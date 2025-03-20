🔥Клерк.Премиум — подписка для бухгалтеров, за которую не нужно переплачивать. Годовой тариф теперь стоит всего 6 тысяч рублей

✅ Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили все лишнее и сделали цену честной.

✅ Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.

✅ Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.

✅ Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.