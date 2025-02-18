Обзор: самые популярные маркетплейсы. Где продавать и покупать в 2025 году

Селлерам при выборе платформы для продаж, следует основываться на анализе целевой аудитории и продукта. Покупателям стоит обращать внимание бонусы и скидки, а также на программа лояльности для постоянных клиентов.
Wildberries выделяется своей логистической сетью и маркетинговыми инструментами, Ozon предлагает продвинутые технологии и широкий спектр категорий товаров, а Яндекс.Маркет привлекает за счет интеграция с другими сервисами Яндекса, у Мегамаркет интеграция с сервисами Сбера.
Wildberries
Wildberries – один из крупнейших российских маркетплейсов.
Преимущества: большой трафик, а также возможность использования складов WB для хранения товаров, удобный интерфейс, быстрая доставка, можно найти дешевые товары, наличие собственных пунктов выдачи — их 52 тысячи. Благодаря рекламе маркетплейс постоянно расширяет свою аудиторию. Низкий порог для входа для селлеров, работает с самозанятыми. Вид обслуживания: FBO, FBS.
В рейтинге Data Insight Wildberries занимает первое место в России по количеству онлайн-продаж и заказов. Оборот компании в 2023 году составил более 2,5 трлн руб.
Недостатки: WB любит выписывать штрафы. ПВЗ бывают часто перегружены. В ноябре — декабре можно провести в очереди на складе довольно долго. Из-за большого оборота существует проблема подмены товаров, а также случаются технические сбои.
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Яндекс Маркет
Тематика — универсальная. Можно найти все.
Преимущества: низкие комиссии, постоянные скидки, дешевые товары и отличный поисковый алгоритм. Интеграция с другими сервисами Яндекса. Удобная функция сравнение цен и товаров. Сейчас у «Яндекс Маркета» 13 тыс. ПВЗ. Маркетплейс работает с юрлицами, ИП и самозанятыми. Предоставляет рекламные материалы, а еще организует продвижение пункта выдачи товаров. Каждому новому продавцу Яндекс Маркет начисляет 10 тыс. бонусов, которые нужно потратить в течение 30 дней на рекламу магазина.
Товарооборот «Яндекс Маркета» в сегменте «Электронная коммерция» по итогам первого квартала 2024 года достигла 199 млрд руб. На Яндекс Маркете меньше продавцов, чем на Wildberries и Ozon, а значит ниже конкуренция.
Недостатки: мало отгрузочных складов, долгая проверка карточек у селлеров, недостаточное количество пунктов выдачи заказов. Яндекс Маркет работает только с «Контур.Диадок» и СБИС.
Ozon
Входит в тройку лидеров площадок для онлайн-продаж. Ozon — старейший российский маркетплейс, он начал работу как книжный интернет-магазин еще в 1998 году. Число покупателей в 2024 году составило 49 млн.
Преимущества: продавцам доступны две схемы продажи товаров – FBO (продажа со склада Озон) и FBS (реализация товара с собственного склада). Для торговли на площадке необходимо быть юрлицом или иметь статус ИП. Открыть ПВЗ можно в течение одного-двух дней. Встроенные инструменты продаж и аналитика. Удобная логистика, для продавцов постоянно предлагает различные рекламные инструменты для увеличения продаж. Есть возможность кредитования селлеров. Комиссия с продавца берется только после оплаты покупателем и доставки.
На площадке работают более 500 тыс. предпринимателей. Продажи Ozon за первый квартал 2024 года составили более 570 млрд руб. В 2024 году, Ozon занимал первое место по количеству ПВЗ — 50 000 пунктов выдачи.
Недостатки: довольно высокие комиссии. Несмотря на то, что количество ПВЗ у Ozon практически такое же, как и у Wildberries, товар в среднем едет до покупателя дольше.
Мегамаркет
Собственный маркетплейс Сбера. Мегамаркета миллионы товаров — от продуктов питания до сноубордов.
Преимущества: продавцы часто дают покупателям персональные бонусы, акции и кэшбек. Можно оплачивать бонусами «СберСпасибо» до 99% от стоимости покупки. 1 бонус = 1 рублю. Если покупатель оплачивает товар бонусами «СберСпасибо», то плата для продавца будет рассчитана по формуле: сумма бонусов * 0,0001 (но не менее 1 руб. за товар). Более 65 000 пунктов выдачи заказов и постаматов. Нет обязательных акций. В личном кабинете продавец видит, сколько денег за какие товары он получил. По правилам Мегамаркета ИП и компании могут работать на любой схеме, а самозанятым доступны только FBS и DBS.
РБК в прошлом году писал, что большие скидки и кешбэки на площадке вызвали появление перекупщиков.
Недостатки: Более скудный ассортимент, чем на Ozon и Wildberries. Примерить одежду при курьере не получится. Отказаться от части товаров нельзя, заказ надо получить полностью.
Lamoda
Маркетплейс Lamoda в отличие от вышеперечисленных МП, специализируется на сегменте fashion.
Преимущества: это один из самых посещаемых сайтов в России в категории «Мода и одежда», с маркетплейсом сотрудничают крупнейшие бренды. Портал посещают 4 000 000 человек в день. Фулфилмент и доставку берет на себя маркетплейс: самостоятельно подтвердит заказ, соберем его на складе или заберет с вашего, доставит покупателю, примет возврат, если нужно, и оформит документы. Каждую неделю в ЛК отправляет продавцам отчеты о продажах. Берет вознаграждение только за выкупленные товары. Для покупателей представлены более 4 тыс. различных брендов одежды, 700 + фирменных пунктов выдачи, быстрая доставка покупателям.
Недостатки: зайти на площадку непросто, Lamoda — для брендов и производителей, а не просто для продавцов. Работает с юридическими лицами, у которых есть разрешение на продажу товарного знака. Одна из самых высоких комиссий среди маркетплейсов. Слабая служба поддержки.
Комментарии2
Только Wb сервис для клиентов хуже чем в Озон и семейные разборки непонятно чем закончатся.
Константин, добрый день! А чем хуже?
Есть некоторые сложности с возвратами. В озоне как то с этим проще.
Если не изменяет память, то в случае если товар не забирается по каким-либо причинам, то доставку до ПВЗ все равно оплачивать.
Про ответственность маркетплецсов давал комментарии нескольким журналистам.
Сталвиваемся с тем, что получаем товар, а он там либо б/у, а об этом ни слова в заказе, либо вообще не то что заказывали и особенно то никто не несет ответственность, при условии того, что сделана предоплата.
Масса моментов не урегулированных.