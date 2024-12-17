🎄Творческий конкурс на «Клерке». Ищем победителя!

Я поэт, зовусь бухгалтер. От меня вам вот фломастер. Вы уже все поняли? Да-да, у нас сегодня задание — придумать стихотворение про «Клерк», Новый год и нашу любимую работу.
Приз, как и обещали, будет необычным — фирменная футболка «Клерка» с надписью: наношу прибыль, причиняю НДС.
Дарили такие на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Запись конференции уже успели посмотреть? Кстати, помимо записи мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и делать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили. Начните изучать материалы прямо сегодня, чтобы без проблем закрыть 2024 год и подготовиться ко всем изменениям и новым правилам работы в 2025 году. Получить запись конференции и конспекты.
Задание. Придумайте стихотворение, в котором будут слова: КЛЕРК, НОВЫЙ ГОД, ОЛИВЬЕ, БУТЕРБРОД, МАНДАРИНЫ (пишите в комментариях по слогам, это слово наш сайт терпеть не может), ОТЧЕТ, ФНС, НДС.
Всем желаем удачи и ждем стихи!
Комментарии9
Не надо меня искать, я - здесь😃
Так, первая заявочка от Владислава)) А где стих?)))
Что бухгалтеру надо успеть до боя курантов?
Удивить фнс, сдав раньше времени ндс.
Заспамить статистику кучей отчетов,
Попивая при этом шампэс🍾
Клерк.Премиум в Новом году подключить,
В оливье добавить ман-дар-ин,
Креатив, так сказать, проявить.
Здесь вам поможет джин🍸
Бутербродов наделать с красной икрой,
Побольше действовать и мечтать.
Опа - время штрафной,
Давайте уже отмечать🤩
Размер S или XS😏
С размером будет сложно, по-моему большие только есть)))
Штош)))
Клерк под Новый год старался,
Отчёт для ФНС сдавал,
НДС считал, не отвлекался,
Бутерброд за раз умял!
Оливье на стол накрыл,
М-а-н-д-а-р-и-н-о-в куча,
Клерк довольный улыбнулся,
Год прошёл, а он не сдулся!
У нас уже две серьезные заявки на победу!