💥Обзор новостей: нашли картину, украденную 50 лет назад, жертвам инфоцыган предложили поставить памятник, продажу алкоголя по воскресеньям хотят запретить

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Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Защита Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора. Пока Блиновская будет в СИЗО до вступления приговора в силу, на обжалование может уйти несколько месяцев.

Китай ответил США на двойное увеличение пошлин. Китай объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин на товары из США, в том числе 15% на пшеницу, 10% на говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.

Нашли картину Питера Брейгеля Младшего, которую украли из музея в Польше 50 лет назад. Правоохранительным органам Нидерландов совместно с известным детективом и журналистами удалось раскрыть дело о похищении в 1974 году из музея в Гданьске картины Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли».

Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя. «Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin (ракеты). А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил Трамп в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России.

В Волгограде предложили установить памятник жертвам инфоцыган. Волгоградский предприниматель, зарабатывающий на продаже обучающих курсов, хочет установить в городе памятник жертвам инфоцыган. Бизнесмен предлагает воплотить образ таких бесхитростных жертв в образе мамонта, поскольку они никогда не вымрут.

Трамп приостановил всю военную помощь Украине. США приостанавливают всю текущую военную помощь Киеву до тех пор, пока тот не продемонстрирует приверженность миру, сообщает Bloomberg.

ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой. Пользователи смартфонов на Android смогут вернуть доступ к «ВТБ Онлайн», приложив карту, а клиенты на iOS скоро смогут снимать блокировку с помощью селфи. Прежде для этого нужно было идти в отделение или звонить в техподдержку.

Минтранс сообщил об отмене справок для детей при покупке билетов в поезда. Глава Минтранса Роман Старовойт пообещал, что постановление правительства об отмене справок из школы для детей при покупке билетов в поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой выйдет уже в ближайшее время.

Фильм «Анора» получил «Оскар», потому что в нем «все держится на русских». Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление в связи с тем, что актер Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора». Парламентарий считает, что вся кинокартина «держится на русских», чья культура важна для мира.

Более 350 тысяч москвичей уже установили самозапрет на кредиты. Столица заняла первое место в стране по популярности новой услуги на Госуслугах.