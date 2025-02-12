❤️Ищем самого креативного и влюбленного бухгалтера. Подарим подписку Клерк.Премиум

Легенды, связанные с Днем святого Валентина
В феврале, 14 числа во всем мире отмечают — День святого Валентина или День всех влюбленных. В России День святого Валентина стал популярным в 1990-е годы, когда многие западные традиции начали проникать в нашу культуру.
Одна из легенд возникновения праздника гласит, Валентин был римским священником, жившим во времена императора Клавдия II. Император запрещал легионерам жениться, считая, что в браке они становятся более мягкими и не такими смелыми в бою. Но Валентин, искренне веря в любовь, продолжал тайно венчать влюбленных. Когда до императора дошли слухи о тайных венчаниях, он велел схватить Валентина. На следующий день священника казнили. С тех пор Валентин стал покровителем всех влюбленных.
Существует версия никак не связанная с любовью. Жил-был в Италии священник Валентин (Валентин Интерамнский), он пытался обратить римлян в христианство. Валентин вылечил юношу, сына Кратона, когда молодой человек поправился от неизлечимой болезни, семья Кратона настолько впечатлилась, что приняла христианство. Слава о чуде быстро распространилась, благодаря проповедям Валентина многие римляне, включая Авундина, сына местного градоначальника, также начали обращаться в христианство. Но это не понравилось властям. Валентина арестовали и подвергли мучениям за отказ поклониться языческим богам. После чего ему отрубили голову. Ученики перенесли тело обезглавленного Валентина в Интерамну, где в его честь построили базилику. Мощи Валентина хранятся там до сих пор.
По другой, более романтической версии, Валентин, живший в Риме, оказался в тюрьме из-за своей веры. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его, посчитав колдуном, приговорили к смерти. Накануне казни, 13 февраля, Валентин написал девушке трогательное прощальное письмо, что и стало прообразом валентинок.
Выбираем подарок любимому человеку
14 февраля влюбленные дарят друг другу милые открытки в виде сердечек, которые называют валентинками и приятные подарки. Собрали для вас десять идеи, которые порадуют ваших любимым.
Фотоаппарат моментальной печати
Романтический ужин
Ювелирное украшение (например кольцо💍)
Фотосессия для двоих
Спа для двоих
Путешествие
Кофеварка
Комнатное растение
ДНК-тест, который показывает этническое происхождение.
Совместный поход на мастер-класс: кулинарный, гончарный, художественный.
Как вам такие идеи? Если есть мысли на счет подарок, пишите в комментариях, будем рады!
❤️День всех влюбленных вместе с «Клерком»
Итак, самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже участвует. Мы считаем, что лучший подарок — знания!
В честь праздника мы проводим розыгрыш, нужно написать в комментариях стихотворение со словами: ЛЮБОВЬ, БУХГАЛТЕР, РАСЧЕТ, ОТЧЕТ, ПОДАРОК, КЛЕРК, ФЕВРАЛЬ.
Автор самого классного стихотворения получит целый месяц подписки Клерк.Премиум в подарок! Победителя выбираем в пятницу, 14 февраля! Выбирать будет вся редакция!
Придумывайте стихотворение, пишите его в комментариях и в пятницу узнаем, кто стал победителем! От «Клерка» с любовью!
Комментарии22
Кто хотел Клерк.Премиум?
В чат гпт загнал слова - лютая дичь получилась)))
А вот Шедеврум нормас зарядил:
В бухгалтерии любви
Все расчеты хороши,
Чтоб отчет составить,
Надо все сложить.
В феврале любовь придет,
Нам подарок принесет,
Клерк нам поможет,
Нашу любовь умножит.
ИИ уходи))) Владислав, не спортивно))
Да эт вне конкурса, согласен) С утра какой-то ИИ-тренд задали))
А вот GigaChat порадовал:
Я нашла прикольную валентинку. Конечно с котиком
Для клерков подарки
https://global.wildberries.ru/catalog?search=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
Чудесное сердечко!😻