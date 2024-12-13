🎥Пропустили VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию? У нас есть запись!

5 и 6 декабря в Москве прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Для вас целых два дня в Москва-Сити на нашем мероприятии выступали:
Надежда Самкова рассказывала, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.
Ольга Букина объясняла как бизнесу на УСН платить НДС.
Анна Нестерова, говорила про ошибки в чеках и в применении ККТ.
Людмила Ганичева дала исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.
Анна Тетерлева выступала на тему бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.
Елена Пономарева разобралась с изменениями в кадровом и воинском учете.
Михаил Мухин подготавливал бухгалтеров к требованиям и проверкам налоговых органов.
Мария Антонова затронула тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.
Светлана Беляева объясняла, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.
Светлана Крапивенцева говорила про обесценение основных средств и нематериальных активов.
Ольга Попова пояснила, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году.
Никита Константинов выступил на тему банковский контроль операций.
Максим Иванов посвятил свой доклад блокировке и 115-ФЗ.
Алексей Киселев объяснил, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.
Дмитрий Ряховский рассказал, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.
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