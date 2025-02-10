💥Обзор новостей: в ГД предложили сократить рабочую неделю на час, бездомным окажут помощь «по месту их пребывания», Трамп пожалел принца Гарри

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Путин поставил правительству задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. Президент Владимир Путин назвал текущий уровень инфляции в России «вызовом для всех нас». Он поручил правительству добиться с этом году снижения инфляции.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час накануне выходных. Депутат Нилов разработал проект о сокращении рабочей недели на час. В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.

Япония ввела санкции против трех российских банков. Ограничительные меры распространяются на АО «Тимер Банк», АО «РФК-банк» и ООО «ЦМРБанк».

Спрос на бессрочный наем IT-специалистов снизился, пишут Известия. Спрос на бессрочный наем IT-специалистов в России снизился в 2024 году, поскольку бизнес начал строго контролировать бюджетирование проектов.

Трамп заявил, что не хочет депортации британского принца Гарри, потому что ему и так нелегко. «Я не хочу этого делать... Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна», — сообщил президент США.

ГД приоритетно рассмотрит проект об индексации пенсий военным. «Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. <...> Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным, передает New York Post. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре пути урегулирования конфликта на Украине. «Я лучше промолчу», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как долго длилась беседа.

ГАИ начала изымать электровелосипеды московских курьеров. Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров. На штрафстоянках уже скопились сотни транспортных средств, нарушающих ПДД о максимальной возможности скорости или мощности мотора.

В понедельник утром Землю накроет магнитная буря. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия: возможны скачки давления, слабость и головные боли.

Средний чек на фастфуд в 2024 году превысил ₽600. Россияне стали чаще питаться в фастфуде, несмотря на рост цен: чек в таких заведениях уже не так сильно отличается от кафе. Рост посещаемости связан с нежеланием потребителей готовить и увеличением доходов в регионах.

Суд ограничил доступ Маска к системе государственных платежей. Суд США временно ограничил доступ Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, к государственной системе обработки платежей. Ранее иск с соответствующим требованием подали генпрокуроры 19 штатов.

Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным «по месту их пребывания», даже при отсутствии у них документов. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания.

Бурятов, карачаевцев, балкарцев и корейцев назвали наиболее предрасположенными к выносливости жителями России. В России наиболее предрасположенными к выносливости оказались буряты (31,87%), карачаевцы и балкарцы (29,09%), а также корейцы (27,06%), следует из результатов исследования, говорится в исследовании Genotek. В десятку лидеров по выносливости также попали башкиры (17,58%), якуты (23,08%), чуваши (22,63%), дагестанцы (19,67%), татары (19,2%), осетины (16,67%) и южные русские (16,45%).

Круиз для нудистов готов отправиться в 11-дневное путешествие по Карибскому морю, с остановками на Мартинике и Сент-Люсии. Судно длиной 968 футов, вмещающее до 2300 пассажиров, было переименовано в «Большую обнаженную лодку» в честь необычного события. Цены на билеты варьируются от $2 тысяч до $33 тысяч.