Как исправить ошибки в годовой отчетности в 2025 году? Задавайте вопросы эксперту в Telegram-канале Клерк.Премиум

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО сдают по итогам 2024 года. Срок сдачи — 31 марта 2025 года. Состав налоговой отчетности зависит от налогового режима.
ООО на ОСНО сдают декларации:
по налогу на прибыль за 2024 год — до 31 марта 2025 года;
по НДС за IV квартал 2024 года — до 27 января 2025 года.
ООО на ЕСХН сдают декларации:
по ЕСХН за 2024 год — до 25 марта 2025 года;
по НДС за IV квартал 2024 года (если нет освобождения от налога) — до 27 января 2025 года.
ООО на УСН сдают:
декларацию по налогу при УСН — до 25 марта 2025 года.
Вы сдали отчетность вовремя, но получили требование от налоговиков. Как отвечать на требование налоговиков? Когда ошибку нужно признать, а когда стоит отстаивать свою правоту? Что особенно тщательно будут проверять инспекторы? Что их будет триггерить? Какие ошибки считаются существенными? Что включает корректировочная отчетность и куда ее сдавать?
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Комментарии3
добавлю свой вопрос)), но не по отчетности за 2024 год, а уже за 2025 год. В сущности, это не важно. Например, в декларации НП (налог на прибыль) налог к уплате отражен верно, а вот сами листы (начинка декларации) получились с "перепутанными" суммами. Ошибки нет. Вопрос собственно вот в чем: нужно ли сдавать корректирующую декларацию. Я ответить не смогла.
Татьяна, спасибо! Передадим эксперту! Подписывайтесь на канал, эксперт даст видео-ответ!
Прикольно!