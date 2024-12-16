Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: удаленка вместо больничного, компании-«матрешеки» — норма,талоны на еду могут вернуть

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В России предложили заменить больничный удаленкой. По идее депутатов, так сотрудник может не терять в зарплате, выполняя свои рабочие обязанности на дому. При этом работник в любом случае должен будет обратиться к врачу для разрешения перейти на такой формат.

  • «Малый и средний бизнес на грани исчезновения». Предприниматели попросили Путина защитить их от маркировки одежды «Честный знак».

  • Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу.

    Внесенный правительством в Госдуму в конце минувшей недели законопроект, легализующий создание юрлиц, полностью принадлежащих другим юрлицам (компаний-«матрешек»), утратил большинство положений, против которых возражал бизнес. В частности, Белый дом отказался от идей солидарной субсидиарной ответственности их учредителей. Единственным существенным ограничением для создания запутанных «кольцевых» схем владения юрлиц друг другом для избежания санкций и усложнения отслеживания внешнеторговых сделок станет норма, по которой главой «внешней» и «вложенной» компании не сможет быть одно лицо. Ранее запрет «матрешек» мотивировался рисками использования их для налоговой и финансовой оптимизации, но информатизация ФНС, вероятно, эти угрозы сняла.

  • В России могут вернуть талоны на еду по примеру СССР. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу, по его словам, эта мера поможет защитить малоимущих от инфляции и гарантировать им необходимый для жизни набор товаров. Власти Калининграда уже предложили запуск карт для пенсионеров и нуждающихся с 2025 года, а на Камчатке по талонам уже продают рыбу.

  • Гадалок и астрологов компании начали звать на корпоративы. Узнать свое будущее на праздничных мероприятиях можно от 16 до 160 тысяч рублей.

  • АвтоВАЗ начал снова поднимать цены на автомобили, несмотря на обещания главы компании не увеличивать стоимость на отечественные авто. Niva Travel в комплектация Classic подорожала на 20 тысяч рублей, до 1,334 млн. Comfort — на 37 тысяч, до 1,443 млн. За Black теперь придётся оторвать 1,559 млн, а за Luxe 1,614 млн рублей.

  • Около половины опрошенных россиян не будут смотреть новогодние шоу 31 декабря. В новогоднюю ночь только каждый десятый россиянин планирует смотреть развлекательные шоу, следует из данных опроса сервиса Superjob. При этом 34% опрошенных включат такие программы для фона, а 47% намерены вовсе отказаться от просмотра. Среди людей старше 45 лет каждый второй будет включать такие передачи, тогда как среди молодежи их популярность ниже — включать будут только треть. Бездетные граждане меньше заинтересованы в новогодних музыкальных программах, чем с детьми.

  • В России было выявлено около 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере. Ущерб от них оценивается в 112 млрд руб., заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

    Он рассказал, что в годовом выражении число преступлений выросло чуть более чем на 20%. По его словам, свыше 117 млрд руб. ущерба возместили путем наложения ареста или изъятия имущества.

  • Россияне перед новогодними каникулами будут отдыхать три дня: 29, 30 и 31 декабря. Об этом напомнил министр труда и социального развития России Антон Котяков. 30 декабря будет выходным за счет переноса рабочего дня на 28 декабря. Выходной, который выпадает на 7 января, перенесли на 31 декабря.

    В общем, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

16
  • Ирина
    Без названия (2).jpeg

    С добрым, тьфу ты, Приветик!

  • Ирина

    В России предложили заменить больничный удаленкой. По идее депутатов, так сотрудник может не терять в зарплате, выполняя свои рабочие обязанности на дому.

    Меня смешат эти потуги завуалировать решение не платить пособие по нетрудоспособности. Ты, главное не забывай взносы отчислять...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      При этом работник в любом случае должен будет обратиться к врачу для разрешения перейти на такой формат.

      Да вообще-то врач и так всегда спрашивает "больничный нужен?"

      И, если уж ты такой не заменимый, ему и говоришь "не нужно, не оформляйте"