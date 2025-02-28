Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

🌷Календарь вебинаров для бухгалтера в марте. Выбирайте и смотрите!

Врываемся в весну! Собрали для вас анонсы вебинаров на март. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Начните весну с обучения на «Клерке»!
🌷Календарь вебинаров для бухгалтера в марте. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров марта 2025

Не пропустите полезные материалы. Все вебинары — бесплатные! Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы

3 марта

15:00

2

Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок

4 марта

11:00

3

Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд

11 марта

15:00

4

Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности

18 марта

11:00

5

Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила

19 марта

11:00

6

Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы

26 марта

15:00

7

ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам

27 марта

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

199 подписчиков 890 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками
4

Комментарии

2