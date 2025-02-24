Ишь ты, Масленица! Какой ты блинчик сегодня?

Началась Масленица! Мы на «Клерке» любим праздники, а еще мы любим дарить подарки нашим пользователям. Заходите каждый день, узнавайте, какой блинчик вы сегодня, собирайте коллекцию блинов и получайте бонусы от Клерка. А еще мы проводим блинную викторину!

Масленица на «Клерке»

24 февраля началась масленичная неделя. Исторические корни Масленицы уходят в дохристианские времена. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и встречали весну. Люди задабривали/умасливали бога весеннего солнца и плодородия Ярило и Велеса, который отвечал за скот, землю, леса и богатство. Отсюда праздник и получил свое название — Масленица. Всю неделю с 24 февраля по 2 марта мы будем печь и есть блины. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян.

Первый день Масленичной недели называется «Встреча». В этот день наши предки начинали ждать прихода теплой весенней поры, поэтому дали празднику такое название. Мы на «Клерке» тоже подготовились к празднику. Встречайте! Сделали для вас игру — «Какой ты блин сегодня?».

Только посмотрите, какой очаровательный блинчик

Правила простые, каждый день вы заходите и тыкаете на блинчик. Например, мне сегодня достался блинчик с ягодной начинкой. Каждый блинчик дает бонус от «Клерка»! А какой вы сегодня блин?

А теперь масленичная викторина, для поднятия настроения! Пусть блин понедельник, да и вся неделя пройдет как по маслу!

Вопрос 1

Какие традиции существуют на Масленицу? Приготовление блинов Шумные гуляния Все вышеперечисленные Проголосовали 26 человек

Вопрос 2

В какой из дней Масленицы идти к теще на блины? В Лакомку В Разгуляй В Тещины вечерки Проголосовали 22 человека

Вопрос 3

Что забрал мальчик у богача в мультфильме «Ишь ты, масленица»? Мешок муки Горшок масла Корову Проголосовали 22 человека

Вопрос 4

Царь Петр I любил праздновать Масленицу. Какая забава была любимым у царя? Сжигание огромного чучела Массовые кулачные бои Фейерверки Проголосовали 22 человека

Вопрос 5

Чего, согласно русской пословице, не любят блины? Советов Счета Глупости Проголосовали 22 человека

Участвуйте в нашей викторине, и не забывайте каждый день играть в «Какой ты блин сегодня?».