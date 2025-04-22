💥Обзор новостей: Госдуме призвали устроить «демографический взрыв», 15 тыс. человек покусали клещи, Зураб Церетели умер

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Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа. Гарвардский университет обратился в суд из-за замораживания финансирования администрацией Дональда Трампа, сообщается на сайте вуза. Власти недовольны политикой управления университета , приема студентов и найма сотрудников, ростом антисемитизма. Вуз уже лишили более чем $2 млрд финансирования, Гарвард назвал меры незаконными.

Россия продлит срок для мигрантов, чтобы они узаконили пребывание. Узаконить свой статус в России или покинуть страну мигранты должны до 30 апреля. МИД Киргизии сообщил, что Москва продлит этот период до 10 сентября.

Останина призвала выплачивать маткапитал за каждого ребенка, увеличивая на 25%. В Госдуме призвали устроить «демографический взрыв» в России, увеличив маткапитал сразу на 25%. Такая мера побудит россиянок чаще рожать, уверена депутат Останина.

Россияне дают детям на карманные расходы в среднем 620-1320 руб. в зависимости от возраста. Чем старше дети, тем меньше родители контролируют то, как они расходуют полученные средства. Большинство российских родителей дают школьникам 7-10 лет на карманные расходы до 500 руб. в неделю, 11-14-летним и 15-17-летним — 500-1000 руб. Среди родителей 11-14-летних средняя сумма составляет 930 руб.

В Госдуме предложили изменить критерии отключения отопления. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, а также особенности тепловых сетей в разных регионах. По его словам, ситуация, когда температура в квартире составляет 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла, парадоксальна, в нее надо оперативно вмешиваться.

Россия нарастила экспорт коксующегося угля в Индию. На Россию с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года приходится 16% всего индийского импорта коксующегося угля, поставки в эту страну выросли почти в 1,7 раза, до 8,2 млн т.

15 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей. С начала сезона в связи с укусами клещей в медицинские организации уже обратились более 15 тыс. граждан России, сообщил Роспотребнадзор. Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 1,114 млн рублей. Самый дешевый вариант проживания по специальным тарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года обойдется в 8,9 тыс. руб. за ночь, а самый дорогой — 1,114 млн руб.

В РФ планируют запретить поставлять продукцию HP и Fujitsu. Минпромторг намерен ограничить импорт ноутбуков и серверов иностранных производителей электроники HP и Fujitsu. Участники рынка считают, что такой шаг позволит нарастить продажи российским производителям вычислительной техники.

Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки, выяснило РИА Новости. Теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей.