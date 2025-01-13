💥Обзор новостей: зарплата женщин на 26 тыс. меньше, чем у мужчин, отказ от ЕГЭ уже начался, туалетная бумага опасна

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Женщины в России в среднем получают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин. Средняя зарплата женщин в России на ₽26 тыс. меньше, чем у мужчин. В 2017 г. разрыв составлял лишь ₽13 тыс. Наибольший разрыв в зарплатах был зафиксирован в сфере IT — 110 тыс. рублей у женщин и 169 тыс. рублей у мужчин.

Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе. Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. « Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно», — сказал Нилов РИА Новости.

Оставшиеся в России компании из США заплатили более $1,2 млрд налогов, об этом пишет Newsweek. «Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в России, что бывший высокопоставленный американский дипломат назвал «позорным», — отмечает журнал.

В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался. Депутат Госдумы и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что отменить ЕГЭ необходимо как можно скорее и предположил, что Россия откажется от ЕГЭ в его сегодняшнем содержании уже в ближайшее время. Он убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался.

В Москве без посудомойки не снимают квартиру. Каждый второй арендатор при аренде жилья требует посудомоечную машину. Этот пункт стал почти таким же обязательным, как холодильник и стиральная машина. А вот телевизоры и кондиционеры для арендаторов в столице теряют актуальность — их больше ценят в южных регионах.

Страховые компании вступили в конкурентную борьбу с банками. На фоне роста доли краткосрочных договоров страхования жизни объем страхового рынка может значительно увеличиться и преодолеть рубеж в 4 трлн руб. По словам экспертов, страховщики повышают доходность по коротким продуктам, чтобы избежать ухода клиентов в банковские депозиты, доходность по которым растет вслед за ключевой ставкой. Если текущая ситуация сохранится, она приведет к обострению конкуренции с банками и переориентации страховщиков на небанковские каналы продаж.

Инвестиции в туризм в России за девять месяцев выросли на 44%. Частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44% за первые девять месяцев 2024 года, до 652 млрд руб, сообщил вице-премьер Чернышенко.

Товарооборот России и Китая по итогам 2024 г вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд. Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Туалетная бумага опасна для здоровья, заявил проктолог Булаев. По его словам, регулярное использование бумагой травмирует кожу и не обеспечивает полную гигиену. Специалист рекомендовал заменить бумагу на гигиенический душ.

Отделочные материалы дорожают вслед за ростом спроса. Цены на материалы для строительства и отделки офисов на 2024 год выросли на 10,1%. Динамика замедлилась относительно 2023 года, но все же превысила общий уровень инфляции. После решения логистических проблем рост цен стимулируют ослабление рубля, зависимость от импортного сырья и высокий спрос из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости. В 2025 году участники рынка ждут дальнейшего увеличения стоимости и не исключают дефицита отдельных материалов.