💥Обзор новостей: пенсии в 2026 году могут проиндексировать дважды, за «блок на негатив» — до десяти лет тюрьмы, новая пандемия неизбежна

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В 2026 году пенсии могут проиндексировать дважды. В России в 2026 году индексацию пенсий могут провести по новой схеме. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. «Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — сообщил депутат. Гаврилов отметил, что основная цель новой схемы заключается в том, чтобы учесть разные факторы в экономике и приблизить пенсионные выплаты к реальным изменениям уровня цен и зарплат.

Число дел за валютные нарушения превысило «досанкционный» уровень. Количество выявленных нарушений в сфере валютного контроля в 2024 году составило 118 947 — на 60% больше количества случаев, выявленных за предшествующий отчетный год.

«Ростех» предложил давать срок до десяти лет за «блок на негатив». В «Ростехе» предложили ввести в УК новую статью 163.1 «Склонение к передаче имущества или права на имущество или совершению других действий имущественного характера». В ней предлагается прописать, что наказанию подлежит склонение к таким действиям за нераспространение, удаление или опровержение сведений, «позорящих потерпевшего или его близких», распространенных в том числе в СМИ, интернете и мессенджерах, при отсутствии признаков вымогательства. Наказание за «блок на негатив» — до десяти лет.

Соцфонд сообщил, что для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов. В России в 2025-м году для начисления пенсий необходимо одновременное соблюдение трех условий для назначения страховой пенсии по старости. Так, необходимо достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года), наличие не менее 15 лет страхового стажа и наличие 30 пенсионных коэффициентов (баллов). В 2025 году, в связи с особенностями переходного периода пенсионной реформы, на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. Оформить пенсионные выплаты смогут только граждане, имеющие право на досрочный выход на пенсию, а также те, кто ранее откладывал этот момент.

ЦБ поднял курсы доллара и евро на 8 апреля почти на 2 рубля. Официальный курс доллара впервые с середины марта превысил ₽86, а курс евро поднялся выше ₽94.

Япония выразила желание заключить мир с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства иностранных дел страны, известном как «Синяя книга», сообщает ТАСС. В документе отмечается, что Токио продолжит добиваться решения территориального спора по южным Курильским островам и заключения мирного договора с Москвой.

Россиян предупредили о резком подорожании кофе. Уже в текущем году напиток вырастет в цене в 1,5 раза. Резкое повышение стоимости обусловлено засухой в Бразилии, проблемами с логистикой, а также сокращением мировых запасов кофейных зерен.

Глава ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии. Новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, с таким предупреждением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его заявление размещено на сайте ВОЗ. «Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы», — сказал он.

При краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк и полицию. Потерпевшим, у которых мошенники похитили деньги через вирус на телефоне, следует незамедлительно отключить телефон, извлечь "симку", по горячей линии банка заблокировать операции с расчетным счетом, доступ к "Мобильному банку" и написать заявление в полицию, сообщили в МВД.

Противозачаточные таблетки для мужчин разработали американские ученые. Препарат YCT-529 показал 99% эффективности во время испытаний.

При сдаче ЕГЭ стали чаще выбирать химию и профильную математику. В 2025 году среди сдающих ЕГЭ повысилась популярность химии и профильной математики. Это следует из данных Рособрнадзора, которые изучил «Ъ». Лидирующие позиции сохраняют обществознание и информатика.