💥Обзор новостей: работодатели возместят сэкономленное на неправильно оформленных самозанятых, для студентов-медиков введут отработки, сексшопов становится меньше

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Работодатели возместят бюджету все сэкономленное на неправильно оформленных сотрудниках. Оформление сотрудников под видом самозанятых граждан является для компаний обходом закона с целью уклонения от уплаты налогов и расценивается как злоупотребление правом, признал Верховный суд РФ (ВС). Работодатель обязан заплатить за таких граждан НДФЛ и страховые сборы. Причем нельзя автоматически снизить размер подоходного налога на сумму, которую его работники уже перечислили в бюджет как самозанятые. Граждане вправе вернуть себе эти деньги как переплату, и лишь по их заявлению ее можно зачесть в счет недоимки работодателя по НДФЛ.

Минздрав предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. После выпуска им придется два или три года потрудиться в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.

Армения приняла российских айтишников и начала повышать для них налоги. Малые айти-компании будут платить 1% от оборота и 5% дивидендов, а популярные айти-сертификаты отменены

В ЦБ не видят охлаждения экономики. В ЦБ РФ видят необходимость в длительном периоде поддержания высоких ставок – жестких денежно-кредитных условий. Инфляция в конце 2024 — начале 2025 года оставалась повышенной из-за завышенного спроса и нехватки предложения товаров. Это требует «поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время», чтобы вернуть инфляцию к целевым для регулятора 4%.

Авито увеличила выплаты за найденные уязвимости до 500 тысяч рублей. Компания увеличила максимальную награду за найденные в своих продуктах критические уязвимости.

В Болгарии готовы выдавать визы туристам из РФ по упрощенной процедуре. МИД Болгарии готов начать выдавать туристические визы гражданам России по максимальной упрощенной процедуре, сообщила глава министерства Екатерина Захариева.

Объем просрочек ипотеки за 2024 год вырос на 57%, до 108 млрд рублей. В 2023 году сумма просроченных платежей выросла лишь на 3%.

По итогам 2024 года траты россиян на сигареты выросли на 18,9% в годовом выражении, до 1,4 трлн руб., следует из пресс-релиза (есть у «Ъ») госсистемы маркировки «Честный знак». Больше всего сигарет, как и годом ранее, купили в Магаданской области и на Камчатке — на одну тысячу человек там пришлось 120,9 тыс. и 115,7 тыс. пачек соответственно.

Магазинов товаров для взрослых становится меньше. Почти во всех российских городах-миллионниках за исключением Екатеринбурга и Новосибирска к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Заметнее всего снижение наблюдается на высококонкурентных рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос перетекает на маркетплейсы.

Иностранные туристы оценили зимний отдых в Сочи. Сочи набирает популярность у иностранных туристов. На российский курорт съезжаются люди с самых разных уголков планеты — здесь они знакомятся с местной культурой, традициями и кухней.