💥Обзор новостей: за рекламу онлайн-казино — до 6 лет тюрьмы, «Газпром» пробил дно, иностранную музыку переложили запретить

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Российские застройщики бросились искать топ-менеджеров по прибылям и убыткам, пишет Коммерсантъ. Девелоперские компании стали активнее нанимать финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии. Сейчас практически все компании столкнулись с одной и той же проблемой — доходы падают, а расходы в лучшем случае остаются на прежнем уровне.

Наказание за неуплату алиментов должно быть максимально ужесточено, а процесс взыскания алиментов должен быть автоматизирован, чтобы не быть унизительным. Такое мнение высказал в интервью РБК глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете. Законопроектом предлагается ввести наказание за незаконную рекламу или распространение информации о запрещенных игорных заведениях и организаторах азартных игр, в том числе действующих через интернет — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. А самое строгое наказание, например, когда информация о нелегальных онлайн-казино распространяется среди несовершеннолетних – в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Госдума ужесточила наказание за мятеж до пожизненного лишения свободы. За организацию или руководство мятежом вводится наказание от 15 до 20 лет заключения с ограничением свободы. Участие же в нем наказывается сроком от 12 до 20 лет с ограничением свободы на тот же срок. Если мятеж повлек смерть человека или «иные тяжкие последствия», тогда его организаторов и участников ждет лишение свободы от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. руб и ограничением свободы. В этом же случае суд может принять решение о пожизненном заключении.

Официальные курсы ЦБ РФ с 18 декабря — 102,9979 руб./$1 и 108,3444 руб./EUR1.

«Газпром» пробил дно — акции рухнули до минимума с января 2009 года. Акции «Газпрома» в ходе торгов упали в цене до минимумов с января 2009г - ₽106.1 за акцию.

Частные клиники сообщили о повышении тарифов на медуслуги по ДМС с 2025 года. Рост цен обусловлен инфляцией, экономической ситуацией в стране и спросом на медуслуги. Страховщики предупреждают, что цены на ДМС для корпоративных клиентов могут вырасти в среднем на 12–18%.

Жителям Крыма могут отключать мобильный интернет, уточнили в Мининформе региона. Временные ограничения вводятся с сегодняшнего дня «для обеспечения безопасности жителей».

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, пока помогал сыну делать домашнее задание. «Отец по фамилии Чжан, которому было за 40, внезапно почувствовал, что ему тяжело дышать и больно в груди во время занятий со своим сыном, выпускником средней школы, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы в провинции Чжэцзян на востоке Китая», — пишет South China Morning Post.

Иностранную музыку предложили запретить в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) предложил сократить количество «иностранного участия» на российских музыкальных платформах полностью или до 20%. «Я считаю, что музыка — это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Не должно быть иностранного участия (на музыкальных платформах - ред.) либо вообще, либо не более 20%», — сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы. Ждем очередной реестр!