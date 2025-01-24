Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!

У конференций «Клерка» появился официальный Telegram-канал. Теперь вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах и подарках в одном месте. Там вы можете задавать вопросы и выносить свои предложения по предстоящим мероприятиям.

Конференции от «Клерка» уже завоевали популярность у бухгалтеров. Настолько, что прошлую встречу в декабре мы растянули на целых два дня. И даже этого было мало для обсуждения всех изменений в налогах и учете!

Чтобы вы были в курсе новых конференций, мы создали отдельный канал в Telegram. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка», раздаточные материалы, а также призы и подарки. Подписывайтесь!

Еще в канале открыты комментарии, где вы сможете поделиться своим мнением с коллегами, задать вопросы, а также предложить темы для будущих бухгалтерских мероприятий.

Ближайшее наше мероприятие — VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» — состоится уже 13 март. Для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года. Билеты уже в продаже!

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Присоединяйтесь к конференции 13 марта и проведите день в компании профессионалов и экспертов!