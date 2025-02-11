💥Обзор новостей: справку о сальдо ЕНС доработали, в ГД внесут список разрешенных имен для детей, проект Минздрава о выдаче больничных смягчат

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 1 марта больше не будут приниматься электронные доверенности версии 5.01. Налогоплательщики смогут направлять доверенности только по формату версии 5.03. Их можно направлять уже сейчас через операторов электронного документооборота.
ФНС вместе с представителями бухгалтерского сообщества доработала справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.
Что добавили: информацию о сальдо ЕНС на 01.01.2023 и на текущую дату, детализацию долга, в т.ч. по банкротству,
предстоящие платежи и зарезервированные под них суммы,
начисленные и погашенные платежи,
подробный расчет сумм пени, в т.ч. если долг уже погашен.
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись. В суде прошло заседание в закрытом режиме. На следующей неделе пройдет заседание по разделу имущества. О факте развода сообщил Владислав Бакальчук — он сопроводил пост в соцсетях роликом с исполнением песни «Я свободен» группы «Ария». Вот что он написал: «Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой».
Для беременных в Кировской области сделают бесплатным проезд на общественном транспорте. Эта мера будет доступна только тем женщинам, которые встали на учет.
Bloomberg назвал Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Датчане потребовали от властей купить у США Калифорнию за $1 трлн. Петиция собрала почти 200 тысяч подписей. Датчанам нужна Калифорния, потому что там тепло солнечно, огромные плантации авокадо и Дисней Лэнд, который они хотят переименовать в Ханс Кристиан Андерсенланд.
Милонов заявил, что поддержит Вологодскую область в вопросе запрета абортов в частных клиниках. Губернатор региона Георгий Филимонов на днях сообщил о планах обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках. Милонов поддержал эту инициативу, однако отметил, что вряд ли ее удастся быстро реализовать, так как эта мера выходит за рамки полномочий регионов.
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. В 2024 году на такие путёвки они потратили 2,2 трлн рублей. Это почти на 18% больше, чем годом ранее. В пятерку самых востребованных регионов вошли Ставропольский край, Тюменская область и Алтайский край.
Правительство не поддержало идею о запрете пропаганды многоженства в России. Правительство РФ не поддержало инициативу главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. Законопроект отправили на доработку.
МВД предупредило о росте схемы, когда злоумышленники звонят гражданам под предлогом обновления аккаунта на «Госуслугах». В ведомстве напомнили, что представители «Госуслуг» никогда не звонят клиентам: они направляют официальную информацию через личный кабинет или рассылки с одинаковых электронных адресов.
Россиянам, которые планируют весной или летом поездку в Европу, рекомендуется начать оформлять шенгенскую визу в ближайшее время, так как ближе к началу летнего сезона записаться на подачу документов станет сложнее, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.
В ГД внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детей. Россиянам запретят необычно называть детей, соответствующий законопроект разработали в Госдуме. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что дети больше не смогут стать Пельменями, Столами и Тумбочками. Проект закона будет готов к внесению в Думу, когда депутаты найдут «вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена», добавила Буцкая. По ее словам, предлагается создать «большой закрытый список» имен, которыми можно будет называть детей.
Вице-спикер Ирина Яровая просит смягчить проект Минздрава о выдаче больничных. Ранее ведомство предложило ограничить выдачу листков нетрудоспособности — не более четырех больничных на одного пациента за полгода. Если человек продолжит жаловаться на здоровье, то его состояние должна будет изучить специальная медкомиссия. Госпожа Яровая попросила министра добавить ряд исключений — например, в случае беременности или серьезных инфекционных заболеваний, требующих изоляции.
Сколько раз за 6 месяцев вы берете больничный?
Анонимный опрос
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🔥 Приглашаем всех бухгалтеров на VII Всероссийскую конференцию БухВесна-2025!
Приходите 13 марта на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХВЕСНА-2025».
Лучшие спикеры на практических примерах расскажут, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
Реальный результат конференции — ЭКОНОМИЯ вашего времени и защита компании! Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места! Купить билет
Комментарии35
Доброе утро, коллеги! Проснулись, улыбнулись?
Доброе утро. Я вот уже на работе, а состояние как у этого котейки)))
Доброе утро, Ирина! Понимаем... И завидуем все котенку)))
Доброе утро! Просыпаемся, просыпаемся... хррр...
Доброе утро, Ирина! Хрррр
Где-то это уже было. И как-то ничем хорошим не закончилось.
Добро пожаловать в Северную Корею. Следующее на очереди список стрижек?
Доброе утро! Может быть, насчет имен и есть смысл. Очень жаль деток, которых называют странными именами. Представляю, как им трудно в школе.
Мне кажется, что лучше список запрещенных имен составить, причем не прямо их обозначить в списке, а общее определение дать. А список имен разрешенных - это просто нонсенс какой-то. Как его, в нашей многонациональной стране составить? Или, если родители хотят "заграничным" именем назвать?
Согласна, было бы логичней
Смысл есть. Но ещё есть разница между запретить называть детей каким-нибудь орешником и списком разрешённых имён.
Я понимаю, что наверное, неплохо как-то отрегулировать этот момент, но как-то иначе всё же. А так захотят назвать вполне нормальным человеческим именем, но его нет в перечне разрешённых и всё)
+100500
Скорее всего именно так и будет
Коллеги, смотрите, какая прелесть мне на днях пришла на Госуслугах. Поняла, что буду работать вечно!
Наталия, и мне такое же приходило. Бесит, рррррр.
Зачем рассылают? Дразнятся? Особенно, когда уже 1,5 года как получала бы, даже эти крохи....(((
Это они намекают, что рассчитывать на них не стоит, работай дальше))
Это единоразово?))