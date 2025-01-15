📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров

История входит в тройку самых полезных школьных предметов по версии россиян (30%), уступая математике (54%) и русскому языку (47%). ВЦИОМ недавно оценил школьные знания россиян по истории, результаты получились неоднозначными. Опрос показал, что россияне лучше знают современную историю, чем историю Древней Руси.
Наименьшие затруднения вызвал вопрос о противниках СССР во Второй мировой: 90% ответили верно, назвав Германию, Италию и Японию. Серьезные проблемы у россиян возникли с вопросом о первом князе Древней Руси, только 19% смогли ответить, что это был Рюрик. Также затруднения вызвал вопрос «кого и когда свергли большевики». Правильно ответить про временное правительство смогли лишь 23%.
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Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.
Вопрос 1
Какая фамилия у Петра I?
Вопрос 2
В какой году в России отменили крепостное право?
Вопрос 3
При каком российском правителе состоялось Бородинское сражение?
Вопрос 4
Кто был первым правителем из Романовых?
Вопрос 5
Какое количество максимальное количество республик было в СССР?
Вопрос 6
Когда началась Вторая мировая?
Вопрос 7
Какой город был освобожден в ходе операции советских войск «Багратион»?
Вопрос 8
В 1954 году правительство СССР пыталось вступить в эту организацию. Какую?
Всем удачи! Выбираем победителя в пятницу, 17 января!
Комментарии14
Слишком много количеств)))
Я ответила 15, потому что больше не помню, что там была еще какая-то республика, кроме этих:
1 Азербайджанская ,
2. Армянская
3.Белорусская
4.Грузинская
5. Казахская
6. Киргизская
7.Латвийская
8.Литовская
9.Молдавская
10.РСФСР
11. Таджикская
12. Туркменская
13. Узбекская
14.Украинская
15.Эстонская
Карело-Финская ССР (в 1956 году вошла в состав РСФСР). Википедия вещает)
Ааа, она тоже была союзной республикой.
А я про Карело-финскую республику узнала лет 40-45 назад, увидев на ВДНХ фонтан "Дружба народов" с шестнадцатью фигурами))
Точно же фонтан! Я то его тоже прекрасно видела, но не сообразила соотнести )
Я колебалась между 16 и 17, но выбрала по итогу неверный ответ(
и ещё в одном месте случайно скосячила)
Так, а какая 17 была под подозрением?
Я споткнулась на Закавказской СФСР. Она была разделена на Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую ССР.
А когда ЗСФСР в 2002 году образовалась, то в состав её вошли четыре республики - три упомянутых плюс Абхазская ССР.
Но в 1931 году её статус понизили до АССР в составе Грузинской ССР.
Много не мало, исправить не могу)) Иначе тест пропадет
На последний вопрос отвечала от противного. Оказалось правильно. )
Всегда считала историю, которую изучают в школе одним из бесполезнейших предметов, возможно даже самым бесполезным в жизни
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