💥Обзор новостей: профсоюзы против увеличения лимита переработок, ФАС ограничит число ПВЗ для МП, перечень оснований для ВНП расширят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФАС намерена ограничить маркетплейсы в количестве пунктов выдачи. Кроме того, планируется ввести правила против продвижения собственных товаров и чрезмерных скидок.

Власти предложили «рычаг понуждения» для компаний с теневой занятостью. Власти собираются расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки бизнеса для проверки трудовых отношений. К ним хотят отнести неявку на заседание комиссии по теневой занятости, пишет РБК.

ЦБ раскрыл аргументы, способствовавшие сохранению ключевой ставки на уровне 21%. Совет директоров Банка России, принимая на февральском заседании решение по ключевой ставке, выбрал из двух вариантов - оставить политику неизменной или повысить КС до 22%. Вариант сохранения был выбран из желания дополнительно понаблюдать прежде всего за динамикой кредитования.

Запускрассылки уведомлений водителям, у которых нет ОСАГО, переносится на конец июня. Такие уведомления планировалось рассылать через портал госуслуг: систему анонсировали страховщики. Причиной переноса стали межведомственные споры, выяснил «Ъ». Минцифры считает, что нужно «существенно» доработать ведомственную систему. Для этого, возможно, потребуется дополнительное финансирование. В МВД говорят, что водители, которые купили ОСАГО, но все равно получили уведомление, должны иметь возможность сообщить государству об ошибке.

Идея увеличить лимит переработок вызвала споры работодателей и профсоюзов. Дискуссия о расширении лимита сверхурочных часов для работников российских предприятий со 120 до 240 часов в год вышла на новый уровень. Разработанные Минэкономики по инициативе РСПП поправки к ТК, по словам главы союза Александра Шохина, «в целом» поддержало правительство. Бизнес рассчитывает таким образом снять часть дефицита рабочих рук и сократить переток работников в самозанятые. Против проекта, по данным «Ъ», выступают профсоюзы — по их мнению, увеличение лимита приведет к злоупотреблениям со стороны компаний.

РФ предлагает сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала. Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала, заявил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам. Переговоры, по данным агентства, пока находятся на ранней стадии и остаются конфиденциальными. Особое внимание на переговорах уделяется энергетическому сектору.

Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм. Актер Данила Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с Виталем Бородиным, который попросил МВД проверить его на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии. «С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал Козловский.

Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта. Crocus Group потерял до $200 млн, поскольку концертный зал сгорел полностью, а посещаемость остальных объектов «Крокус Сити» упала, рассказал Агаларов.

Почти 90% фейковых органических продуктов продается на маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Роскачестве. «Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн – из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — сказали в Роскачестве.