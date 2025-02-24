Ишь ты, Масленица! Какой ты блинчик сегодня?

Масленица на «Клерке»
24 февраля началась масленичная неделя. Исторические корни Масленицы уходят в дохристианские времена. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и встречали весну. Люди задабривали/умасливали бога весеннего солнца и плодородия Ярило и Велеса, который отвечал за скот, землю, леса и богатство. Отсюда праздник и получил свое название — Масленица. Всю неделю с 24 февраля по 2 марта мы будем печь и есть блины. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян.
Первый день Масленичной недели называется «Встреча». В этот день наши предки начинали ждать прихода теплой весенней поры, поэтому дали празднику такое название. Мы на «Клерке» тоже подготовились к празднику. Встречайте! Сделали для вас игру — «Какой ты блин сегодня?».
Правила простые, каждый день вы заходите и тыкаете на блинчик. Например, мне сегодня достался блинчик с ягодной начинкой. Каждый блинчик дает бонус от «Клерка»! А какой вы сегодня блин?
А теперь масленичная викторина, для поднятия настроения! Пусть
блин понедельник, да и вся неделя пройдет как по маслу!
Вопрос 1
Какие традиции существуют на Масленицу?
Вопрос 2
В какой из дней Масленицы идти к теще на блины?
Вопрос 3
Что забрал мальчик у богача в мультфильме «Ишь ты, масленица»?
Вопрос 4
Царь Петр I любил праздновать Масленицу. Какая забава была любимым у царя?
Вопрос 5
Чего, согласно русской пословице, не любят блины?
Участвуйте в нашей викторине, и не забывайте каждый день играть в «Какой ты блин сегодня?».
Комментарии22
Ну нет у меня тещи, не имею понятия когда к ней ходят ))
кайф
провокаторы!
У меня тоже теща отсутствует, но так как я что-то слышала, то конечно, перепутала)))
Блинчик с правильным питанием))
У меня вкуснее!)))
Сгущенка - форева!
Сгущенка - навсегда!!😍
нифига! Мне - с икрой предложили!
Икорный
Элитный блинчик с роскошной начинкой!
Ммм блинчик с икоркой.... Мечта!🤩
Не люблю блины с солёным... то ли дело сладенькие с ягодами-фруктами, с вареньем-джемом-конфитюром, со сгущёночкой, с мёдом, с масличком!
Ну наложите туда сахира! или мёда! вот проблема-то!
то ли дело сладенькие с ягодами-фруктами, с
ягоды-хрукты кислые, если чё!
Не те ягоды вы едите, не те!
В икорочку?! В сёмужку?! Какое вкусовое извращение...
мой вариант попался. наверное потому что на любимом светло-синем фоне )))
Ох, про Петра I - самый сложный вопрос. Вот кто его знает что он тогда любил?.. То ли бороды рубить, то ли зубы драть... Выбрала методом тыка.
С Петром многие запутались, царь-батюшка умел развлекаться)))
не знаю почему, но с Петром даже и сомнений не возникло, на автомате сразу ответилось.
Больше всего с тёщей проблема. Ещё и вопрос так завернули и рядом соответствующий ответ подсунули!
Ещё раз - ПРОВОКАТОРЫ !
Петро затейником был))
Да, но... как-то...
Сжигание огромного чучела
ОГРОМНОЕ !... Не просто большое,, а.... Так и до греха не далеко!
Массовые кулачные бои
МАССОВЫЕ !... в сильно большой толпе и не разберут кто есть ху, а там и просто замесить могут!
А про фейерверки всем известно что любил устраивать и приучал к этому.
изо всего даже без колебаний фейрверк выбрался
Так в них участвовать не обязательно, можно просто организовать и со стороны поглядеть.