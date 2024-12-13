💥Обзор новостей: форму книги продаж обновили, продавцов МП начнут страховать, человечество тупеет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Общепит на УСН может не платить НДС с 1 января 2025 года, даже если его выручка в 2024 году была больше 60 млн. руб.

Для перехода на ПСН с 1 января 2025 года ИП нужно подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения, т.е. не позднее 17 декабря.

С 1 января 2025 года обновили форму книги продаж. В книгу и в дополнительный лист к ней добавить четыре новых графы. В графах 15а и 15б упрощенцы, применяющие ставки НДС 5% или 7%, указывают стоимость продаж. Сумму исчисленного НДС такие упрощенцы отражают в графах 18а или 18б.

ЦБ РФ перенес срок выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год. Изначально планировалось обновить эти купюры в 2024–2025 годах, но теперь из-за новых подходов к разработке банкнот, в том числе открытой процедуры выборов символов, сроки сдвинулись.

Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке на 2025 год на ₽2.4 трлн, до ₽8.65 трлн. Новый механизм выдачи субсидий банкам на реализацию программы семейной ипотеки содержит рост общего лимита до 8,65 трлн руб. и гибкие нормы его использования, сообщили в Минфине.

Ряд страховых компаний заявил о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов. На фоне стремительного роста сегмента e-commerce, в том числе через маркетплейсы, и большого количества потенциальных клиентов это направление выглядит привлекательным. По оценке экспертов, объем премий за два года может достичь 10–15 млрд руб.

Бензин дорожает на бирже перед Новым годом. Цены на наиболее востребованные марки бензинов, которые падали на бирже с конца ноября после открытия экспорта для НПЗ, развернулись. В четверг котировки Аи-95 выросли на 0,5%, Аи-92 — на 0,8%. Аналитики сомневаются в долгосрочности тренда с учетом профицита топлива на рынке и связывают его с подготовкой страны к Новому году.

Московская биржа готова запустить фьючерс на криптовалюту, если она начнёт легально обращаться в России.

Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией. На перевод денег между Россией и ОАЭ теперь в среднем уходит до 14 дней, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 30%.

Россияне направили на фондовый рынок более ₽1 трлн. За январь—ноябрь частные инвесторы вложили в акции, облигации и биржевые фонды более 1 трлн руб., оценила Мосбиржа. Это сопоставимо с прошлогодним уровнем, но в разы меньше притока в этом году средств населения на вклады.

Мясо курицы резко начало дорожать в России, пишет Коммерсант. Всего за неделю оптовая стоимость тушки бройлера взлетела на 4%. Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма.

Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России. Заведения сменят название на Rostic's до весны — после этого ребрендинг KFC в России будет почти завершен.

Дуров раскрыл статистику по блокировке каналов. Павел Дуров: «Telegram ежемесячно удаляет около 1 миллиона каналов и групп за нарушение своих правил, а также более 10 миллионов пользователей».

Google Play запретит монетизацию для приложений из России. В конце декабря Google Play будет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России. Станут недоступными внутриигровые покупки и обновления подписок.

Норвежский министр выругался из-за ситуации в энергетике. Глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд отреагировал на ситуацию с ценами на электроэнергию в стране словами: «Абсолютно дерьмовая ситуация». Поддерживаем, Терье!

Человечество постепенно тупеет. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития показало: что каждый пятый житель планеты решает задачи по чтению и математике на уровне начальной школы, а у молодежи снижается уровень грамотности. Мужчины все еще лучше справляются с математикой, чем женщины, но разрыв постепенно сокращается. Примерно треть работников недостаточно квалифицированы для своей профессии из-за нехватки навыков или знаний. В половине стран ситуация уже достигла критических значений: четверть взрослых по навыкам уступают десятилетним детям.

🎄До нового года осталось 18 дней. Начинаем отсчет. Кстати, москвичам на НГ повезет, синоптики обещают идеальную зимнюю погоду: температура воздуха около -7 градусов и снегопад, который начнется днем 31 декабря и продолжится всю ночь.