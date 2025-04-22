💥Обзор новостей: Госдуме призвали устроить «демографический взрыв», 15 тыс. человек покусали клещи, Зураб Церетели умер

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа. Гарвардский университет обратился в суд из-за замораживания финансирования администрацией Дональда Трампа, сообщается на сайте вуза. Власти недовольны политикой управления университета , приема студентов и найма сотрудников, ростом антисемитизма. Вуз уже лишили более чем $2 млрд финансирования, Гарвард назвал меры незаконными.
Россия продлит срок для мигрантов, чтобы они узаконили пребывание. Узаконить свой статус в России или покинуть страну мигранты должны до 30 апреля. МИД Киргизии сообщил, что Москва продлит этот период до 10 сентября.
Останина призвала выплачивать маткапитал за каждого ребенка, увеличивая на 25%.
В Госдуме призвали устроить «демографический взрыв» в России, увеличив маткапитал сразу на 25%. Такая мера побудит россиянок чаще рожать, уверена депутат Останина.
Россияне дают детям на карманные расходы в среднем 620-1320 руб. в зависимости от возраста. Чем старше дети, тем меньше родители контролируют то, как они расходуют полученные средства. Большинство российских родителей дают школьникам 7-10 лет на карманные расходы до 500 руб. в неделю, 11-14-летним и 15-17-летним — 500-1000 руб. Среди родителей 11-14-летних средняя сумма составляет 930 руб.
В Госдуме предложили изменить критерии отключения отопления. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, а также особенности тепловых сетей в разных регионах. По его словам, ситуация, когда температура в квартире составляет 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла, парадоксальна, в нее надо оперативно вмешиваться.
Россия нарастила экспорт коксующегося угля в Индию. На Россию с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года приходится 16% всего индийского импорта коксующегося угля, поставки в эту страну выросли почти в 1,7 раза, до 8,2 млн т.
15 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей. С начала сезона в связи с укусами клещей в медицинские организации уже обратились более 15 тыс. граждан России, сообщил Роспотребнадзор.
Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 1,114 млн рублей.
Самый дешевый вариант проживания по специальным тарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года обойдется в 8,9 тыс. руб. за ночь, а самый дорогой — 1,114 млн руб.
В РФ планируют запретить поставлять продукцию HP и Fujitsu.
Минпромторг намерен ограничить импорт ноутбуков и серверов иностранных производителей электроники HP и Fujitsu. Участники рынка считают, что такой шаг позволит нарастить продажи российским производителям вычислительной техники.
Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки, выяснило РИА Новости.
Теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей.
Умер скульптор, художник-монуметалист Зураб Церетели. Ему было 92 года.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии89
Доброе утро, коллеги! Как оно?
Ахахаха)) Какие смешные котики))
Состояние как у котейки.
Приветствую!!!
Понимаю! Тяжело))
Вчерашние новости читала сегодня утром, узнала о смерти папы римского Франциска. Просто поразительно сколько в сети из-за этого бродит мыслей по поводу предсказания о конце света.
Доброе утро, Ирина! Да, в предсказаниях написано, что он последний, а дальше апокалипсис и прочие библейские штуки.
Как говорится, на заборе тоже много чего написано)) А если серьёзно, то любые предсказания - это, по большому счету, интерпретации каких-то текстов, сделанные какими-то отдельными индивидуумами. А так как мало кто знаком с первоисточниками, то и начинается хайп))
Именно так))
в предсказаниях было написано, что апокалипсис в 2000 году наступит. Чё-то, как мне кажется, где-то нас обманули...
А что будет после апокалипсиса?
через 13 дней - апокалипсис по старому стилю.
Какой будем праздновать? Оба или тот, что православнее?
конечно оба! Традиции нарушать нельзя!
А может быть мы не в том году живём? Где узнать какой на самом деле сейчас год? Ведь у многих даже годы разные! Как узнать какой на самом деле?
Что значит "на самом деле"? релятивизм же )))
Некоторые системы летоисчисления и текущий год по ним:
Григорианский календарь. В большинстве стран мира, включая Россию, используется этот солнечный календарь. Текущий год по нему — 2025. 2
Китайский календарь. Это лунно-солнечный календарь, в котором началом года является второе новолуние после зимнего солнцестояния. Согласно китайскому календарю, сейчас идёт 4272 год. 2
Славянский календарь. В некоторых источниках упоминается славянский календарь, в котором, как и в китайском, каждый год связан с каким-то животным, а 2025 год называют годом Шершня. 2
Еврейский календарь. Летоисчисление ведётся от предполагаемой даты сотворения мира. Сейчас по еврейскому календарю — 5785 год. 12
Мусульманский календарь. Годы отсчитываются от времени, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину. Сейчас по мусульманскому календарю — 1446 год. 12
Тайский календарь. Летоисчисление отсчитывается со времени ухода Будды в нирвану (543 г. до н. э.). Сейчас по тайскому календарю — 2568 год. 12
26 марта 2000 года был избран президентом России, вступил в должность 7 мая 2000 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB,%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202000%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.
Кто и где обманул?
Блин, а ведь правда...
хм... да...
Угу.
вступил в должность 7 мая 2000 года, сейчас 2025 год - а срок всё ещё первый.
Предпочитаю принтеры HP.
А я ноутбуки))
теперь не будете предпочитать ))))