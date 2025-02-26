💥Обзор новостей: Минфин упростит постановку на учет иностранных компаний, банки начали брать комиссию за покупку новых долларов, в России родился Трамп

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний. Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Предлагаемые изменения в НК опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, компании больше не будут подавать заявление и другие документы в ФНС при открытии счета в российском банке. Заявление в электронной форме будет подаваться банком, в котором открывается счет.
Банки и Минэкономики разошлись в оценке правил допуска к кредитованию МСП. Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Минэкономики и ФАС с письмом, в котором добивается снятия министерством излишних требований для допуска банков к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. В Минэкономики же говорят, что защищают интересы заемщиков.
Банк России снизил официальный курс доллара еще на ₽1.6 — до ₽86.6. Официальные курсы доллара и евро достигли минимумов с лета 2024 года.
Российские работники стали оплачивать свыше 85% пенсий. На фоне взрывного роста зарплат резко сократился базовый дефицит пенсионной системы в России. В 2024 году отчисления с зарплат текущих работников покрыли уже 86% расходов на страховые пенсии, подсчитал РБК. Два года назад было 67%.
ЦБ России будет держать ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года — прогноз ВТБ. Улучшение геополитической ситуации не приведет к смягчению денежно-кредитной политики, уверены в банке.
Волатильность российской валюты достигла максимума с января 2024 года. На ее рост повлияло укрепление рубля, спровоцированное перестройкой каналов поступления валюты из-за санкций и новостями об урегулировании конфликта на Украине.
США предложат «золотые карты» за $5 млн для желающих переехать в страну. «Золотые карты» будут «продаваться» иностранцам, сделавшим крупные вложения в американскую экономику, сообщил Трамп. Цену установят на уровне $5 млн, продажи начнутся через две недели.
Российские банки начали брать комиссию за покупку новых долларов. Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости.
Так, клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, приобретая валюту в кассе кредитной организации. Там за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей.
Метеорологическая весна начнется в Москве на 7-10 дней раньше срока, сообщают синоптики.
Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами. В Амурской области планируется провести эксперимент по экспресс-доставке грузов в Китай дронами. Эксперты считают проект перспективным.
Допуск женщин к работе на угольных предприятиях решит проблему дефицита рабочих рук в отрасли. Допуск женщин к работе на угольных предприятиях позволит решить ближе к концу этого года проблему дефицита рабочих рук в отрасли, который сейчас в среднем составляет 15-20%, сообщил РИА Новости представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В России родился Трамп. Такое имя своему сыну дала семья из Новосибирска. Отчество у мальчика — Владимирович. До этого в Нижневартовске новорожденному мальчику дали имя Владимир-Путин.
Ранее в Думе заявили о необходимости защитить детей от странных имен.
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Комментарии27
Доброе утро, коллеги!
Кофя! И побольше, побольше!
А если найду?
гитлер-капут (с)
Ахахахха))) Примерно)))
Доброе, Виктория! И вам!
Ребенка Трампом назвать - чудны
Бедный ребенок!))
Да уж
и называть его будут трам-пам-пам.
И следующему поколению ещё достанется - Трампович, Трамповна ))))
А маман уменьшительно-ласкательно Трампусик)))
Трампуля, Трампуша, Трампушка.. Да что ужа там, просто Пушка ))
Главное же, что не Пельмень ))
Почему откровенно сумасшедшим позволено иметь детей?