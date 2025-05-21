💥Обзор новостей: электроэнергия подорожает, для мигрантов введут биометрическую регистрацию, на освоение космоса нужно 4,5 трлн рублей

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Тарифы на электроэнергию проиндексируют летом на 12,6%. В Госдуме напомнили об индексации тарифов на электроэнергию на 12,6% с 1 июля, а через год — на 9,3%. По словам парламентария, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации, а также за счет роста тарифа на передачу электроэнергии.

Глава СК предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, подобные меры позволят сотрудникам правопорядка более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев.

В МВД предупредили о краже паролей от «Госуслуг» через боты в Telegram. Мошенники приспособили Telegram-боты под хищение паролей от аккаунтов на «Госуслугах»: человек вбивает в окно пароль из смс, тем самым предоставляя мошенникам доступ к своей странице на «Госуслугах». Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», нужно «успокоиться, пойти в ближайший МФЦ и заблокировать доступ, и сменить пароль», дали рекомендации в МВД.

Госдума рассмотрит в первом чтении закон о строительном мусоре. В Госдуме готов к рассмотрению в первом чтении законопроект об обращении со строительным мусором — он призван упорядочить оборот отходов строительства и сноса (ОСС). Важным нововведением станет новый реестр компаний, которые занимаются строительными отходами, его будут вести региональные власти. Также ряд видов строительных отходов будет запрещен к захоронению и отправится на переработку.

Мошенников рассылают фейковые уведомления с графиком отключения горячей воды. Фейковые уведомления об отключении горячей воды начали приходить россиянам. В поддельных письмах аферисты просят перейти по ссылке якобы для проверки, но эксперты советуют проверять график отключения только на официальных ресурсах.

В Москве и Подмосковье запустят эксперимент по отслеживанию иностранцев через смартфоны. С 1 сентября 2025 года власти Москвы и Московской области начнут контролировать местоположение въезжающих в столичный регион мигрантов. Законопроект о проведении такого эксперимента 20 мая приняли депутаты Госдумы. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении» и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения. При попытке обхода контроля геолокации мигранты будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из РФ.

Мишустин: развитие космической отрасли потребует 4,5 трлн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что космической отрасли России нужно наладить массовый выпуск космических аппаратов, ускорить строительство отечественной орбитальной станции и продолжать пилотируемые полеты. По его словам, «задачи — достаточно ресурсоемкие» и до 2036 года развитие индустрии потребует около 4,5 трлн руб.

США «за последние несколько лет» видели, как Россия запустила в космос кинетическое оружие. «За последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские продемонстрировали очень агрессивные возможности на орбите. Они выпустили то, что можно было бы считать кинетическими аппаратами поражения», — заявил командующий Космическими силами генерал Ченс Зальцман.

Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе. Чиновник заявил, что ему никогда не приходилось покупать рис благодаря подаркам его сторонников, что не понравилось гражданам, так как в стране стремительно растут цены на продукт — в два раза год к году.