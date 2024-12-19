💥Обзор новостей: новые поправки в ТК, запрет на одиночество, благодарность за рост налогов, штрафов и ставки ЦБ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минэкономики определилось с новым регулированием переработок и увольнений. В Минэкономразвития из-за дефицита кадров решили дать возможность больше работать людям, которые этого хотят. Для этого министерство разработало специальные поправки в ТК. Власти планируют: увеличить в два раза лимит по разрешенной сверхурочной работе (со 120 до 240 часов в год), расширить перечень причин для увольнения по инициативе работодателя, оплачивать часы переработок сверх 120 часов по удвоенному тарифу, сократить в два раза срок уведомления работника об изменениях в договоре по инициативе работодателя.

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поблагодарил власть за рост налогов, штрафов и ставки ЦБ. «Вся страна работает и все понимают, что сегодня это стране необходимо», – сказал депутат.

Сегодня Путин проведет совмещенные прямую линию и большую пресс-конференцию. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов.

Депутаты предлагают запретить россиянам быть одинокими. Депутат Заксобрания Ольга Борисова предложила внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 106 и 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ». В двух словах — она предлагает запретить в стране пропаганду одинокого и «эгоистичного» образа жизни.

Ритейлеры просят отрегулировать работу маркетплейсов. Представители традиционной торговли просят законодательно обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, а также ограничить штрафы для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов. Онлайн-ритейлеры настаивают, что предлагаемые меры излишни.

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 31. В результате столкновения двух поездов в Мурманской области пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей, сообщило РЖД. В компании подтвердили, что два пассажира погибли.

Борьбу с контрафактом в рознице автоматизируют. Белый дом намерен расширить возможности контроля качества и безопасности продукции за счет маркировки товаров. По данным «Ъ», участники заседания госкомиссии по незаконному обороту промышленной продукции готовы масштабировать эксперимент по внедрению контроля разрешительных документов при движении товаров в системе маркировки. После привязки к системе данных о разрешительных документах производители смогут реализовать в рознице ровно то количество товара, на которое получено разрешение. Подход призван решить проблему «резиновых» разрешений, когда предприятия выпускают и продают товары сверх допустимых лимитов.

Магнит будет продавать дубайский шоколад. В продаже он появится в ближайшие дни, стоимость одного батончика — 119 рублей. Кто пробовал?

Новые пятитысячные купюры начали выдавать в банкоматах, н а них изображены Екатеринбург и Уральский федеральный округ.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в Москве будет 32916 рублей. Если у ваших сотрудников ЗП меньше, то нужно повысить. Соответственно меняем штатное + приказ + доп.соглашение к трудовому договору.

Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года. В 2024 году средняя сумма задолженности россиян перед коллекторами упала ниже 200 тыс. рублей и составила 196 тыс. рублей, что на 6,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Россияне массово подают в суды на BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi из-за поломок, вызванных невозможностью обслуживания из-за санкций. С 2022 года подали более 100 исков о защите прав потребителей на российские представительства европейских автопроизводителей.