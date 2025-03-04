Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: нашли картину, украденную 50 лет назад, жертвам инфоцыган предложили поставить памятник, продажу алкоголя по воскресеньям хотят запретить

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Защита Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора.

    Пока Блиновская будет в СИЗО до вступления приговора в силу, на обжалование может уйти несколько месяцев.

  • Китай ответил США на двойное увеличение пошлин. Китай объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин на товары из США, в том числе 15% на пшеницу, 10% на говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.

  • Нашли картину Питера Брейгеля Младшего, которую украли из музея в Польше 50 лет назад. Правоохранительным органам Нидерландов совместно с известным детективом и журналистами удалось раскрыть дело о похищении в 1974 году из музея в Гданьске картины Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли».

  • Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя. «Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin (ракеты). А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил Трамп

    в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России.

  • В Волгограде предложили установить памятник жертвам инфоцыган. Волгоградский предприниматель, зарабатывающий на продаже обучающих курсов, хочет установить в городе памятник жертвам инфоцыган. Бизнесмен предлагает воплотить образ таких бесхитростных жертв в образе мамонта, поскольку они никогда не вымрут.

  • Трамп приостановил всю военную помощь Украине. США приостанавливают всю текущую военную помощь Киеву до тех пор, пока тот не продемонстрирует приверженность миру, сообщает Bloomberg.

  • ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой.

    Пользователи смартфонов на Android смогут вернуть доступ к «ВТБ Онлайн», приложив карту, а клиенты на iOS скоро смогут снимать блокировку с помощью селфи. Прежде для этого нужно было идти в отделение или звонить в техподдержку.

  • Минтранс сообщил об отмене справок для детей при покупке билетов в поезда. Глава Минтранса Роман Старовойт пообещал, что постановление правительства об отмене справок из школы для детей при покупке билетов в поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой выйдет уже в ближайшее время.

  • Фильм «Анора» получил «Оскар», потому что в нем «все держится на русских». Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление в связи с тем, что актер Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора». Парламентарий считает, что вся кинокартина «держится на русских», чья культура важна для мира.

  • Более 350 тысяч москвичей уже установили самозапрет на кредиты.

    Столица заняла первое место в стране по популярности новой услуги на Госуслугах.

  • Продажу алкоголя по воскресеньям предложили запретить в России. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

199 подписчиков 893 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • Алейда

    Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя. «Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin (ракеты). А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил Трамп

    в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России.

    Мне кажется, что он никому (ну разве что, кроме себя) ничего хорошего не принёс

    В Волгограде предложили установить памятник жертвам инфоцыган. Волгоградский предприниматель, зарабатывающий на продаже обучающих курсов, хочет установить в городе памятник жертвам инфоцыган. Бизнесмен предлагает воплотить образ таких бесхитростных жертв в образе мамонта, поскольку они никогда не вымрут.

    Памятник лохам?)) забавная идея))

    Фильм «Анора» получил «Оскар», потому что в нем «все держится на русских». Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление в связи с тем, что актер Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора». Парламентарий считает, что вся кинокартина «держится на русских», чья культура важна для мира.

    Фейспалм.

    Продажу алкоголя по воскресеньям предложили запретить в России. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.

    Слава богу, ЛДПР. Не примут

  • LIrina-1973

    Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление в связи с тем, что актер Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора». Парламентарий считает, что вся кинокартина «держится на русских», чья культура важна для мира.

    Депутат Госдумы Дмитрий Гусев не в курсе, что такое стёб и троллинг? Те русские, которые показаны в "Аноре", - это пародия на голливудские штампы, чья "культура" не только не важна для мира, но и вредна. Это не Чехов с Достоевским.