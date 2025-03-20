🔥Клерк.Премиум — подписка для бухгалтеров, за которую не нужно переплачивать. Годовой тариф теперь стоит всего 6 тысяч рублей

⚡️Клерк.Премиум теперь достпуна каждому бухгалтеру
Коллеги, такого еще на «Клерке» никогда не было! Мы меняем правила игры и делаем профессиональные знания и сервисы доступными каждому бухгалтеру! Теперь подписка Клерк.Премиум стоит всего 6 000 рублей в год. Это не временная акция, а наша новая стратегия: больше пользы, меньше затрат.
Теперь вместо 24 000 рублей в год — всего 6 000 рублей в год. В год!!! Клерк.Премиум должен быть у всех бухгалтеров России — это аксиома и моя цель, написал фаундер «Клерка» — Борис Мальцев в своем канале.
Мы отменили акции и сделали подписку Клерк.Премиум доступной для каждого бухгалтера и предпринимателя раз и навсегда! Наша подписка — это палочка-выручалочка. В ней вы найдете самую актуальную информацию, свежие шаблоны документов, обучающие курсы, вебинары, разборы законов, сможете участвовать онлайн во всех конференциях «Клерка». Не переплачивайте за нужные знания. Читайте, учитесь, осваивайте новые навыки, консультируйтесь у экспертов и работайте с комфортом!
⚡️Почему мы снизили цену?
✅ Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили все лишнее и сделали цену честной.
✅ Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.
✅ Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.
✅ Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.
⚡️Что входит в подписку за 6000 рублей?
📌 Еженедельные вебинары — это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей более 700 уже выпущенных вебинаров.
📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — все, что нужно для продуктивной работы.
📌 Сервис «Консультации» — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное.
📌 Проверка контрагентов — бесплатный сервис, в котором можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки.
📌 Конструктор учетной политики — в нем можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки! Сервис с максимальными оценками от бухгалтеров.
📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы;
📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров;
📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией.
📌 Премиум статус и отключение рекламы.
📌 Онлайн-посещение всех конференций «Клерка».
⚡️Первые отзывы и Telegram Клерк.Премиум
Волнуемся и внимательно следим за реакцией. Наши пользователи уже позитивно оценили изменение. Коллеги, мы очень рады!
Кстати, мы запустили Telegram-канал Клерк.Премиум, чтобы рассказывать как наша подписка помогает бухгалтерам и в их ежедневной работе и в личном росте! Там же мы будем рассказывать о нашей команде, которая работает над подписке. Это не просто корпоративные материалы, а взгляд изнутри, который даст возможность увидеть «Клерк» глазами команды. В канале вы можете задавать вопросы и делиться впечатлениями о подписке.
Итак, мы сделали это! Клерк.Премиум теперь достпуна каждому бухгалтеру! Никаких подводных камней и мелкого текста под звездочкой! Годовой тариф с безлимитными консультациями — 6 000 рублей. Это не скидка, а новая цена!
Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, читайте разбор, пользуйтесь кодексами и смотрите письма от Минфина и ФНС, задавайте вопросы экспертам. Все это облегчит вашу работу!
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