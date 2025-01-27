❓Нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Хотим узнать ваше мнение

Мобильные устройства по экранному времени уже давно обогнали компьютеры и ноутбуки. Сейчас с телефона заходят на сайт «Клерка» более половины пользователей. Решили провести опрос среди наших пользователей и выяснить, нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Или вас пока полностью устраивает только версия сайта.
В чем преимущество приложения
Удобный и интуитивно понятный интерфейс: большие кнопки, выбранные вами инструменты всегда на экране и т.д. Все элементы управления (кнопки, текстовые поля, ссылки) удобными для нажатия пальцем.
Гибкая настройка именно под ваши запросы.
С помощью мобильных устройств удобнее делать покупки, можно авторизовать карту.
Оперативность. За счет пуш-уведомлений вы будете узнавать новости быстрее.
Возможность работы в автономном режиме. Часть функций приложения доступна без выхода в Интернет.
Безопасность. Приложения обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря шифрованию на устройстве, аутентификации, что снижает риски утечки и несанкционированного доступа.
Нужно ли «Клерку» мобильное приложение?
Каким вы видите мобильное приложение бухгалтера от «Клерка»? Что в нем должно быть? Что оно должно уметь? Напишите в комментариях 👇
Комментарии7
Владислав, а почему "нет"?
Тихо сам с собою тихо сам с собою. Я веду беседу. (с)
Владислав. мы все видим))) Признавайтесь)) На самом деле по опыту использования других приложений, скажу - я за. Например в приложении всегда самое главное и важное, можно быстрее увидеть и ответить на коммент или сообщение. Отлично, если есть настройки меню и внешнего вида, например, можно поставить тему.
Я проголосовала "за" исходя из того, что приложение устанавливается сразу на телефон и его работа зависит только от наличия интернета и не зависит от того кого заблокировал или не заблокировал РКН