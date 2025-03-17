👙С 1 марта началась маркировка одежды третьей волны: что и когда маркировать, чтобы не остаться без трусов

Ошибки в маркировке — это не редкость, об этом на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Вот пять самых распространенных и опасных ошибок, которые допускают бухгалтеры МП и селлеры:

Ошибка №1: «Мне не нужно». «Да кому эта маркировка вообще нужна?» — говорят те, кто в итоге платит штрафы от 5 000 до 300 000 ₽. Маркировка — не вопрос выбора. Это закон. Не знаете, что маркировать? Смотрите списки, пока не поздно!

Ошибка №2: «Сделаю сам, что там сложного». Результат невнимательности и незнания — ошибки, штрафы и блокировка товара.

Ошибка №3: «Ой, про остатки забыл». Не забывайте маркировать не только новые товары, но и те, что уже лежат на складе. Пропустили дедлайн? Товар становится нелегальным и продавать его уже нельзя.

Ошибка №4: «Авось прокатит». Не прокатит. Если маркетплейс или проверка заметят, что нет маркировки, товар просто снимут с продажи. А если вам «повезёт» – штраф и ещё пару неприятных моментов.

Ошибка №5: «Обещали дешевле». Если вам предлагают подозрительно дешёвые коды или «без документов» — бегите! Это как купить права на авито: вроде есть, а по факту — проблемы.

В случае выявления несоответствий в маркировке предпринимателя могут штрафовать. В зависимости от вида нарушения, штраф может варьироваться от 5 тысяч рублей до 1 млн. Кроме того, в особо тяжелых случаях товар могут конфисковать, а предпринимателя лишить свободы на срок до 6 лет.