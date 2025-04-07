ФНС снова проверяет сотрудничество с самозанятыми: бизнес вызывают на МВК

Налоговики давно контролируют предпринимателей, которые сотрудничают с самозанятыми. Сейчас Межведомственные комиссии по легализации зарплаты усилили свою работу. Активно вызывают компании, которые сотрудничают с самозанятыми. Тревожные сообщения публикуют наши пользователи в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Что такое МВК, что проверяют и что могут запрашивать
В Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости входят представители региональных властей: МВД, ФНС, Роструда, СФР, прокуратуры, объединений работодателей и профсоюзов. Комиссии имеют право запрашивать у органов власти и внебюджетных госфондов информацию, в том числе персданные и сведения, которые содержат налоговую тайну. Например, сведения о физическом лице и его доходах, реквизиты счетов компаний и ИП, суммы начисленных налогов и взносов.
ФНС может передавать Роструду и комиссиям сведения об организациях, которые соответствуют критериям из приказа Минтруда от 02.02.2024 № 40н. Кроме этого на федеральном портале 4 октября 2024 года опубликовали приказ проекта о признаках нарушения трудового законодательства. В части самозанятых в отчет ФНС попадут компании, у которых которые в течение квартала:
работают более с 35 самозанятых;
им платят более 35 тыс. в месяц (в среднем);
доля дохода самозанятого от компании или ИП составляет 90% и более;
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Также ФНС будет анализировать и предавать в МВК и другие сведения, которые могут указывать на сокрытие трудовых отношений под видом договора с плательщиками НПД.
Но основная цель комиссий – проверка, является ли заключение договоров с самозанятыми оправданным, и не являются ли самозанятые скрытыми штатными сотрудниками.
Индикаторы переквалификации трудовых договоров в договоры ГПХ
Налоговики сейчас ищут любой повод для переквалификации трудовых договоров в договоры ГПХ. Вот основные критерии, по которым вы можете самостоятельно оценить, есть ли риск получить приглашение на комиссию:
привлекаете самозанятого на постоянной основе (более 3 месяцев),
имеет место периодичность выплат. Подрядчик получает оплату в зарплатные дни,
выручку самозанятого составляет только доход от работы с вашей компанией,
самозанятый выдает чеки заказчику 1-2 раза в месяц, а не по факту оказания услуг,
имеет место «миграция» самозанятых между компаниями группы,
самозанятый зарегистрировался в этом статусе незадолго до заключения договора с вами,
у самозанятого нет сайта, страницы в социальных сетях, где он рассказывает о своих достижениях,
самозанятый часто появляется и работает в вашем офисе/на складе,
инструменты, материалы, основные средства для выполнения поставленных договором задач самозанятому выдает заказчик,
время работы самозанятого в течение дня очень похоже на график работы компании и/или сотрудников,
подрядчиком-самозанятым стал ваш бывший сотрудник (даже с учетом соблюдения двухгодичного запрета на это действие),
на самозанятого возлагается материальная ответственность по аналогии с тем, как она устанавливается на штатных сотрудников.
Наличие одного или двух из перечисленных выше признаков не создает угрозы. Главное, не допускать совокупности факторов, позволяющих переквалифицировать ГПХ договор в трудовой. От большинства претензий можно отбиться, если дать объективное пояснение. Например: объяснимо заключение длительного договора с некоторыми специалистами: сисадминистратором, кадровиком, юристом и бухгалтером.
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Платить самозанятым и не попасть на МВК: на что обратить внимание
Перед платежом в адрес самозанятого убедитесь в том, что он является таковым. Время от времени перепроверяйте статус самозанятого. Самозанятый может утратить свой статус.
Не забывайте про лимиты, которые накладывает при работе с самозанятыми наше законодательство: плательщик НПД может зарабатывать не более 2.4 млн. руб. в год.
Предусмотрите обязательство самозанятого предоставить компании чек после того, как он получит оплату за оказанные услуги.
Избегайте формализма в договоре.
Не нанимайте самозанятого, с которым менее 2 лет назад у вас были трудовые отношения. А лучше вообще такого человека не нанимать. Для ФНС это красный флаг.
Обязательно закрывайте актами услуги (работы).
А вас еще не вызывали на такие комиссии?
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