Наталия Лукина
Бухгалтеры

🎄Творческий конкурс на «Клерке». Ищем победителя!

«Клерк» продолжает дарить подарки бухгалтерам! Сегодня победителю достанется настоящий эксклюзив от нашей команды. Конкурс творческий, выбирать победителя будем сегодня вечером всей редакцией. Готовы? Тогда поехали!
🎄Творческий конкурс на «Клерке». Ищем победителя!

Я поэт, зовусь бухгалтер. От меня вам вот фломастер. Вы уже все поняли? Да-да, у нас сегодня задание — придумать стихотворение про «Клерк», Новый год и нашу любимую работу.

Приз, как и обещали, будет необычным — фирменная футболка «Клерка» с надписью: наношу прибыль, причиняю НДС.

Дарили такие на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Запись конференции уже успели посмотреть? Кстати, помимо записи мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и делать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили. Начните изучать материалы прямо сегодня, чтобы без проблем закрыть 2024 год и подготовиться ко всем изменениям и новым правилам работы в 2025 году. Получить запись конференции и конспекты.

Задание. Придумайте стихотворение, в котором будут слова: КЛЕРК, НОВЫЙ ГОД, ОЛИВЬЕ, БУТЕРБРОД, МАНДАРИНЫ (пишите в комментариях по слогам, это слово наш сайт терпеть не может), ОТЧЕТ, ФНС, НДС.

Всем желаем удачи и ждем стихи!

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