💥Обзор новостей: ФНС попросили не наказывать «упрощенцев» за ошибки по НДС, налог на бездетность для мужчин, в ГД раскритиковали выплаты беременным школьницам

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Малый бизнес попросил ФНС не наказывать «упрощенцев» за ошибки с НДС. «Опора России» обратилась в ФНС с просьбой не привлекать к ответственности бизнес на «упрощенке» за ошибки с декларациями по налогу на добавленную стоимость за четыре квартала 2025 года. В этом году они уплатят НДС впервые. Объединение также призвало налоговую службу признать первичность нарушения, связанного с декларацией по НДС, независимо от факта привлечения к ответственности за аналогичные правонарушения по другим налогам и сборам. В письме «Опоры России» отмечается, что до 2025 года большинство организаций и предпринимателей на УСН не сталкивались с необходимостью исчисления и уплаты НДС. Это, по мнению авторов, «вызывает значительные риски».
Верховный суд: имущество, купленное в гражданском браке, не делят при разводе. Имущество, которое было куплено в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания партнеров, сообщила судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам.
Налог на бездетность для мужчин предложили ввести в России.
Об этом заявил Виктор Таранин, эксперт комитета Госдумы по аграрным вопросам на пленарной сессии «Новая индустриализация и умножение народа». Он призвал молодые семьи рожать, а не гоняться за «бриллиантами» и «Дубаем».
Таранин возмутился, что 30% граждан в стране — холостяки. Он требует забирать 20% от дохода с неженатых мужчин, «у которых нет будущего». Еще Таранин предложил продлить выплату декретницам до трех лет, а не до полутора, как сейчас.
Роструд выявил сокращение числа нарушений на предприятиях угольной отрасли со стороны работодателя на 51% по итогам 2024 года. К этому привели повышение контроля за объектами и усиление их взаимодействия с профсоюзом.
В списке Forbes появилось 15 новых российских миллиардеров. По числу новичков в рейтинге Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 новых миллиардера), на втором — Германия (37 новых миллиардеров), на третьем — Китай и Гонконг (32 новых миллиардера).
Провайдеров предложено регистрировать как владельцев серверов. Совет федерации предложил Минцифры пересмотреть ряд аспектов в деятельности провайдеров хостинга. Речь идет о том, чтобы отделить обладателей серверного оборудования от вторичных поставщиков и таким образом избавить их от излишнего регулирования. Однако представители отрасли, напротив, опасаются, что бизнес компаний-реселлеров может от подобных изменений пострадать, так как к ним крупные заказчики потеряют интерес.
В ГД раскритиковали введение выплат для беременных школьниц. Введение выплат для беременных школьниц в ряде российских регионов – это глупость, заявил aif.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.
На «Госуслугах» появился сервис проверки оформленных на человека сим-карт. С его помощью россияне смогут просматривать оформленные на них личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Об этом Минцифры России сообщило в телеграм-канале.
Путин упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии. Граждане Абхазии, имеющие вид на жительство (ВНЖ) в России, смогут получать российские национальные водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента Владимира Путина.
Американский актер Вэл Килмер, известный в том числе по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет от пневмонии.
В России планируют ужесточить правила для электросамокатов.
Обсуждается полный запрет на передвижение по тротуарам. Среди других предложений: приравнивание устройств мощнее 250 Вт к мопедам, обязательные шлемы и повышение минимального возраста для управления с 14 до 16 лет.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии17
КарДоброе утро, коллеги!
Чудесно! Но у нас похолодание началось, говорят, в воскресенье снег пойдет( А у вас как погода?
У нас отличная погода сегодня ))
ясно +14
Да-да)) у нас возле дома уже абрикос почти зацвёл)) вчера вечером прям цветочки уже были, нераскрывшиеся до конца)
Ничего себе! Абрикос, да еще рядом с домом. У нас только кое-где первые маааленькие листочки из почек появились на деревьях.
и у нас так же ))
Совсем охренел?
При таких финансах - они вообще никогда не женятся!
Наоборот всем не женатым, для того что бы он быстрее нашёл себе нормальную бабу , нужно финансовую помощь оказывать! Выдать некую "Пушкинскую карту" для посещения ресторана, для покупки подарка избраннице.... машинкой престижного вида обеспечить, хотя бы на время, костюмчик (можно тоже на время), ....
Согласна
А законопроекты выдаваемые "нагора" самим Милоновым - не глупость?
Он забыл что в сфере законодательства идёт конкурс на ... кто предложит что глупее? И кто сам глупее окажется?
Может быть Милонов идет вне конкурса))