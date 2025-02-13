💥Обзор новостей: Минкульт перепутал Дантесов, успехи России в условиях санкций — экономическое чудо, нотариат ждет реформа

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Матвиенко назвала «экономическим чудом» успехи России в условиях санкций. Российская экономика, несмотря на санкции, показывает хорошие результаты, заявила спикер Совета федерации. Она назвала это «экономическим чудом», которое экономисты со всего миру будут изучать и анализировать.

Власти подготовили реформу нотариата. Среди изменений — усиление контрольной роли государства, ограничение срока работы глав нотариальных палат, изменения в установке тарифов и процедуре лишения статуса нотариуса.

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, он длился около полутора часов, сообщил Песков. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес.

В России пересмотрели ставки отчислений за музыку. РАО изменило порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. В РБК подсчитали, как изменятся отчисления: для кофейни площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Для ресторана площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей. Для торгового центра площадью 5 тыс. кв. м: рост на 12% — с 22,7 тыс. до 25,5 тыс. руб. (раньше 22,7 тыс. руб.).

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится и составит 2,3-2,6 трлн рублей, прогнозируют в Дом.РФ. Всего в 2024 году было выдано 636 тысяч кредитов на сумму 3,4 трлн рублей по льготным ипотечным программам.

Маск ночует в Белом доме. Маск настолько посвящает себя работе во главе Департамента контроля эффективности госуправления, что ночует прямо в Белом доме, сообщает Fox Business.

Минкульт и КГИОП перепутали Дантесов в названии места дуэли Пушкина. В документах правительства РФ, Минкультуры и петербургского КГИОП уже не один год можно наблюдать ошибку, связанную с описанием дуэли поэта Пушкина и Жоржа Шарля Дантеса. В федеральном реестре объект культурного наследия числится под названием «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.». Как предполагают эксперты, речь идет, вероятно, о герое романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмоне Дантесе.

Алина Кабаева назначена новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике, после ухода Ирины Винер, которая занимала этот пост с 2001 года. ТГ-канал Москвик сообщает, что на данный момент эта информация подтвердилась.