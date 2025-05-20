💥Обзор новостей: Росфинмониторинг получит доступ к СБП и картам «Мир», лимиты для МСП могут увеличить, взносы по пониженному тарифу хотят ограничить

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Росфинмониторинг получит доступ к данным по переводам через СБП и картам «Мир». Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила наделить себя правом запрашивать данные о транзакциях, совершаемых через систему быстрых платежей (СБП) и национальную платежную систему «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект. Согласно пояснительной записке к документу, инициатива предполагает внесение изменений в действующий закон о противодействии легализации преступных доходов.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин предлагает установить ограничение для уплаты страховых взносов по пониженному тарифу. МСП платит 30% с 1.5 МРОТ и с остатка — 15%. Калинин предлагает льготу в размере 15% применять только в случае, если предприятие платит «нормальную зарплату».

Лимиты для МСП могут увеличить. Минфин поддерживает идею об увеличении порога выручки с 2 до 3.5 млрд. руб. и количества сотрудников со 150 до 525 для целей отнесения организации и ИП к субъектам МСП.

Россиян начнут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей за неиспользуемые дачные участки, пишет РБК. Столько придется отдать тем, кто купил землю, но так и не воспользовался ей и не построил на ней жилье. Штрафовать будут также за использование земли не по назначению, то есть за открытие бизнеса. Тогда придётся заплатить до 200 тысяч рублей.

19 мая состоялся третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам президента России, они договорились, что Москва и Киев разработают меморандум по урегулированию, определив его сроки.

Цифровой рубль начнет ограниченно применяться в платежах федерального бюджета с осени 2025 года, а с начала 2026 года без ограничений, выяснил РБК. Правительственная комиссии по законопроектной деятельности одобрила поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс.

Минюст РФ разработал законопроект о порядке ареста и конфискации цифровой валюты. Следователь сможет изымать материальные носители с ключами от криптовалюты или обращаться в суд с просьбой запретить операции с ней. Законопроект уже готовится к первому чтению в Госдуме.

Россия в марте стала главным поставщиком огурцов в Польшу. Экспорт российских огурцов в Польшу в марте достиг максимального уровня за последние четыре года, следует из расчетов «РИА Новости» на основе данных Евростата. Поставки из России в начале весны составили 2,1 тыс. т на сумму €2,7 млн — это в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% превышает показатели за март 2024 года.

Минобороны потребовало взыскать ₽2,6 млрд с завода «Вымпел». Причины подачи иска пока не раскрываются.

СДЭК перешел на календарные сроки доставки. СДЭК сообщил о полном переходе на календарные сроки доставки, что, как заявляют в компании, позволит уменьшить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Это также сократит операционную нагрузку на курьеров и пункты выдачи заказов по понедельникам.

В 2024 году регионы запросили на содержание бездомных животных более 12 млрд рублей. Согласно подсчетам системы «Тендерплан», с января по декабрь 2024 года власти российских регионов направили более 12 млрд рублей на госзакупки, связанные с содержанием бездомных животных. По данным аналитиков, дороже всего в прошлом году обошлось содержание в приютах животных, которых невозможно вернуть в прежнее место обитания.

В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь. Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.