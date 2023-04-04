Не указана дата в уведомлении о вызове в налоговую: что делать?

Налоговые инспекторы могут не только запрашивать документы и приходить с проверками, но и вызывать к себе для беседы. Что делать, если вам пришло уведомление о вызове, но даты, когда нужно прийти, в нем нет?

В какой форме должны приходить вызовы в инспекцию

Форма обычного уведомления утверждена приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628, для отправки по ТКС — приказом от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448. В форме должно быть указано:

наименование налогового органа;

адрес и номер кабинета;

дата и время или приемные дни и часы;

подробное основание для вызова в инспекцию;

сведения о должностном лице, подписавшем уведомление, включая должность, Ф.И.О., кабинет, номер телефона;

подпись должностного лица.

В течение 10 рабочих дней необходимо отправить квитанцию о приеме вызова, иначе налоговики могут заблокировать расчетный счет в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ.

Как реагировать, если в уведомлении не хватает данных

В уведомлении о вызове должны быть указаны: дата, время встречи или приемные часы и даже номер кабинета, куда вам следует идти. Если какого-то из этих пунктов нет, игнорировать вызов не стоит.

Формально за неявку в ИФНС для дачи пояснений ответственности в НК нет, поскольку дача пояснений — право, а не обязанность. Но может быть штраф по 19.4 КоАП: 500—1 000 руб. — для граждан, 2 000 — 4 000 руб. — для должностных лиц.

Чтобы обезопасить компанию от штрафа, мы советуем позвонить инспектору, имя которого указано в уведомлении. Но по опыту бухгалтеров дозвониться бывает сложно. Поэтому можно написать в ИФНС письмо, в котором сообщить, что явиться не получится — неизвестно время. В этом случае компании направят уточненное уведомление.

Вот, что по этому поводу думает Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Дмитрий Ряховский

Один бизнесмен, автор книжки: «Как пролюбить бизнес из-за налоговой проверки», сказал бы мне — ничего не делаем! Но налоговый консультант знает, что не всегда налоговые органы могут законно достучаться до налплата, поэтому в ход идут разные уловки, например, имеют право вызвать любого налогоплательщика и проинформировать про его налоговые риски с уникальным предложением добровольно уточнить налоговые обязательства… Коллеги, наше мнение такое. Если на вас обратили взор любимые фискалы, причем, любым способом, хоть через почтового голубя, то нужно: оценить самим налоговые риски, перспективы возможной выездной проверки (не все золото, что блестит), перспективы возможных доначислений, а также перспективы их оспаривания и возможные расходы на налоговых консультантов. И все сразу станет ясно.

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