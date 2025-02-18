Обзор: самые популярные маркетплейсы. Где продавать и покупать в 2025 году

Wildberries – один из крупнейших российских маркетплейсов.

Преимущества: большой трафик, а также возможность использования складов WB для хранения товаров, удобный интерфейс, быстрая доставка, можно найти дешевые товары, наличие собственных пунктов выдачи — их 52 тысячи. Благодаря рекламе маркетплейс постоянно расширяет свою аудиторию. Низкий порог для входа для селлеров, работает с самозанятыми. Вид обслуживания: FBO, FBS.

В рейтинге Data Insight Wildberries занимает первое место в России по количеству онлайн-продаж и заказов. Оборот компании в 2023 году составил более 2,5 трлн руб.

Недостатки: WB любит выписывать штрафы. ПВЗ бывают часто перегружены. В ноябре — декабре можно провести в очереди на складе довольно долго. Из-за большого оборота существует проблема подмены товаров, а также случаются технические сбои.