❤️Выбрали лучшего поэта-бухгалтера. Забирайте подписку Клерк.Премиум

Я поэт, зовусь Наташка. От меня вам всем ромашка, — это максимум, на который способна я. Но наши пользователи не такие! На «Клерке» собрались самые талантливые бухгалтеры страны! Мы собрали в этом посте все прекрасные стихотворения, которые написали вы, и определили победителя (это было ооочень сложно).

Сегодня День святого Валентина или День всех влюбленных. В честь этого праздника мы на этой неделе запустили на «Клерке» конкурс — просили написать наших пользователей стихотворение.

По условиям конкурса в стихотворении должны быть слова: ЛЮБОВЬ, БУХГАЛТЕР, РАСЧЕТ, ОТЧЕТ, ПОДАРОК, КЛЕРК, ФЕВРАЛЬ. А автор самого классного стихотворения получит от нас целый месяц подписки Клерк.Премиум в подарок!

Пришла пятница, а значит, пора выбирать победителя, но прежде давайте почитаем стихи, которые прислали нам бухгалтеры. И сразу хотим сообщить — редакция в полном восторге от всех стихотворений! Вы самые креативные, творческие, талантливые и многогранные люди на свете!

Ловите валентинку от наших дизайнеров. Остальные живут тут.

Стихи наших пользователей

Первым написал Шедеврум, но мы творение искусственного интеллекта не приняли — не прокатило, Влад😂

Поэтому первой стихотворение прислала Ирина Е, вот что у нее получилось:

Скажете гениально?

Следующий автор v.timchenko написал вот такое лирическое - романтическое стихотворение.

Клерки оценили на 10 лайков!

Постоянный комментатор Трибуны fressigran@ прислала небольшое, но классное стихотворение про любовь бухгалтера.

Следующий автор — Владислав Савушкин — топовый автор и амбассадор «Клерка», который напрягает нам всем мозги с 3 квартала 2023 года.

Бухгалтер Владуля — зачет!😂

А В Виктория — постоянный автор рубрики «Что ест бухгалтер» написала четверостишие.

Виктория — топ!

Надежда Кузнецова, которая в январе звела блог в Трибуне прислала длинный стих, который написала без всяких там GPT)))

Надечка — огонь!💐

Ирина, обладательница самого большого количества скрепок, написала стихотворение, в котором напомнила, что мы забыли про подарок за конкурс. Ирина, простите нас и в качестве подарка примите месячную подписку Клерк.Премиум вне конкурса!

😍

Следующий автор cher16 пришла к выводу, что как хорошо, что дома тебя понимают и принимают тебя вместе с твоей профессией. Мы с вами полностью согласны! Это очень важно!

👍

Постоянная участница VectorMO наших викторин и конкурсов написала четверостишие. По-моему, вышло замечательно!

🎀

И последнем мы получили стихотворение от Анастасия. Как нам приятно читать такие слова! «Клерк» действительно всегда помогает!

Класс!

Итоги конкурса

После долгих совещаний и даже жарких споров редакция выбрала победителя этого конкурса. Это — fressigran@! Поздравляем!!! Сегодня подключим вам Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера, особенно сейчас — во время годовой отчетности. Подписка облегчит ежедневную рутину и поможет оставаться в курсе последних событий.

Посмотрите, как постарались наши дизайнеры!

Для всех влюбленных в бухгалтерию сегодня действует акция! Вы можете оформить наш специальный тариф Клерк.Премиум на девять месяцев с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и безлимитными консультациям за 12 900 рублей. Предложение действует для новых клиентов.

Всем спасибо за участие в конкурсе! Не расстраивайтесь, если не победили сегодня! Конкурсов и викторин на «Клерке» еще будет много!