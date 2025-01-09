Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: самозанятые с 2026 года смогут получать больничные, 26% россиян боятся заморозки счетов, Xiaomi сможет продавать пиво в России

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Самозанятые с 2026 года смогут получать больничные. Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год — «для простоты и понятности условий страхования».

  • Больше половины российских регионов стали платными для посещения. С 1 января в 55 субъектах, включая Алтай, Камчатку, Карелию и Вологодскую область, с россиян будут взимать 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день.

  • 26% россиян боятся заморозки банковских счетов — результаты опроса ФОМ. По мнению 63% опрошенных заморозка вкладов — это недопустимая мера. 30% опрошенных заявили, что у них или их близких есть вклады в банках.

  • Карты «Мир» начнут принимать для оплаты у россиян в Иране с 30 июня 2025 года. Иранские граждане также смогут оплачивать покупки с помощью своих карт в России во второй половине года.

  • Зарубежная недвижимость подрастеряла спрос. Падение спроса граждан РФ на недвижимость за рубежом по итогам 2024 года составило по разным подсчетам до 25%. Спад обеспечили в первую очередь Турция и ОАЭ, считающиеся последние несколько лет ключевыми направлениями для российских покупателей.

  • Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США. Российский актер может получить награду за роль второго плана в фильме «Анора». За нее его уже наградили премией Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, также он был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

  • Производитель техники Xiaomi сможет продавать пиво в России. Компания попросила зарегистрировать свою марку для продажи еды и напитков, среди которых: пиво, кофе и чай, минералка и соки, шоколад и конфеты, макароны.

  • Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. В видеоиграх встречается много сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду и чуждые России ценности, считает председатель ГД.

  • Финляндия оставит закрытой границу с Россией. Финляндско-российская граница в ближайшей перспективе останется закрытой из-за угроз, которых опасаются финские власти. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

  • Число заражений коронавирусом может превышать 1,5 млрд человек по всему миру. Статистика по числу заражений коронавирусной инфекцией по всему миру может в два раза превышать официальные данные, так как многие случаи ковида могли не фиксироваться официально из-за легкого течения.

  • Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 января 2025 года, составляет 101,6797 рубля, официальный курс евро — 106,1028 рубля.

  • Новогодние каникулы закончились! Пытаемся войти в рабочий ритм.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Все изменения налоговой реформы-2025 для упрощенцев в одном курсе

Получите все необходимые знания, чтобы без ошибок вести учет для компаний на УСН в 2025 году на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы. Теперь в программе курса есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Комментарии

28