Наталия Лукина
Бухгалтеры

❓Нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Хотим узнать ваше мнение

Мы проводим все больше времени за чтением информации в мобильном телефоне, например, в социальных сетях «Клерка» или на самом сайте. А хотите, чтобы у «Клерка» появилось мобильное приложение? Пройдите короткий опрос, нам важно узнать ваше мнение.
❓Нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Хотим узнать ваше мнение
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мобильные устройства по экранному времени уже давно обогнали компьютеры и ноутбуки. Сейчас с телефона заходят на сайт «Клерка» более половины пользователей. Решили провести опрос среди наших пользователей и выяснить, нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Или вас пока полностью устраивает только версия сайта.

В чем преимущество приложения

  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс: большие кнопки, выбранные вами инструменты всегда на экране и т.д. Все элементы управления (кнопки, текстовые поля, ссылки) удобными для нажатия пальцем.

  • Гибкая настройка именно под ваши запросы.

  • С помощью мобильных устройств удобнее делать покупки, можно авторизовать карту.

  • Оперативность. За счет пуш-уведомлений вы будете узнавать новости быстрее.

  • Возможность работы в автономном режиме. Часть функций приложения доступна без выхода в Интернет.

  • Безопасность. Приложения обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря шифрованию на устройстве, аутентификации, что снижает риски утечки и несанкционированного доступа.

Нужно ли «Клерку» мобильное приложение?

Проголосовали 17 человек

Каким вы видите мобильное приложение бухгалтера от «Клерка»? Что в нем должно быть? Что оно должно уметь? Напишите в комментариях 👇

Комментарии

7
    • VadimBA

      Тихо сам с собою тихо сам с собою. Я веду беседу. (с)

  • Елена Балаклицкая
    главный редактор

    Владислав. мы все видим))) Признавайтесь)) На самом деле по опыту использования других приложений, скажу - я за. Например в приложении всегда самое главное и важное, можно быстрее увидеть и ответить на коммент или сообщение. Отлично, если есть настройки меню и внешнего вида, например, можно поставить тему.

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Я проголосовала "за" исходя из того, что приложение устанавливается сразу на телефон и его работа зависит только от наличия интернета и не зависит от того кого заблокировал или не заблокировал РКН