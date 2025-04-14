Как исправить ошибки в годовой отчетности в 2025 году? Задавайте вопросы эксперту в Telegram-канале Клерк.Премиум

В конце марта бухгалтеры сдали отчетность за 2024 год. Скоро от ФНС начнут сыпаться требования уточниться. Если вы нашли ошибки после сдачи, нужно скорректировать показатели и подать исправленную отчетность не позднее 31 июля. Собираем вопросы по исправлению для эксперта. Ответы опубликуем в Telegram Клерк.Премиум. Приходите, пока он открыт для всех.

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО сдают по итогам 2024 года. Срок сдачи — 31 марта 2025 года. Состав налоговой отчетности зависит от налогового режима.

ООО на ОСНО сдают декларации:

по налогу на прибыль за 2024 год — до 31 марта 2025 года;

по НДС за IV квартал 2024 года — до 27 января 2025 года.

ООО на ЕСХН сдают декларации:

по ЕСХН за 2024 год — до 25 марта 2025 года;

по НДС за IV квартал 2024 года (если нет освобождения от налога) — до 27 января 2025 года.

ООО на УСН сдают:

декларацию по налогу при УСН — до 25 марта 2025 года.

Вы сдали отчетность вовремя, но получили требование от налоговиков. Как отвечать на требование налоговиков? Когда ошибку нужно признать, а когда стоит отстаивать свою правоту? Что особенно тщательно будут проверять инспекторы? Что их будет триггерить? Какие ошибки считаются существенными? Что включает корректировочная отчетность и куда ее сдавать?

Эти и многие другие вопросы вы можете задать в Telegram-канале Клерк.Премиум эксперту Анне Тетерлевой, к.э.н., доценту, аттестованному аудитору, почетному члену АССА, директору аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит» и спикеру Клерк.Конференции . Пока канал доступен для всех! Приходите, подписывайтесь, задавайте свои вопросы и получайте бесплатные ответы!

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