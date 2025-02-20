💥Обзор новостей: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют, убийство Лермонтова расследуют, функции деторождения у детей с 13 лет проверят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В Госдуму внесут законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесут законопроект об усилении госрегулирования цен на социально значимые товары, документ есть у РИА Новости. Парламентарии предлагают ввести понятие «ценовые коридоры», которые определяют минимальные и максимальные пределы розничных цен. Такие коридоры предполагается устанавливать при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней.

Следственный комитет начал расследование убийства Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Бурляев, обратившийся ранее с такой инициативой к ведомству. Ранее он направил обращение в СКР с просьбой провести расследование обстоятельств гибели поэта.

Трамп нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину». США тратили миллионы на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», никто не понимает, что значит эта «чертовщина», заявил Трамп.

В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров. Число пенсионеров на учете в Социальном фонде выросло впервые за шесть лет — почти на 100 тыс. человек по итогам 2024 года. Увеличилось и количество работающих пенсионеров — на фоне возврата индексации их выплат.

ФАС изучит практику работы ритейлера «Светофор» с поставщиками. Депутат Госдумы Сергей Лисовский просит ФАС инициировать проверку сети дискаунтеров «Светофор». Он обращает внимание на практику ритейлера, навязывающего поставщикам через свои распределительные центры невыгодные условия работы, включая утилизацию за их счет товаров с истекшим сроком годности. Это может нарушать положение закона о торговле, если дистрибуторы идут на такой шаг не по своей воле, отмечают юристы. По данным «Ъ», ФАС уже поручила своим территориальным органам начать проверку.

Ювелирные изделия в России подорожали за год на 34%. По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд руб, что на 25,6% выше показателей прошлого года.

Афганистан стал новым лидером в списке импортеров российской муки. Афганистан возглавил список стран, куда российские мукомолы поставляют свою продукцию. По итогам 2024 года на это направление в денежном выражении пришлось почти 27% от общего объема экспорта, который оценивается в $300 млн.

Минздрав предложил оценивать функции деторождения у детей с 13 лет. Минздрав хочет проводить осмотры подростков гинекологом и урологом уже с 13 лет — на год раньше, чем сегодня. «У детей период становления и созревания функций сейчас начинается раньше»,— пояснила заместитель главы ведомства Евгения Котова. Изменить порядок проведения медосмотров детей для обнаружения проблем с деторождением ранее поручал президент.