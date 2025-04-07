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Наталия Лукина
Самозанятые

ФНС снова проверяет сотрудничество с самозанятыми: бизнес вызывают на МВК

В 2025 году ФНС более пристально следит за наймом самозанятых, все больше компаний получают приглашения на комиссии. Так власти борются с подменой трудовых отношений. В статье узнаете, как избежать вызова на МВК и на какие индикаторы переквалификации трудовых отношений реагируют налоговики.

Налоговики давно контролируют предпринимателей, которые сотрудничают с самозанятыми. Сейчас Межведомственные комиссии по легализации зарплаты усилили свою работу. Активно вызывают компании, которые сотрудничают с самозанятыми. Тревожные сообщения публикуют наши пользователи в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Что такое МВК, что проверяют и что могут запрашивать

В Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости входят представители региональных властей: МВД, ФНС, Роструда, СФР, прокуратуры, объединений работодателей и профсоюзов. Комиссии имеют право запрашивать у органов власти и внебюджетных госфондов информацию, в том числе персданные и сведения, которые содержат налоговую тайну. Например, сведения о физическом лице и его доходах, реквизиты счетов компаний и ИП, суммы начисленных налогов и взносов.

ФНС может передавать Роструду и комиссиям сведения об организациях, которые соответствуют критериям из приказа Минтруда от 02.02.2024 № 40н. Кроме этого на федеральном портале 4 октября 2024 года опубликовали приказ проекта о признаках нарушения трудового законодательства. В части самозанятых в отчет ФНС попадут компании, у которых которые в течение квартала:

  • работают более с 35 самозанятых;

  • им платят более 35 тыс. в месяц (в среднем);

  • доля дохода самозанятого от компании или ИП составляет 90% и более;

  • они работают более 3 месяцев (в среднем).

Также ФНС будет анализировать и предавать в МВК и другие сведения, которые могут указывать на сокрытие трудовых отношений под видом договора с плательщиками НПД.

Но основная цель комиссий – проверка, является ли заключение договоров с самозанятыми оправданным, и не являются ли самозанятые скрытыми штатными сотрудниками.

Индикаторы переквалификации трудовых договоров в договоры ГПХ

Налоговики сейчас ищут любой повод для переквалификации трудовых договоров в договоры ГПХ. Вот основные критерии, по которым вы можете самостоятельно оценить, есть ли риск получить приглашение на комиссию:

  1. привлекаете самозанятого на постоянной основе (более 3 месяцев),

  2. имеет место периодичность выплат. Подрядчик получает оплату в зарплатные дни,

  3. выручку самозанятого составляет только доход от работы с вашей компанией,

  4. самозанятый выдает чеки заказчику 1-2 раза в месяц, а не по факту оказания услуг,

  5. имеет место «миграция» самозанятых между компаниями группы,

  6. самозанятый зарегистрировался в этом статусе незадолго до заключения договора с вами,

  7. у самозанятого нет сайта, страницы в социальных сетях, где он рассказывает о своих достижениях,

  8. самозанятый часто появляется и работает в вашем офисе/на складе,

  9. инструменты, материалы, основные средства для выполнения поставленных договором задач самозанятому выдает заказчик,

  10. время работы самозанятого в течение дня очень похоже на график работы компании и/или сотрудников,

  11. подрядчиком-самозанятым стал ваш бывший сотрудник (даже с учетом соблюдения двухгодичного запрета на это действие),

  12. на самозанятого возлагается материальная ответственность по аналогии с тем, как она устанавливается на штатных сотрудников.

Наличие одного или двух из перечисленных выше признаков не создает угрозы. Главное, не допускать совокупности факторов, позволяющих переквалифицировать ГПХ договор в трудовой. От большинства претензий можно отбиться, если дать объективное пояснение. Например: объяснимо заключение длительного договора с некоторыми специалистами: сисадминистратором, кадровиком, юристом и бухгалтером.

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Платить самозанятым и не попасть на МВК: на что обратить внимание

  1. Перед платежом в адрес самозанятого убедитесь в том, что он является таковым. Время от времени перепроверяйте статус самозанятого. Самозанятый может утратить свой статус.

  2. Не забывайте про лимиты, которые накладывает при работе с самозанятыми наше законодательство: плательщик НПД может зарабатывать не более 2.4 млн. руб. в год.

  3. Предусмотрите обязательство самозанятого предоставить компании чек после того, как он получит оплату за оказанные услуги.

  4. Избегайте формализма в договоре.

  5. Не нанимайте самозанятого, с которым менее 2 лет назад у вас были трудовые отношения. А лучше вообще такого человека не нанимать. Для ФНС это красный флаг.

  6. Обязательно закрывайте актами услуги (работы).

А вас еще не вызывали на такие комиссии?

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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