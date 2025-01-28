⚡️В поисках ответов: самое важное о VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»

В этот пост собрали все самое важное по VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Добавьте его в избранное, чтобы не потерять полезные советы и лайфхаки от спикеров! Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам.
Где и когда проходит конференция?
Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.
В 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00! Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет.
Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.
Кто будет выступать и о чем будут говорить на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?
На VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» будут выступать:
Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.
Тема выступления: Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование».
Тема выступления: Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.
Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Тема выступления: Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Тема выступления: Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.
Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Тема выступления: ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Станислав Васильев, налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела.
Тема выступления: Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.
Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Тема выступления: Ответы на требования ИФНС.
Эксперты подготовят для вас чек-листы и инструкции, чтобы вы забрали с конференции самую важную информацию и смогли применять полученные знания на практике.
Что входит в стоимость билета?
Выступления спикеров:
программа рассчитана на 8 часов.
Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции.
Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.
Фотоотчет. После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.
Полноценное питание. Это: кофе-брейки и горячий обед.
Сертификат участника. Вы получите именной бумажный сертификат о пройденном обучении.
Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров.
Будет ли организовано питание гостей?
Да, питание будет прямо на площадке, вам будет вкусно и сытно, еда входит в стоимость билета. Утром будет вэлком-фуршет, можно будет выпить кофе или чай, и конечно же, перекусить вкусными закусками, если вы не успели позавтракать. На самой конференции будет также кофе-брейк и полноценный горячий обед. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги).
Я не могу пойти, но хочу посмотреть. Как быть?
Если вы не сможете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Мы пришлем вам на почту ссылочку на онлайн-трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Также вы получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.
Можно ли будет задать вопросы спикерам?
Конечно, у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами. А онлайн участники могут в течении всей конференции присылать свои вопросы в закрытый телеграм-чат. Кроме этого, на Конференции вы сможете пообщаться с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.
Приеду из другого города, где мне остановиться?
Если вы летите/едете к нам из других регионов и еще не определились с отелем для проживания, то мы сделали подборку рекомендованных отелей, которые находят недалеко от места проведения конференции. Выбирайте: гостиница Охотник, DoubleTree, Бутик-отель «Брайтон», ibis.
Где узнавать свежие новости о конференции?
Чтобы вы были в курсе новых конференций, мы создали отдельный канал в Telegram. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка», раздаточные материалы, а также призы и подарки. Подписывайтесь!
В канале открыты комментарии, где вы сможете поделиться своим мнением с коллегами, задать вопросы, а также предложить темы для будущих бухгалтерских мероприятий.
Если вы еще не купили билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» — самое время! Купить билет
Комментарии5
Кофе будет?😏 Проверю😉
❗Кстати, за билетом заходите вот сюда (👈тык)
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Чертовски хороший кофе, Владислав! И даже полноценный обед)) Приходите!🤩
Ну обедом меня сложно удивить) Немного нескромно, но бывает я сам удивляю Клерков своими кулинарными дарованиями))
Но полноценный обед конечно заманчиво!
Удивлять будут наши крутые спикеры! А организаторы конференции сделают так, чтобы всем посетителям было комфортно, удобно и интересно) А еще и вкусно))
Огооооонь)))))