🎄Что ест бухгалтер. Праздничный майонезный пост

Дорогие коллеги, с наступающим! Вот и наступило 31 декабря, а значит, в квартирах уже запахло приближающимся торжеством! Открываются банки с огурцами, мандарины и шампанское ждут своего часа на балконе, а на кухне булькают в кастрюле овощи. Открываем одной рукой тазики майонеза, а второй рукой пишем в Трибуну свои новогодние рецепты. Поехали!

Коллеги, вот мы и дождались! Сегодня последний день 2024 года. На «Клерке» уже вышло много постов с пожеланиями, поэтому буду краткой: всего! Пусть 2025 год будет таким, каким вы его сами загадаете под бой курантов. Пусть он принесет здоровье, силы, положительные эмоции и радость! Пусть вам хватает времени на себя и своих близких, а работа, пусть остается на работе.

Проведите новогодние каникулы весело и с удовольствием! Как следует отдохните: кто на диване, кто на спорте (кому что ближе) и начните 2025 год с новыми силами!

А мы заканчиваем этот год традиционной рубрикой «Что ест бухгалтер». Присылайте свои новогодние рецепты, фотографии и публикуйте поздравления! Итак, у меня будет:

Оливье (у кого с чем?)

На утро/день 1 января селедка под шубой

Салат с сыром и ананасом

Рулетики из баклажан с орехами

Блинчики к икре селедке

Запеченные рулетики с беконом и черносливом

Фаршированные помидорчики сыром и чесноком

Бутерброды с шпротами

И, конечно же, мандарины и шампанское!

Выбираю из списка Алейды фильмы и сериалы, заряжаю колонку с музыкой, жду гостей. Утром 1 января компанией идем на каток, а ближе к вечеру надеюсь покататься на ватрушке с горок. Снег, ты где?

Расскажите, что в меню у вас, как планируете проводить праздники, и, если хотите, присылайте свои поздравления коллегам и команде «Клерка», мы будем очень рады.