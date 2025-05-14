💥Обзор новостей: Путина попросили снизить НДС в сфере общепита, Минфин готов обсуждать ставку НДС в общепите на уровне 3–4%, полномочия ГИБДД расширят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Представители бизнеса попросили Путина снизить НДС в сфере общепита. Снизить до 3% НДС без права налогового вычета для участников рынка общественного питания предложил председатель комитета по ресторанному бизнесу «Деловой России» и основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Он отметил, что сейчас предприятия отрасли, не попадающие под условия освобождения от уплаты НДС, действующего с 2022 года, платят налог по общей ставке 20%, но имеют право вычета, в результате чего в основном компании платят налог по ставке от 3 до 4%. Причем Гончаров предложил разделить НДС на две части: 2% — в федеральный бюджет и 1% — в муниципальный.
Антон Силуанов заявил, что Минфин готов обсуждать ставку НДС в общепите на уровне 3–4%, чтобы избежать дробления бизнеса. По его утверждению, министерство уже договорилось с предприятиями общепита о повышении порога выручки, до которого НДС не будет уплачиваться, с 2 млрд до 3 млрд руб.
Рассмотреть возможность одновременного применения федерального и регионального инвестиционных вычетов предложил президент «Деловой России» и ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, заявив о необходимости донастройки этого механизма. Сейчас Налоговый кодекс этого не предусматривает.
Павел Титов предложил возобновить эксперимент с дистанционной продажей вина. Президент «Деловой России» и ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предложил президенту возобновить пилотный проект по дистанционной продаже вина через «Почту России». Предприниматель указал, что это сильно помогло бы, на что Путин спросил: «Кому?» — и засмеялся. Титов ответил, что прежде всего российским виноделам.
Полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав хотят расширить. Соответствующий законопроект Госдумы доработан ко второму чтению, сообщает «Коммерсантъ».
Процедуру по отзыву и аннулированию водительских прав начнут применять при обнаружении противопоказаний к вождению во время медосмотра или диспансеризации.
В таком случае гражданина сначала направят на внеочередное обследование. Права аннулируют только в том случае, если диагноз подтвердится. Однако неявка на прием к врачу приведет к тому же результату.
Летние каникулы в России пройдут с 26 мая по 31 августа. «Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее 8 недель», — говорится в сообщении Минпросвещения.
В министерстве уточнили, что у девятиклассников каникулы зависят от расписания государственной итоговой аттестации.
Штраф за курение на общих подъездных балконах составляет от 500 до 1,5 тыс. руб., напомнил в беседе с ТАСС зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов от фракции «Единая Россия». Жильцы, страдающие от запаха, могут обратиться в полицию, управляющую компанию, Роспотребнадзор и даже в суд — с требованием компенсации за нарушение санитарных норм, добавил депутат.
Суд снял арест с половины пенсии Чубайса. Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных средств Чубайса в размере 50% зарплаты, пенсии или иных доходов. Защита просила отменить ограничительные меры полностью.
Роберт Де Ниро получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля из рук Леонардо Ди Каприо и спустя минуту призвал со сцены бойкотировать решения Трампа по кино — введение 100 % налога на международную кинопродукцию. «Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, вы можете назначить пошлину на него <...> конечно, это неприемлемо», — подчеркнул актер. Он призвал «действовать прямо сейчас», «организовываться, протестовать».
Объем потребления кормов для животных растет.
Растущая популярность содержания собак и кошек стимулирует развитие рынка кормов. Их потребление в этом году может достигнуть 1,4 млн тонн, прибавив 5,1% год к году. Более половины сегмента в денежном выражении занимают суперпремиальные корма.
МВД: при переезде внутри региона новая регистрация не требуется.
Переезжая в другой населенный пункт в пределах одного региона, россияне не обязаны регистрироваться по новому адресу, пишет пресс-служба миграционного отдела МВД.
В случае же отъезда в другой субъект России более чем на три месяца россияне должны сделать регистрацию по новому месту жительства.
Путин поручил создать в Москве патриотический театр. Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии «патриотической направленности». С просьбой о создании такого театра выступил писатель Захар Прилепин.
Урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20% из-за заморозков, заявил региональный министр сельского хозяйства Денис Кратюк.
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Комментарии32
Доброе утро, коллеги! Найдено тотемное животное редакции. Вы с нами?))
конечно, с вами!
@IriEro, надеялась на это! У нас правильные читатели)) Доброе утро, Ирина))
Это чуждый зверь. Она то реально спит, а мы то не спим, а только хотим спать! А спать то некогда 😪😪😪😪
@FA, мы мечтаем быть как бурозубка))
Неее))) Деловой дракон😎
Среда пришла - неделя прошла!
Завтра поработаем опять,
А в пятницу будем мозги напрягать
@vladsavushkin, деловой дракон - круто! Кого сегодня драконить планируете?))
Буду зажигать😉🔥
@vladsavushkin, любопытно посмотреть как этот дракон крылья в пиджак просовывает... про хвост и брюки я уж не спрашиваю...
@IriEro, у пиджака спины нет))
Угу, у пиджака спинка ))
А драконы "бывают" и без крыльев
Утро среды следует начать так!!!
Всё-же середина недели, пора уже проснуться)))
С добрым, бодрым утром!!!
@buhkompas, с добрым и бодрым, Ирина)) Чудесный котейка!
Это что? каждые 18 минут просыпается?
@Arhimed0, чтобы поесть)))
Похож на выхухоль. Не знаю сколько она спит, но она считается пушным зверьком и в краснокнижной.
А где ещё месяц?
Так три же вроде, нет?
@nlukina, 8 недель - это два, как бэ...
@IriEro, там есть "не менее", в нем надо искать пропажу))
Хорошо, что только в Москве.
Подождите, еще не вечер
@nlukina, А вот пугать нас не надо. Пусть будет так, как запланировано. Сказано Москва - значит Москва)))
@buhkompas, ладно-ладно)))