукция компаний «Коломенский», Konfesta, Strock, «Акконд» и «Славянка».