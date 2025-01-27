❓Нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Хотим узнать ваше мнение

Мы проводим все больше времени за чтением информации в мобильном телефоне, например, в социальных сетях «Клерка» или на самом сайте. А хотите, чтобы у «Клерка» появилось мобильное приложение? Пройдите короткий опрос, нам важно узнать ваше мнение.

Мобильные устройства по экранному времени уже давно обогнали компьютеры и ноутбуки. Сейчас с телефона заходят на сайт «Клерка» более половины пользователей. Решили провести опрос среди наших пользователей и выяснить, нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Или вас пока полностью устраивает только версия сайта.

В чем преимущество приложения

Удобный и интуитивно понятный интерфейс : большие кнопки, выбранные вами инструменты всегда на экране и т.д. Все элементы управления (кнопки, текстовые поля, ссылки) удобными для нажатия пальцем.

Гибкая настройка именно под ваши запросы.

С помощью мобильных устройств удобнее делать покупки , можно авторизовать карту.

Оперативность . За счет пуш-уведомлений вы будете узнавать новости быстрее.

Возможность работы в автономном режиме . Часть функций приложения доступна без выхода в Интернет.

Безопасность. Приложения обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря шифрованию на устройстве, аутентификации, что снижает риски утечки и несанкционированного доступа.

Нужно ли «Клерку» мобильное приложение? Да Нет Проголосовали 17 человек

Каким вы видите мобильное приложение бухгалтера от «Клерка»? Что в нем должно быть? Что оно должно уметь? Напишите в комментариях 👇