👙С 1 марта началась маркировка одежды третьей волны: что и когда маркировать, чтобы не остаться без трусов

Что изменилось с 1 марта 2025
С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила маркировки, которые затрагивают 12 категорий товаров: от белья и пижам до купальников, колготок, головных уборов и детской одежды. С этой даты нанесение DataMatrix-кодов становится обязательным для новых категорий товаров легкой промышленности. Продажа немаркированной продукции запрещена.
❌Если вы производитель, импортер или оптовик, с 1 марта вы не сможете отгрузить и принять товары без кодов маркировки и электронного документооборота.
🧦12 новых категорий товаров
Наименование группы товаров
Коды ОКПД 2
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
14.14.12
14.14.22
6107
6207
Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек
14.14.14
14.14.24
6108
6208
Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания
14.14.30
6109
Детская одежда и принадлежности к детской одежде
14.19.11
14.19.21
6111
6209
Купальные костюмы
14.19.12.130
14.19.22.130
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6211 11 000 0
6211 12 000 0
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением, трикотажные машинного или ручного вязания
14.31.10
6115
Перчатки, рукавицы и митенки
14.19.13
14.19.23.140
14.19.31.110
14.19.31.120
32.30.15 (в части рукавиц и митенок)
4203 21 000 0
4203 29
6116
6216 00 000 0
Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания
14.19.12.190
14.19.19.111
14.19.19.119
14.19.23.190
6114
6117 10 000 0
6117 80 100 9
6117 80 800 9
6217 10 000 0
Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки
14.19.19.112
6213
6117 80 800 1
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные
14.14.25
6212
Гетры, гамаши и аналогичные изделия
15.20.40.130
6406 90 900 0
Шляпы и прочие головные уборы
14.19.42
14.19.43
(кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180)
6504 00 000 0
6505 00
6506 99
Проверить необходима ли маркировка можно на сайте «Честного знака», для этого введите первые цифры кода ТН ВЭД или ОКПД 2 и нажмите кнопку «Проверить».
💡Обратите внимание, секонд-хенды и комиссионные магазины не обязаны наносить DM-коды на одежду. Сильно изношенная одежда с кодом ТН ВЭД 6309 не подлежит маркировке.
В какие сроки необходимо промаркировать товары в 2025 году
Собрали гайд с дедлайнами по маркировке. По 30 июня 2025 г. (включительно) — импортерам необходимо промаркировать все товары перечня третьей волны, приобретенные до 28 февраля 2025 г. (включительно), но ввезенные в РФ и выпущенные таможенными органами после 1 марта 2025 г.
До 31 июля допускается оборот немаркированных изделий третьей волны, которые ввезены до 1 марта.
С 1 августа 2025 года — продажа немаркированных остатков полностью запрещена.
До 1 декабря 2025 года — нужно ввести промаркированные остатки в оборот.
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Какие ошибки при маркировки могут привести к большим проблемам
Ошибки в маркировке — это не редкость, об этом на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Вот пять самых распространенных и опасных ошибок, которые допускают бухгалтеры МП и селлеры:
Ошибка №1: «Мне не нужно». «Да кому эта маркировка вообще нужна?» — говорят те, кто в итоге платит штрафы от 5 000 до 300 000 ₽. Маркировка — не вопрос выбора. Это закон. Не знаете, что маркировать? Смотрите списки, пока не поздно!
Ошибка №2: «Сделаю сам, что там сложного». Результат невнимательности и незнания — ошибки, штрафы и блокировка товара.
Ошибка №3: «Ой, про остатки забыл». Не забывайте маркировать не только новые товары, но и те, что уже лежат на складе. Пропустили дедлайн? Товар становится нелегальным и продавать его уже нельзя.
Ошибка №4: «Авось прокатит». Не прокатит. Если маркетплейс или проверка заметят, что нет маркировки, товар просто снимут с продажи. А если вам «повезёт» – штраф и ещё пару неприятных моментов.
Ошибка №5: «Обещали дешевле». Если вам предлагают подозрительно дешёвые коды или «без документов» — бегите! Это как купить права на авито: вроде есть, а по факту — проблемы.
В случае выявления несоответствий в маркировке предпринимателя могут штрафовать. В зависимости от вида нарушения, штраф может варьироваться от 5 тысяч рублей до 1 млн. Кроме того, в особо тяжелых случаях товар могут конфисковать, а предпринимателя лишить свободы на срок до 6 лет.
Комментарии2
Коллеги, а есть кто-то, кто ведет МП? Мне интересно, сколько стоит услуги бухгалтера у них. Можете соорентировать?
Слышала версию, что бухгалтеры не очень любят брать МП, так как очень маленькие деньги с селлера. Это действительно так?