🎥Пропустили VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию? У нас есть запись!

Коллеги, мы рады сообщить вам, что видеозапись трансляции Конференции готова. Теперь вы можете посмотреть все выступления в удобном для вас темпе, изучить материал, пересмотреть самые интересные доклады спикеров и сделать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили.

5 и 6 декабря в Москве прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Для вас целых два дня в Москва-Сити на нашем мероприятии выступали:

Надежда Самкова рассказывала, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025. Ольга Букина объясняла как бизнесу на УСН платить НДС. Анна Нестерова, говорила про ошибки в чеках и в применении ККТ. Людмила Ганичева дала исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение. Анна Тетерлева выступала на тему бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023. Елена Пономарева разобралась с изменениями в кадровом и воинском учете. Михаил Мухин подготавливал бухгалтеров к требованиям и проверкам налоговых органов. Мария Антонова затронула тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года. Светлана Беляева объясняла, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Светлана Крапивенцева говорила про обесценение основных средств и нематериальных активов. Ольга Попова пояснила, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году. Никита Константинов выступил на тему банковский контроль операций. Максим Иванов посвятил свой доклад блокировке и 115-ФЗ. Алексей Киселев объяснил, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы. Дмитрий Ряховский рассказал, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.

Многие вы хотели посетить нашу конференцию, но не все смогли. Не расстраивайтесь! Мы подготовили для вас запись онлайн-трансляции. Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и делать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили. Начните изучать материалы прямо сегодня, чтобы без проблем закрыть 2024 год и подготовиться ко всем изменениям и новым правилам работы в 2025 году.

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