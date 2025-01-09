💥Обзор новостей: самозанятые с 2026 года смогут получать больничные, 26% россиян боятся заморозки счетов, Xiaomi сможет продавать пиво в России

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Самозанятые с 2026 года смогут получать больничные. Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год — «для простоты и понятности условий страхования».

Больше половины российских регионов стали платными для посещения. С 1 января в 55 субъектах, включая Алтай, Камчатку, Карелию и Вологодскую область, с россиян будут взимать 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день.

26% россиян боятся заморозки банковских счетов — результаты опроса ФОМ. По мнению 63% опрошенных заморозка вкладов — это недопустимая мера. 30% опрошенных заявили, что у них или их близких есть вклады в банках.

Карты «Мир» начнут принимать для оплаты у россиян в Иране с 30 июня 2025 года. Иранские граждане также смогут оплачивать покупки с помощью своих карт в России во второй половине года.

Зарубежная недвижимость подрастеряла спрос. Падение спроса граждан РФ на недвижимость за рубежом по итогам 2024 года составило по разным подсчетам до 25%. Спад обеспечили в первую очередь Турция и ОАЭ, считающиеся последние несколько лет ключевыми направлениями для российских покупателей.

Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США. Российский актер может получить награду за роль второго плана в фильме «Анора». За нее его уже наградили премией Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, также он был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Производитель техники Xiaomi сможет продавать пиво в России. Компания попросила зарегистрировать свою марку для продажи еды и напитков, среди которых: пиво, кофе и чай, минералка и соки, шоколад и конфеты, макароны.

Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. В видеоиграх встречается много сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду и чуждые России ценности, считает председатель ГД.

Финляндия оставит закрытой границу с Россией. Финляндско-российская граница в ближайшей перспективе останется закрытой из-за угроз, которых опасаются финские власти. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Число заражений коронавирусом может превышать 1,5 млрд человек по всему миру. Статистика по числу заражений коронавирусной инфекцией по всему миру может в два раза превышать официальные данные, так как многие случаи ковида могли не фиксироваться официально из-за легкого течения.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 января 2025 года, составляет 101,6797 рубля, официальный курс евро — 106,1028 рубля.