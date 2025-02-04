💥Обзор новостей: пенсионную реформу предложили отменить, стоимость госконтрактов разрешат повышать на НДС, февраль — без доп выходных

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу 2019 года, вернув прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Депутат Николай Новичков считает, что это возможно благодаря росту экономики. Он отметил, что начать стоит с Дальнего Востока.
ФНС опубликовала письмо, где официально заявила, что средний заработок нужно делить на рассчитанный исходя из зарплаты и исходя из районных коэффициентов, как это происходило в 1С.
В Госдуме предложили разрешить повышать стоимость госконтрактов на сумму НДС. В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, которые позволят корректировать стоимость уже подписанных госконтрактов на сумму НДС компаниям на «упрощенке», ставшим плательщиками этого налога.
Матери-героини начнут получать по 72,4 тысячи рублей ежемесячно, следует из проекта Минтруда. Чтобы получить это звание, женщина должна родить и воспитать 10 детей и более.
Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 10%. Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2023 года до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из данных Росстата.
В феврале — не будет дополнительных выходных.
Выходной 23 февраля, приходящийся на воскресенье, перенесен на 8 мая. В результате, в мае россиян ждут длинные выходные: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения России составила 146 028 325 человек, сообщил Росстат.
За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08% (с 146 150 789 человек годом ранее). В процентном отношении темп сокращения численности россиян за 2024 год стал самым медленным за пять лет.
Московские могильщики пересядут на электросамокаты. В Москве могильщикам закупили электросамокаты на 2 млн рублей. С их помощью работники кладбищ будут следить за порядком.
Суд вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри за мемасики в VK. Полиция Севастополя сообщила, что суд назначил местной жительнице штраф на 50 тыс. руб. за «пропаганду привлекательности отказа от деторождения». Причиной стали опубликованные девушкой картинки на ее странице во «ВКонтакте». Женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.
МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России, следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который проводила в 2024 году Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.
Средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. На втором месте — НИЯУ МИФИ — 89,9, на третьем — Университет Иннополис — 87,5.
Топ самых высокооплачиваемых вакансий на российском рынке в 2025: с
томатолог, б
экенд-разработчик,
CEO и CTO.
Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней. Изменения коснутся таких заболеваний, как сифилис, шизофрения, невротические расстройства, гипертония, посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам.
Сотрудники стали в полтора раза чаще обращаться к психологам по теме одиночества. Спрос сотрудников, столкнувшихся с проблемой одиночества, на консультации психологов вырос на 53% в 2024 году, показало исследование платформы корпоративного благополучия «Понимаю». Вместе с тем трудоустроенные россияне стали чаще интересоваться повышением стрессоустойчивости и здоровым образом жизни и меньше переживать из-за работы.
В «Северстали» допустили возврат к дивидендам в 2025 году.
В компании планируют принимать решение по дивидендам каждый квартал с учетом ситуации в экономике и отрасли, а также финансовых результатов бизнеса.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии32
Доброе утро, коллеги!
Я только если поблагодарить))
Доброе утро, плюсы есть, это точно)) В 17 уже на свободу с чистой совестью))
Доброе утро!
это злые "жаворонки". "Совы" никогда никого не заставляют вместе с ними бодрствовать до середины ночи, а "жаворонки" заставляют всех рано вставать.
Эх, когда смайлы начнут работать?
Как сделать хорошо? Сделай хуже, потом верни, как было)
Да-да, только там никакой пропаганды по факту не было. Там была цитата Трарантино.
На самом деле это жуть, конечно. То радуга, теперь это.
Кстати, в свете последних событий...
Только не понятно, почему реформу сразу на всю страну, а отмену - с Дальнего востока? По солнышку?)))
Может, его с Дальнего востока типа выбирали?
наверное, подразумевается, что утро на дв наступает раньше, чем в калининграде. к концу дня реформа дойдет до западных рубеже! )))
если пофантазировать, что это чудо случится, украденную пенсию за эти годы выплатят?
Да, конечно, в обязательном порядке. И ещё проиндексируют)))
Приветствую!!!