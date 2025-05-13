Обработка персональных данных в 2025 году: изменения, штрафы, что делать

За нарушение в каких областях ужесточили штрафы

Оператор персональных данных (ОПД) должен уведомить Роскомнадзор о своем намерении обрабатывать персданные до начала их обработки. По факту, ОПД является любой ИП и компания : селлер без работников, ИП с сотрудниками, ИП или компания, проводящие обучение, а также предприниматели-бухгалтеры и финансисты, которые обрабатывают данные клиентов.

выделили штрафы за утечку специальных и биометрических данных.

установили размер штрафов за первичную утечку в зависимость от объема утечки;

установили штрафы за неуведомление Роскомнадзора об обработке или утечке данных;

Наказания за нарушения в области обработки персональных данных ужесточили — добавили новые многомиллионные штрафы, а суммы старых кратно увеличили.

Новые штрафы за неуведомление Роскомнадзора

от 100 000 до 300 000 рублей — для организаций.

от 100 000 до 300 000 рублей — для ИП;

от 30 000 до 50 000 рублей — для должностных лиц организаций;

штраф от 5 000 до 10 000 рублей — для физлиц;

За неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных предусмотрен штраф:

Новые штрафы за утечку персональных данных и биометрии

В 2025 году действуют оборотные штрафы за утечку персональных данных. В случае незаконной передачи информации о людях в количестве от 1 тыс. до 10 тыс. человек будет грозить штраф:

должностным лицам государственного или муниципального органа либо некоммерческой организации — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.;

ИП и компаниям — от 3 млн до 5 млн руб.

Штрафы за утечку специальных персональных данных*:

для должностных лиц — от 1 млн до 1,3 млн руб.;

для ИП и компаний — от 10 млн до 15 млн руб.

*Специальные категории персональных данных — это данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости.

Отдельное наказание будет за нарушение порядка обработки биометрии, например, отпечатков пальцев, снимков лица, записей голоса. Новые штрафы за такие нарушения установлены в пределах:

от 400 000 до 500 000 рублей — для физлиц;

от 1,3 до 1,5 млн рублей — для должностных лиц;

от 15 млн до 20 млн рублей — для организаций и ИП (ч. 17 ст. 13.11 КоАП).

Повторные нарушения будут караться более строго: минимальный штраф составит 25 млн рублей, максимальный — 500 млн рублей (ч. 18 ст. 13.11 КоАП).