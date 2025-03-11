Конференция «БухВесна-2025» начнется уже 13 марта! Как добраться до места встречи

Идем на VII всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
VIl Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» состоится уже 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.
В 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00! Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет.
Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.
Как нас найти
Ближайшая станция метро — «Войковская». Если вы не хотите идти пешком, то садитесь на автобус Т57, выходите на остановке «2-й Новоподмосковный переулок». Остановка рядом с «Арт Москва Войковская». Для этого воспользуйтесь выходом № 3 из метро.
Если вы хотите пройтись пешком, то выходит из метро следует из выхода № 7. Выйдя из метрополитена, поворачиваем налево и идем по улице Зои и Александра Космодемьянских примерно 100 метров до первого поворота направо на 1-й Новоподмосковный переулок.
Далее вы идете до парка. Вам надо пройти магазин «Пятерочку» и Сбер. Они должны быть от вас справой стороны. Далее вы поворачиваете возле управы Войковского района направо. И идете вдоль ул. Космонавта Волкова до первого светофора.
Переходите дорогу и идете до «Арт Москва Войковская». Он хорошо виден на фото. Заходите через главный вход, он с торца здания. Наш зал находится на второй этаже — зал «Густав Климт». В фойе на 1 этаже вас будет ждать гаш сотрудник, который объяснит, куда идти дальше. Таже в фое будут стоять указатели.
Парковка
Если вы собираетесь приехать на машине, то можете припарковать ее на стоянке «Арт Москва Войковская»: 100р/час или 500р/сутки (сутки считаются от 5 часов). Для проживающих в отеле гостей парковка платная 500р/сутки. Обнуление либо оплата парковочных талонов производится на ресепшене. После обнуления/оплаты на выезд 20 мин.
Если вы не можете пойти, но хотите посмотреть
Если вы не можете очно присутствовать на конференции, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Мы пришлем вам на почту ссылочку на онлайн-трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Также вы получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.
Присоединяйтесь к конференции 13 марта, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний! Разберитесь с самыми сложными вопросами и работайте стресса! Всех ждем!
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