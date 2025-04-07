ФНС снова проверяет сотрудничество с самозанятыми: бизнес вызывают на МВК

Что такое МВК, что проверяют и что могут запрашивать

В Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости входят представители региональных властей: МВД, ФНС, Роструда, СФР, прокуратуры, объединений работодателей и профсоюзов. Комиссии имеют право запрашивать у органов власти и внебюджетных госфондов информацию, в том числе персданные и сведения, которые содержат налоговую тайну. Например, сведения о физическом лице и его доходах, реквизиты счетов компаний и ИП, суммы начисленных налогов и взносов.

ФНС может передавать Роструду и комиссиям сведения об организациях, которые соответствуют критериям из приказа Минтруда от 02.02.2024 № 40н. Кроме этого на федеральном портале 4 октября 2024 года опубликовали приказ проекта о признаках нарушения трудового законодательства. В части самозанятых в отчет ФНС попадут компании, у которых которые в течение квартала:

работают более с 35 самозанятых;

им платят более 35 тыс. в месяц (в среднем);

доля дохода самозанятого от компании или ИП составляет 90% и более;

они работают более 3 месяцев (в среднем).

Также ФНС будет анализировать и предавать в МВК и другие сведения, которые могут указывать на сокрытие трудовых отношений под видом договора с плательщиками НПД.