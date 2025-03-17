ЦОК МК 20.03 (1) Мобильный
Наталия Лукина
Маркировка товаров

👙С 1 марта началась маркировка одежды третьей волны: что и когда маркировать, чтобы не остаться без трусов

С 1 марта начинается маркировка изделий «третьей волны» — нижнего белья, купальников, носков, перчаток, шапок, шарфов и пр. О том, как бухгалтерам маркетплейсов и селлерам маркировать «волну», чтобы работать спокойно, а также о наиболее опасных ошибках при маркировке, читайте в этой статье.

Что изменилось с 1 марта 2025

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила маркировки, которые затрагивают 12 категорий товаров: от белья и пижам до купальников, колготок, головных уборов и детской одежды. С этой даты нанесение DataMatrix-кодов становится обязательным для новых категорий товаров легкой промышленности. Продажа немаркированной продукции запрещена.  

❌Если вы производитель, импортер или оптовик, с 1 марта вы не сможете отгрузить и принять товары без кодов маркировки и электронного документооборота.

🧦12 новых категорий товаров

Наименование группы товаров

Коды ОКПД 2

Коды ТН ВЭД ЕАЭС

Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

14.14.12

14.14.22

6107

6207

Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек

14.14.14

14.14.24

6108

6208

Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания

14.14.30

6109

Детская одежда и принадлежности к детской одежде

14.19.11

14.19.21

6111

6209

Купальные костюмы

14.19.12.130

14.19.22.130

6112 31

6112 39

6112 41

6112 49

6211 11 000 0

6211 12 000 0

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением, трикотажные машинного или ручного вязания

14.31.10

6115

Перчатки, рукавицы и митенки

14.19.13

14.19.23.140

14.19.31.110

14.19.31.120

32.30.15 (в части рукавиц и митенок)

4203 21 000 0

4203 29

6116

6216 00 000 0

Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания

14.19.12.190

14.19.19.111

14.19.19.119

14.19.23.190

6114

6117 10 000 0

6117 80 100 9

6117 80 800 9

6217 10 000 0

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки

14.19.19.112

6213

6117 80 800 1

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные

14.14.25

6212

Гетры, гамаши и аналогичные изделия

15.20.40.130

6406 90 900 0

Шляпы и прочие головные уборы

14.19.42

14.19.43

(кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180)

6504 00 000 0

6505 00

6506 99

Проверить необходима ли маркировка можно на сайте «Честного знака», для этого введите первые цифры кода ТН ВЭД или ОКПД 2 и нажмите кнопку «Проверить».

💡Обратите внимание, секонд-хенды и комиссионные магазины не обязаны наносить DM-коды на одежду. Сильно изношенная одежда с кодом ТН ВЭД 6309 не подлежит маркировке.  

В какие сроки необходимо промаркировать товары в 2025 году

Собрали гайд с дедлайнами по маркировке. По 30 июня 2025 г. (включительно) — импортерам необходимо промаркировать все товары перечня третьей волны, приобретенные до 28 февраля 2025 г. (включительно), но ввезенные в РФ и выпущенные таможенными органами после 1 марта 2025 г.

До 31 июля допускается оборот немаркированных изделий третьей волны, которые ввезены до 1 марта. 

С 1 августа 2025 года — продажа немаркированных остатков полностью запрещена.  

До 1 декабря 2025 года — нужно ввести промаркированные остатки в оборот.  

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Какие ошибки при маркировки могут привести к большим проблемам

Ошибки в маркировке — это не редкость, об этом на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Вот пять самых распространенных и опасных ошибок, которые допускают бухгалтеры МП и селлеры:

Ошибка №1: «Мне не нужно». «Да кому эта маркировка вообще нужна?» — говорят те, кто в итоге платит штрафы от 5 000 до 300 000 ₽. Маркировка — не вопрос выбора. Это закон. Не знаете, что маркировать? Смотрите списки, пока не поздно!

Ошибка №2: «Сделаю сам, что там сложного». Результат невнимательности и незнания — ошибки, штрафы и блокировка товара.

Ошибка №3: «Ой, про остатки забыл». Не забывайте маркировать не только новые товары, но и те, что уже лежат на складе. Пропустили дедлайн? Товар становится нелегальным и продавать его уже нельзя.

Ошибка №4: «Авось прокатит». Не прокатит. Если маркетплейс или проверка заметят, что нет маркировки, товар просто снимут с продажи. А если вам «повезёт» – штраф и ещё пару неприятных моментов.

Ошибка №5: «Обещали дешевле». Если вам предлагают подозрительно дешёвые коды или «без документов» — бегите! Это как купить права на авито: вроде есть, а по факту — проблемы.

В случае выявления несоответствий в маркировке предпринимателя могут штрафовать. В зависимости от вида нарушения, штраф может варьироваться от 5 тысяч рублей до 1 млн. Кроме того, в особо тяжелых случаях товар могут конфисковать, а предпринимателя лишить свободы на срок до 6 лет.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

201 подписчик 906 постов

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