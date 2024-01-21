Как полюбить понедельники?

Обратный отсчет
Понедельник. Впереди пять (минимум) рабочих дней. Ну такое себе, согласны?
Меняем перспективу! Ходишь в отпуск? Веди понедельниками обратный отсчет до этого радостного события. Начни прямо сейчас. Сколько понедельников осталось до отпуска? Пиши в комментарии.
Пироженка
Готовишься к сезону отпусков, но не можешь отказать себе в удовольствии съесть булочку? Ешь запретный плод только по понедельникам! Приятное с полезным.
Лучший главбух
А че нет то? Кто знает, что там в твоей кружке с надписью «Лучший главный бухгалтер». Да и второй пункт с третьи хорошо сочетается. Согласны?
Мне некогда. Я на обучении
Если в понедельник с утра тебя уже одолевают запросами, просто ответь:
Мне некогда. Я на обучении. Повышаю квалификацию.
Чтобы это соответствовало действительности, подпишись на блог одного из самых экспертных авторов Клерка. Поняли о ком речь, да? Практически каждый понедельник выходят посты про Управленческий учет.
Под третий пункт информация заходит на ура. А уж что творится в этом блоге по пятницам? Уууу…
Готовь сани летом
Пиши список дел на неделю в воскресенье. А то у тебя понедельник до обеда и так занят. Четыре пункта выше сами себя не выполнят.
Всем отличного понедельника и продуктивной рабочей недели!
Статья носит шуточно-прикладной характер. Целью написания было создание позитивного настроя на новые рабочие свершения.
Владислав Савушкин. Индивидуальное развитие навыков управления финансами. Обращайтесь за советом.
Комментарии3
Да-да! Именно эта картинка)))
Получено, спасибо )