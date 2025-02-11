Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: справку о сальдо ЕНС доработали, в ГД внесут список разрешенных имен для детей, проект Минздрава о выдаче больничных смягчат

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • С 1 марта больше не будут приниматься электронные доверенности версии 5.01. Налогоплательщики смогут направлять доверенности только по формату версии 5.03. Их можно направлять уже сейчас через операторов электронного документооборота.

  • ФНС вместе с представителями бухгалтерского сообщества доработала справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

    Что добавили: информацию о сальдо ЕНС на 01.01.2023 и на текущую дату, детализацию долга, в т.ч. по банкротству,

    предстоящие платежи и зарезервированные под них суммы,

    начисленные и погашенные платежи,

    подробный расчет сумм пени, в т.ч. если долг уже погашен.

  • Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись. В суде прошло заседание в закрытом режиме. На следующей неделе пройдет заседание по разделу имущества. О факте развода сообщил Владислав Бакальчук — он сопроводил пост в соцсетях роликом с исполнением песни «Я свободен» группы «Ария». Вот что он написал: «Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой».

  • Для беременных в Кировской области сделают бесплатным проезд на общественном транспорте. Эта мера будет доступна только тем женщинам, которые встали на учет.

  • Bloomberg назвал Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.

  • Датчане потребовали от властей купить у США Калифорнию за $1 трлн. Петиция собрала почти 200 тысяч подписей. Датчанам нужна Калифорния, потому что там тепло солнечно, огромные плантации авокадо и Дисней Лэнд, который они хотят переименовать в Ханс Кристиан Андерсенланд.

  • Милонов заявил, что поддержит Вологодскую область в вопросе запрета абортов в частных клиниках. Губернатор региона Георгий Филимонов на днях сообщил о планах обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках. Милонов поддержал эту инициативу, однако отметил, что вряд ли ее удастся быстро реализовать, так как эта мера выходит за рамки полномочий регионов.

  • Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. В 2024 году на такие путёвки они потратили 2,2 трлн рублей. Это почти на 18% больше, чем годом ранее. В пятерку самых востребованных регионов вошли Ставропольский край, Тюменская область и Алтайский край.

  • Правительство не поддержало идею о запрете пропаганды многоженства в России. Правительство РФ не поддержало инициативу главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. Законопроект отправили на доработку.

  • МВД предупредило о росте схемы, когда злоумышленники звонят гражданам под предлогом обновления аккаунта на «Госуслугах». В ведомстве напомнили, что представители «Госуслуг» никогда не звонят клиентам: они направляют официальную информацию через личный кабинет или рассылки с одинаковых электронных адресов.

  • Россиянам, которые планируют весной или летом поездку в Европу, рекомендуется начать оформлять шенгенскую визу в ближайшее время, так как ближе к началу летнего сезона записаться на подачу документов станет сложнее, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

  • В ГД внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детей. Россиянам запретят необычно называть детей, соответствующий законопроект разработали в Госдуме. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что дети больше не смогут стать Пельменями, Столами и Тумбочками. Проект закона будет готов к внесению в Думу, когда депутаты найдут «вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена», добавила Буцкая. По ее словам, предлагается создать «большой закрытый список» имен, которыми можно будет называть детей.

  • Вице-спикер Ирина Яровая просит смягчить проект Минздрава о выдаче больничных. Ранее ведомство предложило ограничить выдачу листков нетрудоспособности — не более четырех больничных на одного пациента за полгода. Если человек продолжит жаловаться на здоровье, то его состояние должна будет изучить специальная медкомиссия. Госпожа Яровая попросила министра добавить ряд исключений — например, в случае беременности или серьезных инфекционных заболеваний, требующих изоляции.

Сколько раз за 6 месяцев вы берете больничный?

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Комментарии

35
  • Алейда

    Милонов заявил, что поддержит Вологодскую область в вопросе запрета абортов в частных клиниках. Губернатор региона Георгий Филимонов на днях сообщил о планах обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках. Милонов поддержал эту инициативу, однако отметил, что вряд ли ее удастся быстро реализовать, так как эта мера выходит за рамки полномочий регионов.

    Где-то это уже было. И как-то ничем хорошим не закончилось.

    image.png

    В ГД внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детей. Россиянам запретят необычно называть детей, соответствующий законопроект разработали в Госдуме. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что дети больше не смогут стать Пельменями, Столами и Тумбочками. Проект закона будет готов к внесению в Думу, когда депутаты найдут «вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена», добавила Буцкая. По ее словам, предлагается создать «большой закрытый список» имен, которыми можно будет называть детей.

    Добро пожаловать в Северную Корею. Следующее на очереди список стрижек?

      • Ирина

        Мне кажется, что лучше список запрещенных имен составить, причем не прямо их обозначить в списке, а общее определение дать. А список имен разрешенных - это просто нонсенс какой-то. Как его, в нашей многонациональной стране составить? Или, если родители хотят "заграничным" именем назвать?

      • Алейда

        Смысл есть. Но ещё есть разница между запретить называть детей каким-нибудь орешником и списком разрешённых имён.

        Я понимаю, что наверное, неплохо как-то отрегулировать этот момент, но как-то иначе всё же. А так захотят назвать вполне нормальным человеческим именем, но его нет в перечне разрешённых и всё)

    • Ирина

      Наталия, и мне такое же приходило. Бесит, рррррр.

      Зачем рассылают? Дразнятся? Особенно, когда уже 1,5 года как получала бы, даже эти крохи....(((