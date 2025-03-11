Конференция «БухВесна-2025» начнется уже 13 марта! Как добраться до места встречи

Идем на VII всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

VIl Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» состоится уже 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. В 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00! Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет. Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.

Как нас найти

Ближайшая станция метро — «Войковская». Если вы не хотите идти пешком, то садитесь на автобус Т57, выходите на остановке «2-й Новоподмосковный переулок». Остановка рядом с «Арт Москва Войковская». Для этого воспользуйтесь выходом № 3 из метро. Остановка возле метро Если вы хотите пройтись пешком, то выходит из метро следует из выхода № 7. Выйдя из метрополитена, поворачиваем налево и идем по улице Зои и Александра Космодемьянских примерно 100 метров до первого поворота направо на 1-й Новоподмосковный переулок. Далее вы идете до парка. Вам надо пройти магазин «Пятерочку» и Сбер. Они должны быть от вас справой стороны. Далее вы поворачиваете возле управы Войковского района направо. И идете вдоль ул. Космонавта Волкова до первого светофора. Переходите дорогу и идете до «Арт Москва Войковская». Он хорошо виден на фото. Заходите через главный вход, он с торца здания. Наш зал находится на второй этаже — зал «Густав Климт». В фойе на 1 этаже вас будет ждать гаш сотрудник, который объяснит, куда идти дальше. Таже в фое будут стоять указатели.

Парковка

Если вы собираетесь приехать на машине, то можете припарковать ее на стоянке «Арт Москва Войковская»: 100р/час или 500р/сутки (сутки считаются от 5 часов). Для проживающих в отеле гостей парковка платная 500р/сутки. Обнуление либо оплата парковочных талонов производится на ресепшене. После обнуления/оплаты на выезд 20 мин.

Если вы не можете пойти, но хотите посмотреть