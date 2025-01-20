💥Обзор новостей: TikTok вернется, Трамп отменит все глупые распоряжения Байдена, в Китае запретили ненавидеть работу

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

TikTok вернулся в США — Трамп на митинге перед инаугурацией. Он сказал, что все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток. Напомним, ранее TikTok полностью заблокировали в США — приложение уже удалили из App Store и Google Play.

В Китае начальник пытался забрать выигрыш сотрудника в лотерею. В Китае компания купила 500 лотерейных билетов сотрудникам под конец года в качестве подарка. Одному из сотрудников попался билет с джек-потом в 6 млн юаней ($820 тыс.). Руководство это не устроило, и оно потребовало поделить выигрыш между всем офисом. Сотрудник отказался подчиниться, конфликт обострился, ситуация даже потребовала вмешательства полиции.

Россияне стали чаще закладывать квартиры, чтобы получить кредит. В 2024 году объём кредитов под залог недвижимости вырос 1,5 раза чаще. Из 27 крупнейших банков кредиты под залог есть у 19, за 2023 год выдачи по ним составили 120,11 млрд рублей, а в 2024-м — уже 175 млрд.

Средняя стоимость подержанных авто в России снизилась за год на 12%, до 2 млн рублей. Больше других подешевели за год подержанные Lada Largus — на 14,6%, до 966 тысяч рублей.

Власти продлили льготную ипотеку для чиновников по ставке в 12% годовых до 1 февраля 2027 года. В России продлили эксперимент по программе льготной ипотеки под 12% для госслужащих. По этой программе можно купить любое жилье и оформить его как в личную, так и в совместную или долевую собственность. В экспериментальной ипотеке для чиновников участвуют 90 сотрудников пяти ведомств — Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Сотрудникам компании в Китае запретили ненавидеть работу. Китайский гигант розничной торговли запретил сотрудникам ненавидеть работу и бить детей. Также им нельзя брать в долг суммы, превышающие месячный заработок, и полагаться в решении проблем на родителей. Глава сети супермаркетов Pang Dong Lai Юй Дунлай уверен, что такие правила улучшат жизнь сотрудников компании.

В Госдуме призвали СК и Генпрокуратуру провести доследственную проверку в отношении Анатолия Чубайса. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направили главе СК Александру Бастрыкину запрос о проведении доследственной проверки в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Депутаты попросили проверить его служебную деятельность «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений».

Аренда жилья в России выросла на 32%. Больше всего подорожали квартиры в Самаре (+56%) и Челябинске (+55,6%). В Москве ставки увеличились на 24,4%.

В Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов после 9-го класса. Выпускники-девятиклассники будут сдавать только два предмета вместо четырех для получения аттестата — по русскому языку и математике. Такой порядок в законопроекте предлагается ввести в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии уже в 2025 году. Законопроект об этом внесли в Госдуму.

Восстановление от разлива мазута займет до 20 лет. Россиянам можно забыть об отдыхе на Чёрном море в ближайшие годы, для восстановления экосистемы после разлива мазута у берегов Анапы потребуется 15–20 лет. Об этом сообщил научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил «убить» систему платежей SWIFT, поскольку она по его словам «не обеспечивает должного уровня конфиденциальности».

Озон ввел для офисных сотрудников программу «День на ПВЗ»: они могут принять участие в работе пунктов выдачи заказов, чтобы понять как устроена работа «в поле» и с какими операционным сложностями сталкиваются менеджеры выдачи заказов.

Хакеры торгуют на маркетплейсах заражённой вирусами техникой, предупредили эксперты по кибербезопасности. Они советуют осторожно относиться к подозрительно выгодным приложениям, потому что заражённым может быть всё: USB-накопители, сетевые адаптеры, роутеры, IP-камеры.

В России запретят продажу в аптеках нелегальных лекарств. Минздрав разработал механизм исполнения запрета на продажу просроченных и немаркированных фармпрепаратов. Он начнет действовать 1 марта текущего года и коснется всей лекарственной продукции, продаваемой в аптеках.

В этом году на Каспийском море появятся регулярные судоходные маршруты между Россией и Ираном. В частности, планируются и туристические круизы.

Мошенники начали взламывать аккаунты россиян в Telegram через «домовые чаты». Злоумышленники вешают в подъездах объявления о якобы новых чатах для соседей, но, перейдя по QR-коду, человек навсегда теряет доступ к своему аккаунту.