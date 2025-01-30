💥Обзор новостей: штрафы за тараканов — 500 тыс рублей, МФО могут разрешать выдавать ипотеку, экзамены на права экстерном

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Госдуме призвали увеличить штрафы за антисанитарию. Россиян хотят штрафовать до 500 тысяч рублей за мусор, тараканов и грязь в квартирах. В настоящий момент за разведение антисанитарии для физлиц предусмотрена ответственность в виде штрафов от 500 до 1500 рублей.

Еще четыре банка Казахстана перестали выдавать россиянам карты. Речь идет о Halyk Bank, Евразийском банке, «Нурбанке» и казахстанской «дочке» ВТБ.

В Иркутской области хотят полностью запретить майнинг. Игорь Кобзев заявил о намерении добиваться круглогодичного запрета на добычу криптовалюты в энергодефицитных районах Приангарья.

Микрокредитным организациям могут разрешить выдавать ипотеку в России. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий микрокредитным организациям, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, право предоставлять физлицам ипотечные займы.

И мужчины, и женщины хотят видеть рядом с собой молодых партнеров. Исследование, опубликованное в журнале Национальной академии наук США, показывает, что и мужчины, и женщины «считают молодых партнеров более желанными», пишет The Guardian.

Мигранты из Индии стали самой дешевой и привлекательной рабочей силой на стройках России. «В сегменте визовых мигрантов наиболее привлекательной выглядит рабочая сила из Индии. Это более привлекательное предложение с точки зрения заработной платы, более дешевая рабочая сила. Индусы появились в доставке и на стройке», — заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия». Восстановление отношений с Москвой должно «учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа», заявили новые власти страны.

«Москвич 3» вошел в программу льготного кредитования автомобилей. Минпромторг России уточнил список авто, доступных по программе льготного кредитования в 2025. В перечне больше нет машин бренда Haval, но его пополнил «Москвич 3».

Госдума не поддержала проект закона, запрещающего размещение хостелов в помещениях многоквартирных домов. Как уточнялось в пояснительной записке к проекту, он предусматривал введение запрета на использование любых помещений, как жилых, так и нежилых, для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц. Депутаты отклонили законопроект в первом чтении.

В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Военный вертолет столкнулся со следовавшим региональным рейсом самолетом в окрестностях аэропорта Рейгана в Вашингтоне.

Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства. Трамп за 9 дней нового срока подписал 38 указов, установив рекорд по темпам их издания среди президентов в современной истории США.

В Москве подняли размер штрафа для юрлиц за неоплату городской парковки. Профильная комиссия Мосгордумы одобрила законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за неоплату парковки в Москве для юридических лиц в 10 раз — с нынешних 5 тысяч рублей до 50 тысяч.

Хлеб от отечественных производителей подорожал на 27% за последний год. Если за январь— ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья.

Увеличение штрафов за нарушения ПДД одобряют около 60% россиян. Россияне хотят увеличения штрафов за нарушения ПДД, заявили во ВЦИОМ. Центр привел данные опроса, согласно которым из 1600 человек 57% выступили за повышение штрафов. Больше всего за это выступили пожилые люди — 75% от опрошенных.

Президент Киргизии подписал указ о строительстве экологически чистого города. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о строительстве в республике экологически чистого города Кемин-Сити. Город построят в Кеминском районе Чуйской области.

Лицо Трампа предложили разместить на горе Рашмор рядом с Вашингтоном, Рузвельтом и Линкольном. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила с законодательным предложением добавить изображение президента США Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор. По ее мнению, его выдающиеся достижения для страны и успехи, которых он будет добиваться, заслуживают самого высокого признания и почестей.