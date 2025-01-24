Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!

Конференции от «Клерка» уже завоевали популярность у бухгалтеров. Настолько, что прошлую встречу в декабре мы растянули на целых два дня. И даже этого было мало для обсуждения всех изменений в налогах и учете!
Чтобы вы были в курсе новых конференций, мы создали отдельный канал в Telegram. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка», раздаточные материалы, а также призы и подарки. Подписывайтесь!
Еще в канале открыты комментарии, где вы сможете поделиться своим мнением с коллегами, задать вопросы, а также предложить темы для будущих бухгалтерских мероприятий.
Ближайшее наше мероприятие — VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» — состоится уже 13 март. Для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года. Билеты уже в продаже!
Присоединяйтесь к конференции 13 марта и проведите день в компании профессионалов и экспертов!
Комментарии2
Надо ли будет бронировать парковочные места?
Владислав, приходите в в канал мероприятий «Клерка»! Там специалист ответит на все-все ваши вопросы, касающиеся конференции!