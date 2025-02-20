2️⃣3️⃣✅Что подарить мужчинам на 23 февраля. Идеи для подарков

Приближается 23 февраля — День защитника Отечества. К сожалению, сокращенной рабочей недели в честь празднования не будет, так как 23 выпадает на воскресенье. Обычно, если совпадают выходной и праздничный день, выходной переносят на рабочий день, идущий за праздничным. Но в этом году правительство перенесло этот день на 8 мая.
Но это не повод не поздравить мужчин и не отпраздновать. Мы подготовили обзор презентов, которые еще не успели набить оскомину. Дезодорантов, носков и пены для бритья в нем нет!
Идеи для подарков к 23 февраля
Кофемашина — ей обрадуется как коллега на работе, так и близкий человек. Их сейчас на рынке великое множество, выбрать можно как простой бюджетный аппарат, так и навороченную машину. Свежесваренный кофе прекрасно стимулирует умственную деятельность, повышает работоспособность и настроение.
Подарочный сертификат — универсальный подарок. Сертификат можно выбрать исходя из интересов мужчины: рыбалка, кулинарный мастер-класс, дегустация вина, сеанс массажа или спа. Или купить денежный сертификат, например, на покупку на маркетплейсе или в спортивном магазине.
Тимбилдинг/соревнование (для коллег) или пикник (для любимого). Организуйте совместный выезд: на природу, поход на пейнтбол, в боулинг, бильярдный турнир, также подойдут походы на квесты или квизы. Для коллег можно устроить какое-нибудь соревнование прямо в офисе. У «Клерка» сейчас проходят шахматные турниры.
Термокружка — полезный подарок. Будет здорово, если вы нанесете на нее логотип вашей компании и/или пару добрых слов от себя.
Брелок-трекер для поиска ключей — удобная вещь! Брелок крепится к связке ключей, а для активации поиска достаточно нажать кнопку на смартфоне.
Акустическая портативная колонка — подойдет для вечеринки, пикника или для занятия спортом. Можно выбрать недорогую колонку с необычным дизайном и со световыми эффектами.
Настольный вентилятор — можно установить на рабочий стол. Помните, лето не за горами, и кому-то будет обязательно жарко, а кому-то холодно. Споры включать кондиционер или нет — страшная вещь, поэтому подарите самому «горячему» мужчине портативный вентилятор.
Обед/ужин в ресторане или офисе — можно порадовать мужчин вкусной едой. Приготовьте сами, сходите в ресторан или закажите домой или в офис.
Самый лучший подарок для коллеги-бухгалтера или предпринимателя — билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которую проводит «Клерк» 13 марта в Москве! На конференции будет много интересного про налоговую реформу, практику применения НДС на УСН и интересные судебные постановления по налогам и реальные рабочие кейсы от известных и уважаемых экспертов-практиков — Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева и другие специалисты.
Это отличная возможность встретить коллег, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга. Нетворкинг, свежий взгляд на актуальные налоговые проблемы, атмосфера профессионализма и дружелюбия — это то, что обязательно будет на нашей конференции!
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Комментарии33
Термокружка — это просто космический подарок. Однажды партнер компании подарил такую мне. Так она оказалось такой полезной, что я теперь просто везде с ней)
А на нее можно еще нанести вот такой милый логотип))
Кофемашина, которая варит чертовски хороший кофе! Я вас поняла, Владислав)))
Дегустация вина в ближайшем гараже. Такой подарок на всю жизнь запомнит
Экстремально)))