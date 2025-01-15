Наталия Лукина
Бухгалтеры

📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров

ВЦИОМ оценил школьные знания россиян по истории, результаты получились противоречивыми. Кто-то не помнит, кто такой Рюрик, а кто-то забыл, кого и когда свергли большевики. Предлагаем вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы по истории. Победителю подарим новый онлайн-курс «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность».
📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

История входит в тройку самых полезных школьных предметов по версии россиян (30%), уступая математике (54%) и русскому языку (47%). ВЦИОМ недавно оценил школьные знания россиян по истории, результаты получились неоднозначными. Опрос показал, что россияне лучше знают современную историю, чем историю Древней Руси.

Наименьшие затруднения вызвал вопрос о противниках СССР во Второй мировой: 90% ответили верно, назвав Германию, Италию и Японию. Серьезные проблемы у россиян возникли с вопросом о первом князе Древней Руси, только 19% смогли ответить, что это был Рюрик. Также затруднения вызвал вопрос «кого и когда свергли большевики». Правильно ответить про временное правительство смогли лишь 23%.

🔥Мы решили освежить школьную программу по истории среди наших читателей. Запускаем викторину! Победителю-отличнику мы подарим новый онлайн-курс (он не входит в подписку) «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность».

В курсе мы собрали все важные изменения, которые надо учесть, чтобы перестроить работу в начале года!

  • Подробно изучите все изменения в налоговом законодательстве и декларациях.

  • Разберитесь, как выгоднее и правильно работать упрощенцам в следующем году: от новых лимитов по УСН до порядка работы с НДС.

  • Получите рекомендации от налогового юриста по методам налоговой оптимизации.

    Курс еще не открыт, вы получите ранний персональный доступ. Для всех курс откроется 21 января, когда вы уже будете учиться.

Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Вопрос 1

Какая фамилия у Петра I?

Проголосовали 25 человек

Вопрос 2

В какой году в России отменили крепостное право?

Проголосовали 24 человека

Вопрос 3

При каком российском правителе состоялось Бородинское сражение?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 4

Кто был первым правителем из Романовых?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 5

Какое количество максимальное количество республик было в СССР?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 6

Когда началась Вторая мировая?

Проголосовали 22 человека

Вопрос 7

Какой город был освобожден в ходе операции советских войск «Багратион»?

Проголосовал 21 человек

Вопрос 8

В 1954 году правительство СССР пыталось вступить в эту организацию. Какую?

Проголосовал 21 человек

Всем удачи! Выбираем победителя в пятницу, 17 января!

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