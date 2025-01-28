⚡️В поисках ответов: самое важное о VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»

В этот пост собрали все самое важное по VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Добавьте его в избранное, чтобы не потерять полезные советы и лайфхаки от спикеров! Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам.

Где и когда проходит конференция?

Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. В 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00! Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет. Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.

Кто будет выступать и о чем будут говорить на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?

На VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» будут выступать: Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор. Тема выступления: Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование». Тема выступления: Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. Тема выступления: Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing. Тема выступления: Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности. Тема выступления: ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Станислав Васильев, налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Тема выступления: Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона. Тема выступления: Ответы на требования ИФНС.

Эксперты подготовят для вас чек-листы и инструкции, чтобы вы забрали с конференции самую важную информацию и смогли применять полученные знания на практике.

Что входит в стоимость билета?

Выступления спикеров: программа рассчитана на 8 часов.

Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции.

Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.

Фотоотчет. После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.

Полноценное питание. Это: кофе-брейки и горячий обед.

Сертификат участника. Вы получите именной бумажный сертификат о пройденном обучении.

Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров.

Будет ли организовано питание гостей?

Да, питание будет прямо на площадке, вам будет вкусно и сытно, еда входит в стоимость билета. Утром будет вэлком-фуршет, можно будет выпить кофе или чай, и конечно же, перекусить вкусными закусками, если вы не успели позавтракать. На самой конференции будет также кофе-брейк и полноценный горячий обед. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги).

Я не могу пойти, но хочу посмотреть. Как быть?

Если вы не сможете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Мы пришлем вам на почту ссылочку на онлайн-трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Также вы получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.

Можно ли будет задать вопросы спикерам?

Конечно, у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами. А онлайн участники могут в течении всей конференции присылать свои вопросы в закрытый телеграм-чат. Кроме этого, на Конференции вы сможете пообщаться с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Приеду из другого города, где мне остановиться?

Если вы летите/едете к нам из других регионов и еще не определились с отелем для проживания, то мы сделали подборку рекомендованных отелей, которые находят недалеко от места проведения конференции. Выбирайте: гостиница Охотник, DoubleTree, Бутик-отель «Брайтон», ibis.

Где узнавать свежие новости о конференции?