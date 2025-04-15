💥Обзор новостей: ЦБ отозвал лицензию у ПромТрансБанка, фактор «гостевых рождений» исключат из статистики, Мизулину попросили отчитаться

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Центробанк отозвал лицензию у банка из Башкирии. Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Башкирии ПромТрансБанка (ПТБ), говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 177 место в банковской системе по величине активов. Причиной названы нарушение федеральных законов о банковской деятельности, нормативных актов ЦБ и требований в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Власти предложили исключить фактор «гостевых рождений» из статистики. Власти хотят исключить фактор «гостевых рождений», когда ребенок учитывается в регионе нахождения роддома, а не в регионе фактического проживания. Речь идет о корректировке именно статистического учета рождений. Текущий учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет «гостевых рождений» — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Особо актуальна эта проблема для столичных агломераций — Москвы с Подмосковьем и Санкт-Петербурга с Ленобластью.
Работница мебельного завода отказалась называть Путину размер своей зарплаты. Президент Владимир Путин спросил у одной из работниц мебельного завода во Всеволожске Ленинградской области о ее размере заработной платы, но она отказалась ее раскрывать. Директор завода тут же сказал, что средняя заработная плата в компании составляет 100 тыс. руб. до вычета налогов.
Власти создадут «политическую мастерскую». На базе мастерской управления «Сенеж» появится новое подразделение — «Мастерская политического образования «Дигория». Она будет заниматься образовательными программами идеологического характера для молодых «работников общественно-политической сферы» (как для политиков, так и для политологов и политтехнологов).
Большинство россиян выступили за трудоустройство подростков. 78% россиян-родителей считают возможным трудоустройство детей до 18 лет, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob (результаты есть у РБК). Ч
асть респондентов считает, что начать работать можно в 14-15 лет (39%). Еще 26% полагают, что трудоустроиться можно в 16-17 лет. Но есть и те, кто допускают подработки и в возрасте до 14-ти: 9% выбрали вариант «с 12-13 лет», 4% — «до 12 лет».
12% участников исследования выразили мнение, что работать можно только с 18 лет, и 7% — только после получения профессии.
Младшеклассники должны тратить на домашнее задание один—два часа в день. Министерство просвещения назвало, сколько часов ученики 1–4-х классов школы должны тратить на домашнее задание в новом учебном году. По данным министерства, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, второклассники и третьеклассники — 1,5 часа, четвероклассники — два часа.
Мизулину попросили отчитаться за 200 млн рублей госфинансирования. Вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков пригласил главу «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерину Мизулину в парламент для публичного отчета о трате 200 млн рублей из государственного бюджета. «Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?», — написал Даванков в своем Telegram-канале.
Skoda признана самым надежным автомобилем в России. У таких машин меньше всего поломок. Марка опередила даже Mercedes-Benz и Toyota. При этом китайские автомобили в топ-10 не вошли, но они оказались надёжнее российских. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze .Рейтинг надежности был составлен на основе среднего процента поломок для автомобилей в возрасте от 3 до 23 лет.
HBO выбрал актеров на взрослые роли в сериале про Гарри Поттера. Директора школы магии и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу («Конклав», «Корона»), декана факультета «Гриффиндор» Минерву МакГонагалл — Джанет Мактир («Перекати-поле», «Белая королева»), а преподавателя зельеварения Северуса Снейпа — Паапа Эссьеду («Я могу уничтожить тебя», «Банды Лондона»).
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Комментарии45
Доброе утро, коллеги!
Доброе утро!
Доброе утро, Ирина! Согласна с котиком))
О, я на прошлой неделе хотела здесь кинуть эту картинку)) чет не успела)
Доброе утро!
За сегодня уже успела сделать селедку под шубой и начать работу работать )
Доброе и очень продуктивное утро, Виктория))
во сколько же ваше утро началось?
ночью?
6-38 ))
Здравствуйте Наталия, отличные новости! я выбираю:
- вопрос работницы о ее размере заработной платы, ха-ха, ляпнешь так не подумав, а директор потом нагоняй даст;
- рада за Шкоду, моей лошадке 8 лет, надеюсь проездит еще столько же
Доброе утро, Татьяна! Тоже повеселила ситуация с замалчивание зарплаты)) Шкода - классная!
Меня огорчила. Крепостные...
перестаньте относить себя к крепостным.
правильнее к подданным тогда. крепостные - както сильно
А в чём связь? Я как-то не понял. Поясните.
Просто не захотела говорить! Он про свою не рассказывает.
По ТВ показывали этот разговор. Вполне нормальная ситуация
Этот спрашивает сколько. А она ему - "достаточно". А он чё привык, что как только спросит, так все сразу должны официальный доклад делать? Завуалировано просто она его послала , отвянь.
Это лишь одна из возможностей
Есть несколько вариантов почему человек не говорит о чем-либо:
по убеждениям
из страха
не понимает предмета разговора
Ваш вариант относится к убеждениям. Вы реально думаете, что к Путину вывели человека без всякой подготовки, просто такого который чё бы не ляпнул, все будет ок?
А смысл?
Не, ну если у директора з/п 150 тысяч, а у неё 50, то да, среднее арифметическое 100, конечно