⚡️Персональные данные. Кого оштрафует Роскомнадзор в 2025 году и как этого избежать?

Что изменилось
Операторы персональных данных (ОПД) должны уведомлять Роскомнадзор о своем намерении обрабатывать персданные до начала их обработки. Это правило действует с 2006 года, но раньше многие не обращали на это требования внимание. Теперь отмахнуться не получится. С 30 мая 2025 года появятся многомиллионные штрафы за ошибки в работе с персональными данными, а также штрафы за их утечку.
❗️ОПД является почти любой ИП и компания: селлер без работников, ИП с сотрудниками, ИП или компания, проводящие обучение, а также предприниматели-бухгалтеры и финансисты, которые обрабатывают данные клиентов. Обратите внимание, что персональными данными следует считать не только данные физиков, но и данные клиентов-ИП.
Сейчас бизнес массово кинулся подавать уведомления в РКН. В среднем ведомство получает около тысячи уведомлений ежесуточно, но сейчас количество резко возросло.
«Так было до начала мая, когда эта цифра начала расти. На прошлой неделе эта цифра составила 25 тысяч уведомлений. Вчера — уже 40 тысяч уведомлений. И вряд ли это связано с тем, что такое большое количество компаний вдруг стали обрабатывать данные. Они это делали и так. А что произошло? Произошел 420-ФЗ, который вводит прямую ответственность за невыполнение этой обязанности с 30 мая», — заявил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
Какие штрафы будут
Наказания за нарушения в области обработки персональных данных ужесточили — добавили новые многомиллионные штрафы, а суммы старых кратно увеличили.
📌 За неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных предусмотрен штраф:
штраф
от 100 000 до 300 000 рублей — для ИП;
от 100 000 до 300 000 рублей — для организаций.
📌 В случае незаконной передачи информации о людях в количестве от 1 тыс. до 10 тыс. человек будет грозить штраф:
ИП и компаниям — от 3 млн до 5 млн руб.
📌 Штрафы за утечку специальных персональных данных:
для ИП и компаний — от 10 млн до 15 млн руб.
Что делать
Для проверки и исправлении ошибок никогда не поздно! На «Клерке» появился удобный инструмент, который быстро проверит ваш сайт на наличие сервисов cookies и метрик. Проверьте себя прямо сейчас, чтобы избежать новых штрафов. Проверить
Также мы создали онлайн-курс «Новые правила по защите персданных - 2025», на котором объясним как безопасно работать с персданными, кто должен подавать уведомления в РКН, как из заполнять, а также как отвечать на требования Роскомнадзора.
Дадим готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.
Начните учиться на онлайн-курсе уже сегодня со скидкой 67% за
14 990 4 900 руб. и защититесь от огромных штрафов за ошибки!
Курс основан на проработке теории и практическом опыте экспертов Клерка.
Начать дискуссию