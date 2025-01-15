📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров

ВЦИОМ оценил школьные знания россиян по истории, результаты получились противоречивыми. Кто-то не помнит, кто такой Рюрик, а кто-то забыл, кого и когда свергли большевики. Предлагаем вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы по истории. Победителю подарим новый онлайн-курс «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность».

История входит в тройку самых полезных школьных предметов по версии россиян (30%), уступая математике (54%) и русскому языку (47%). ВЦИОМ недавно оценил школьные знания россиян по истории, результаты получились неоднозначными. Опрос показал, что россияне лучше знают современную историю, чем историю Древней Руси.

Наименьшие затруднения вызвал вопрос о противниках СССР во Второй мировой: 90% ответили верно, назвав Германию, Италию и Японию. Серьезные проблемы у россиян возникли с вопросом о первом князе Древней Руси, только 19% смогли ответить, что это был Рюрик. Также затруднения вызвал вопрос «кого и когда свергли большевики». Правильно ответить про временное правительство смогли лишь 23%.

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Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Вопрос 1

Какая фамилия у Петра I? Романов Рюрикович Проголосовали 25 человек

Вопрос 2

В какой году в России отменили крепостное право? 1803 1861 1871 Проголосовали 24 человека

Вопрос 3

При каком российском правителе состоялось Бородинское сражение? Александр III Александр I Юрий Долгорукий Проголосовали 22 человека

Вопрос 4

Кто был первым правителем из Романовых? Михаил Федорович Федор Алексеевич Петр I Проголосовали 22 человека

Вопрос 5

Какое количество максимальное количество республик было в СССР? 15 16 17 Проголосовали 22 человека

Вопрос 6

Когда началась Вторая мировая? 22 июня 1941 г. 1 сентября 1939 г. 12 августа 1941 г. Проголосовали 22 человека

Вопрос 7

Какой город был освобожден в ходе операции советских войск «Багратион»? Смоленск Брянск Минск Проголосовал 21 человек

Вопрос 8

В 1954 году правительство СССР пыталось вступить в эту организацию. Какую? ООН НАТО ВТО Проголосовал 21 человек

Всем удачи! Выбираем победителя в пятницу, 17 января!