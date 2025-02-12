❤️Ищем самого креативного и влюбленного бухгалтера. Подарим подписку Клерк.Премиум

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. Составляем список оригинальных подарков на 14 февраля, которые действительно порадуют. Но мы-то знаем, что лучший подарок — это знание. Поэтому от «Клерка» подписка Клерк.Премиум самому влюбленному и креативному.

Легенды, связанные с Днем святого Валентина

В феврале, 14 числа во всем мире отмечают — День святого Валентина или День всех влюбленных. В России День святого Валентина стал популярным в 1990-е годы, когда многие западные традиции начали проникать в нашу культуру.

Одна из легенд возникновения праздника гласит, Валентин был римским священником, жившим во времена императора Клавдия II. Император запрещал легионерам жениться, считая, что в браке они становятся более мягкими и не такими смелыми в бою. Но Валентин, искренне веря в любовь, продолжал тайно венчать влюбленных. Когда до императора дошли слухи о тайных венчаниях, он велел схватить Валентина. На следующий день священника казнили. С тех пор Валентин стал покровителем всех влюбленных.

Существует версия никак не связанная с любовью. Жил-был в Италии священник Валентин (Валентин Интерамнский), он пытался обратить римлян в христианство. Валентин вылечил юношу, сына Кратона, когда молодой человек поправился от неизлечимой болезни, семья Кратона настолько впечатлилась, что приняла христианство. Слава о чуде быстро распространилась, благодаря проповедям Валентина многие римляне, включая Авундина, сына местного градоначальника, также начали обращаться в христианство. Но это не понравилось властям. Валентина арестовали и подвергли мучениям за отказ поклониться языческим богам. После чего ему отрубили голову. Ученики перенесли тело обезглавленного Валентина в Интерамну, где в его честь построили базилику. Мощи Валентина хранятся там до сих пор.

По другой, более романтической версии, Валентин, живший в Риме, оказался в тюрьме из-за своей веры. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его, посчитав колдуном, приговорили к смерти. Накануне казни, 13 февраля, Валентин написал девушке трогательное прощальное письмо, что и стало прообразом валентинок.

Выбираем подарок любимому человеку

14 февраля влюбленные дарят друг другу милые открытки в виде сердечек, которые называют валентинками и приятные подарки. Собрали для вас десять идеи, которые порадуют ваших любимым.

Фотоаппарат моментальной печати Романтический ужин Ювелирное украшение (например кольцо💍) Фотосессия для двоих Спа для двоих Путешествие Кофеварка Комнатное растение ДНК-тест, который показывает этническое происхождение. Совместный поход на мастер-класс: кулинарный, гончарный, художественный.

Как вам такие идеи? Если есть мысли на счет подарок, пишите в комментариях, будем рады!

❤️День всех влюбленных вместе с «Клерком»

Итак, самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже участвует. Мы считаем, что лучший подарок — знания!

В честь праздника мы проводим розыгрыш, нужно написать в комментариях стихотворение со словами: ЛЮБОВЬ, БУХГАЛТЕР, РАСЧЕТ, ОТЧЕТ, ПОДАРОК, КЛЕРК, ФЕВРАЛЬ.

Автор самого классного стихотворения получит целый месяц подписки Клерк.Премиум в подарок! Победителя выбираем в пятницу, 14 февраля! Выбирать будет вся редакция!

Придумывайте стихотворение, пишите его в комментариях и в пятницу узнаем, кто стал победителем! От «Клерка» с любовью!