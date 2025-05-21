⚡️Персональные данные. Кого оштрафует Роскомнадзор в 2025 году и как этого избежать?

Что изменилось

Операторы персональных данных (ОПД) должны уведомлять Роскомнадзор о своем намерении обрабатывать персданные до начала их обработки. Это правило действует с 2006 года, но раньше многие не обращали на это требования внимание. Теперь отмахнуться не получится. С 30 мая 2025 года появятся многомиллионные штрафы за ошибки в работе с персональными данными, а также штрафы за их утечку.

❗️ОПД является почти любой ИП и компания: селлер без работников, ИП с сотрудниками, ИП или компания, проводящие обучение, а также предприниматели-бухгалтеры и финансисты, которые обрабатывают данные клиентов. Обратите внимание, что персональными данными следует считать не только данные физиков, но и данные клиентов-ИП.

Сейчас бизнес массово кинулся подавать уведомления в РКН. В среднем ведомство получает около тысячи уведомлений ежесуточно, но сейчас количество резко возросло.