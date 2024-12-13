Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: форму книги продаж обновили, продавцов МП начнут страховать, человечество тупеет

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Общепит на УСН может не платить НДС с 1 января 2025 года, даже если его выручка в 2024 году была больше 60 млн. руб.

  • Для перехода на ПСН с 1 января 2025 года ИП нужно подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения, т.е. не позднее 17 декабря.

  • С 1 января 2025 года обновили форму книги продаж.

    В книгу и в дополнительный лист к ней добавить четыре новых графы. В графах 15а и 15б упрощенцы, применяющие ставки НДС 5% или 7%, указывают стоимость продаж. Сумму исчисленного НДС такие упрощенцы отражают в графах 18а или 18б.

  • ЦБ РФ перенес срок выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год. Изначально планировалось обновить эти купюры в 2024–2025 годах, но теперь из-за новых подходов к разработке банкнот, в том числе открытой процедуры выборов символов, сроки сдвинулись.

  • Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке на 2025 год на ₽2.4 трлн, до ₽8.65 трлн. Новый механизм выдачи субсидий банкам на реализацию программы семейной ипотеки содержит рост общего лимита до 8,65 трлн руб. и гибкие нормы его использования, сообщили в Минфине.

  • Ряд страховых компаний заявил о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов. На фоне стремительного роста сегмента e-commerce, в том числе через маркетплейсы, и большого количества потенциальных клиентов это направление выглядит привлекательным. По оценке экспертов, объем премий за два года может достичь 10–15 млрд руб.

  • Бензин дорожает на бирже перед Новым годом.

    Цены на наиболее востребованные марки бензинов, которые падали на бирже с конца ноября после открытия экспорта для НПЗ, развернулись. В четверг котировки Аи-95 выросли на 0,5%, Аи-92 — на 0,8%. Аналитики сомневаются в долгосрочности тренда с учетом профицита топлива на рынке и связывают его с подготовкой страны к Новому году.

  • Московская биржа готова запустить фьючерс на криптовалюту, если она начнёт легально обращаться в России.

  • Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией. На перевод денег между Россией и ОАЭ теперь в среднем уходит до 14 дней, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 30%.

  • Россияне направили на фондовый рынок более ₽1 трлн. За январь—ноябрь частные инвесторы вложили в акции, облигации и биржевые фонды более 1 трлн руб., оценила Мосбиржа. Это сопоставимо с прошлогодним уровнем, но в разы меньше притока в этом году средств населения на вклады.

  • Мясо курицы резко начало дорожать в России, пишет Коммерсант.

    Всего за неделю оптовая стоимость тушки бройлера взлетела на 4%.

    Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма.

  • Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России. Заведения сменят название на Rostic's до весны — после этого ребрендинг KFC в России будет почти завершен.

  • Дуров раскрыл статистику по блокировке каналов. Павел Дуров: «Telegram ежемесячно удаляет около 1 миллиона каналов и групп за нарушение своих правил, а также более 10 миллионов пользователей».

  • Google Play запретит монетизацию для приложений из России. В конце декабря Google Play будет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России. Станут недоступными внутриигровые покупки и обновления подписок.

  • Норвежский министр выругался из-за ситуации в энергетике. Глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд отреагировал на ситуацию с ценами на электроэнергию в стране словами: «Абсолютно дерьмовая ситуация». Поддерживаем, Терье!

  • Человечество постепенно тупеет. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития показало: что каждый пятый житель планеты решает задачи по чтению и математике на уровне начальной школы, а у молодежи снижается уровень грамотности. Мужчины все еще лучше справляются с математикой, чем женщины, но разрыв постепенно сокращается. Примерно треть работников недостаточно квалифицированы для своей профессии из-за нехватки навыков или знаний.

    В половине стран ситуация уже достигла критических значений: четверть взрослых по навыкам уступают десятилетним детям.

  • 🎄До нового года осталось 18 дней. Начинаем отсчет. Кстати, москвичам на НГ повезет, синоптики обещают идеальную зимнюю погоду: температура воздуха около -7 градусов и снегопад, который начнется днем 31 декабря и продолжится всю ночь.

  • Пятница, коллеги!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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