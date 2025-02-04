💥Обзор новостей: пенсионную реформу предложили отменить, стоимость госконтрактов разрешат повышать на НДС, февраль — без доп выходных

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В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу 2019 года, вернув прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Депутат Николай Новичков считает, что это возможно благодаря росту экономики. Он отметил, что начать стоит с Дальнего Востока.

ФНС опубликовала письмо, где официально заявила, что средний заработок нужно делить на рассчитанный исходя из зарплаты и исходя из районных коэффициентов, как это происходило в 1С.

В Госдуме предложили разрешить повышать стоимость госконтрактов на сумму НДС. В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, которые позволят корректировать стоимость уже подписанных госконтрактов на сумму НДС компаниям на «упрощенке», ставшим плательщиками этого налога.

Матери-героини начнут получать по 72,4 тысячи рублей ежемесячно, следует из проекта Минтруда. Чтобы получить это звание, женщина должна родить и воспитать 10 детей и более.

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 10%. Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2023 года до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из данных Росстата.

В феврале — не будет дополнительных выходных. Выходной 23 февраля, приходящийся на воскресенье, перенесен на 8 мая. В результате, в мае россиян ждут длинные выходные: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения России составила 146 028 325 человек, сообщил Росстат. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08% (с 146 150 789 человек годом ранее). В процентном отношении темп сокращения численности россиян за 2024 год стал самым медленным за пять лет.

Московские могильщики пересядут на электросамокаты. В Москве могильщикам закупили электросамокаты на 2 млн рублей. С их помощью работники кладбищ будут следить за порядком.

Суд вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри за мемасики в VK. Полиция Севастополя сообщила, что суд назначил местной жительнице штраф на 50 тыс. руб. за «пропаганду привлекательности отказа от деторождения». Причиной стали опубликованные девушкой картинки на ее странице во «ВКонтакте». Женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России, следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который проводила в 2024 году Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования. Средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. На втором месте — НИЯУ МИФИ — 89,9, на третьем — Университет Иннополис — 87,5.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий на российском рынке в 2025: с томатолог, б экенд-разработчик, CEO и CTO.

Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней. Изменения коснутся таких заболеваний, как сифилис, шизофрения, невротические расстройства, гипертония, посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам.

Сотрудники стали в полтора раза чаще обращаться к психологам по теме одиночества. Спрос сотрудников, столкнувшихся с проблемой одиночества, на консультации психологов вырос на 53% в 2024 году, показало исследование платформы корпоративного благополучия «Понимаю». Вместе с тем трудоустроенные россияне стали чаще интересоваться повышением стрессоустойчивости и здоровым образом жизни и меньше переживать из-за работы.