Поздравляем коллег и наших любимых читателей с наступающим Новым годом!

Вот и закончилась последняя рабочая неделю 2024 года. Всего через три дня мы будем отмечать наступление нового 2025 года, который принес бухгалтерам много, порой неожиданных, изменений.

Хочется сказать много слов о том, каким был этот год, сколько всего сделано. Но лучше это скажут цифры — мы выпустили пост, в котором показали количество контента, который вышел на сайте. Сами немного в шоке от того, сколько всего успели сделать.

Например, за год вышло 10 350 новостей. Для вас их пишет отдельная новостная редакция. Кстати, шеф-редактор и сейчас пишет для вас новости, хотя сегодня нас отпустили домой пораньше))

Статьи для вас выпускает даже не одна команда. Ведь на «Клерке» есть и статьи от редакции, и блоги компаний, и блоги наших читателей — Трибуна. Каждый день под сотню разных материалов.

За год опубликовали 5 038 статей (из них в блогах компаний вышло — 2 697 статей). А Трибуна дает нам жару, ведь пользователи написали больше 4 800 постов за год!!! Так что у нас тут даже внутри редакции конкуренция — чьи материалы лучше читают, о чем писать и кто первый расскажет о горячей теме для бухгалтеров.

Но мы очень дружим между собой, посмотрите какие теплые поздравления сегодня были в рабочих чатах:

А еще мы делились фото своих елочек и даже домашними любимцами, которые эти елки охраняют))

Фото Виктории Шеиной, контент-менеджера СПС

Кстати, у «Клерка» 20 декабря проходил корпоратив. Участвовали все, и те, кто был на удаленке, тоже. Мы получали поздравления, рассказывали о подарках от тайного Деда Мороза или Снегурочки (это добрая традиция в «Клерке» вот уже несколько лет).

Были очень душевные поздравление от руководителей отделов. Вот так всех и каждого поздравили наши программисты)

А еще сегодня мы прочитали очень много поздравлений от наших любимых клиентов — от компаний, которые работают с нами.

Поздравлений так много, что одного поста будет мало))) Мы поздравляем наших коллег и клиентов с наступающим праздником! Желаем высоких продаж, крутых просмотров, нереальной конверсии и самых лояльных клиентов! Остаемся с вами, поддержим, продвинем, прокачаемся вместе в 2025 году! До встречи в январе! Ваш «Клерк»

И, конечно, мы не можем не поздравить наших любимых читателей — тех, кто каждый день заходит на «Клерк» прочитать новости, статьи, посмотреть вебинар, учиться на курсах, просто общаться друг с другом))

На прошлой недел мы каждый день проводили для вас веселые конкурсы:

Сегодня мы подведем итоги самого любимого конкурса — Лучшая бухгалтерская елка 2025!