💥Обзор новостей: удаленка вместо больничного, компании-«матрешеки» — норма,талоны на еду могут вернуть

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России предложили заменить больничный удаленкой. По идее депутатов, так сотрудник может не терять в зарплате, выполняя свои рабочие обязанности на дому. При этом работник в любом случае должен будет обратиться к врачу для разрешения перейти на такой формат.

«Малый и средний бизнес на грани исчезновения». Предприниматели попросили Путина защитить их от маркировки одежды «Честный знак».

Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу. Внесенный правительством в Госдуму в конце минувшей недели законопроект, легализующий создание юрлиц, полностью принадлежащих другим юрлицам (компаний-«матрешек»), утратил большинство положений, против которых возражал бизнес. В частности, Белый дом отказался от идей солидарной субсидиарной ответственности их учредителей. Единственным существенным ограничением для создания запутанных «кольцевых» схем владения юрлиц друг другом для избежания санкций и усложнения отслеживания внешнеторговых сделок станет норма, по которой главой «внешней» и «вложенной» компании не сможет быть одно лицо. Ранее запрет «матрешек» мотивировался рисками использования их для налоговой и финансовой оптимизации, но информатизация ФНС, вероятно, эти угрозы сняла.

В России могут вернуть талоны на еду по примеру СССР. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу, по его словам, эта мера поможет защитить малоимущих от инфляции и гарантировать им необходимый для жизни набор товаров. Власти Калининграда уже предложили запуск карт для пенсионеров и нуждающихся с 2025 года, а на Камчатке по талонам уже продают рыбу.

Гадалок и астрологов компании начали звать на корпоративы. Узнать свое будущее на праздничных мероприятиях можно от 16 до 160 тысяч рублей.

АвтоВАЗ начал снова поднимать цены на автомобили, несмотря на обещания главы компании не увеличивать стоимость на отечественные авто. Niva Travel в комплектация Classic подорожала на 20 тысяч рублей, до 1,334 млн. Comfort — на 37 тысяч, до 1,443 млн. За Black теперь придётся оторвать 1,559 млн, а за Luxe 1,614 млн рублей.

Около половины опрошенных россиян не будут смотреть новогодние шоу 31 декабря. В новогоднюю ночь только каждый десятый россиянин планирует смотреть развлекательные шоу, следует из данных опроса сервиса Superjob. При этом 34% опрошенных включат такие программы для фона, а 47% намерены вовсе отказаться от просмотра. Среди людей старше 45 лет каждый второй будет включать такие передачи, тогда как среди молодежи их популярность ниже — включать будут только треть. Бездетные граждане меньше заинтересованы в новогодних музыкальных программах, чем с детьми.

В России было выявлено около 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере. Ущерб от них оценивается в 112 млрд руб., заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко. Он рассказал, что в годовом выражении число преступлений выросло чуть более чем на 20%. По его словам, свыше 117 млрд руб. ущерба возместили путем наложения ареста или изъятия имущества.