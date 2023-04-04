Как закрыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция

ИП на ОСНО необходимо сдать 3-НДФЛ (в течение 5 дней после внесения записи о закрытии) и декларацию по НДС.

Выплатить заработную плату. Если у них есть неиспользованные отпуска, то и компенсацию за них. Выдать расчетный листок.

❗️Важно, чтобы с уведомлением каждый сотрудник был ознакомлен под подпись.

Если у предпринимателя есть в штате работники — придется уведомить их всех за две недели до закрытия, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Прекращение деятельности ИП — законное основание для расторжения трудового договора, оно прописано в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ .

Для снятия ИП с учета необходимо подать в налоговую заявление по форме Р26001, которая утверждена приказом ФНС России № ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020. Это можно сделать в МФЦ, через сервис ФНС или портал Госуслуги.

Скачать бланк заявления № Р26001

Если вы правильно прошли все подготовительные этапы — уволили сотрудников, сдали отчетность, то с момента получения от вас документов у налоговой есть 5 дней на то, чтобы закрыть ИП. Если вы подавали заявление через МФЦ, то ждать ответа из налоговой придется 11 дней. После проверки налоговики пришлют уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП.

❗️Несмотря на то, что срок уплаты фиксированных страховых взносов ИП за себя — 15 дней после снятия с учета, рекомендуем оплатить взносы до закрытия. Так ИП сможет зачесть эти взносы для уменьшения налогового платежа по упрощенке. Уменьшить налог по УСН можно лишь на взносы, которые заплатили, пока официально работали как ИП (Письмо Минфина России от 20 декабря 2021 № 03-11-11/103723).

После этого рекомендуем закрыть расчетный счет ИП в банке. Можно уведомить о ликвидации ИП свой банк в свободной форме.