Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Онищенко выступил за идею считать молодежью людей до 40 лет. В России постепенно увеличивается средняя продолжительность жизни, поэтому пересмотр возраста, к которому относят молодежь, вполне логичен, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об увеличении возраста молодежи до 40 лет власти говорят уже не первый раз. Сейчас в РФ молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Согласно классификации ВОЗ, молодежная возрастная группа охватывает лиц в возрасте от 18 до 44 лет включительно.

Зарплаты в производстве продуктов питания выросли почти на треть. Рост производства и дефицит кадров стимулируют пищевую промышленность увеличивать зарплаты. За год средний размер оплаты труда в отрасли вырос на 29%. Но тренд может поменяться. Из-за ограниченной рентабельности бизнес исчерпал возможности для повышений и все чаще делает ставку на нематериальную мотивацию.

Медицинская инфляция по итогам 2024 года составила 12,7%, а в 2025 году может достичь 13%. Это может повлиять на стоимость и наполняемость полисов ДМС. В 2024 году шесть из десяти опрошенных страховщиков повысили тарифы на ДМС для нового бизнеса, еще четыре страховые компании ужесточили тарифные условия для действующих клиентов.

Средний чек при покупке товаров на маркетплейсах по итогам 2025 года снизится более чем на 8%, прогнозируют эксперты. Будут сокращаться и обороты селлеров, в том числе из-за роста издержек. Основные затраты продавцов сейчас по-прежнему приходятся на хранение и доставку товаров, а также выплаты комиссии онлайн-площадкам.

Нижний Новгород выступил против массового убийства собак. Принятие закона, который запретит регионам возвращать бездомных животных в места отлова и разрешит усыплять их после истечения предельного срока содержания в приютах, может привести к массовым убийствам собак, считают в Законодательном собрании Нижегородской области. Кроме этого , такой метод является борьбой с последствиями, а не с причиной появления бездомных животных, поэтому в перспективе положительного результата не принесет.

Скончалась актриса Галина Марченко — голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши». На 89-м году жизни ушла актриса Галина Марченко, более полувека проработавшая в детской редакции и ставшая голосом любимой героини — Каркуши — в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Персонажа она озвучивала на протяжении 25 лет.

Число домашних питомцев могут ограничить в зависимости от площади квартиры россиян. Правозащитники из «Сорок сороков» предложили регулировать количество домашних питомцев в зависимости от площади жилья. Инициатива направлена в Госдуму.

Активисты определили следующие нормы для одного питомца: — Кот (кошка) — не менее 8 м²; — Собака маленькой породы — не менее 10 м², средней — не менее 15 м², крупной породы — не менее 25 м². Цель инициативы — улучшение условий содержания животных и предотвращение перегрузки жилых помещений.

В Гамбурге взорвали современную угольную электростанцию рази спасения экологии. На строительство станции всего 10 лет назад потратили более 3 миллиардов евро. Она была запущена вв 2015 году и успела поработать всего 6 лет, в 2021 году ее вывели из эксплуатации. Все ради спасения климата.

В Госдуме заявили, что первого ребенка «идеально» родить, пока возраст начинается с «2». До 30 лет организм женщины «максимально» здоров, говорит депутат Татьяна Буцкая. Она считает плохой тенденцией, когда первенец появляется только в 30 лет. Уже в 35 увеличивается число генетических мутаций, поэтому Буцкая советует замораживать яйцеклетки. Ранее в минтруде назвали средний возраст женщин при рождении первенца. Он составляет около 26 лет. Второй ребенок чаще всего появляется на свет, когда его матери 31 год, третий — в 33 года.

В США полицейские простояли 2 часа в воде, чтобы спасти тонущего ламантина. Копы обнаружили обессилевшего морского зверя и два часа держали его голову над водой, чтобы тот не захлебнулся. Оказалось, гигант отравился токсинами цветущих водорослей, но теперь идет на поправку.